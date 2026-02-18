La Policía británica examina los vuelos privados del aeropuerto de Stansted por posibles vínculos con Epstein

La Policía del condado de Essex, en Reino Unido, ha informado este jueves de que está examinando información sobre vuelos privados con origen y destino en el aeropuerto Londres-Stansted en relación con los documentos difundidos sobre el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, una semana después de que el ex primer ministro Gordon Brown instara a las autoridades a estudiar si las víctimas fueron objeto de trata dentro y fuera del país.

"Estamos evaluando la información que ha surgido en relación con los vuelos privados con origen y destino en el Aeropuerto de Stansted tras la publicación de los archivos de Epstein del Departamento de Justicia de Estados Unidos", ha aclarado un portavoz de la Policía de Essex --condado donde se ubica el citado aeropuerto-- en una declaración recogida por la cadena británica BBC.

Red de trata

Dicho comunicado llega una semana después de que Gordon Brown afirmara que la magnitud de la red de trata "se haría evidente" si se llevara a cabo una investigación sobre los vuelos, alegando que el Aeropuerto de Stansted, situado a unos 64 kilómetros del centro de Londres, fue uno de los lugares "donde las mujeres fueron trasladadas de un avión de Epstein a otro". Brown llegó a escribir acerca de este asunto a los jefes de policía y al comisionado de la Policía Metropolitana, de Essex y del Valle del Támesis.

Piden investigar supuesta red de Epstein en Filipinas para limpiar su imagen en internet / EPC

Por su parte, el Aeropuerto de Stansted aclaró entonces que "todas las aeronaves privadas" en sus instalaciones operan "operadores de base fija independientes, que gestionan todos los aspectos de la aviación privada y corporativa de acuerdo con los requisitos reglamentarios". Según el aeropuerto, son terminales "totalmente independientes", "ningún pasajero de jet privado entra en la terminal principal" y los controles de inmigración y aduanas para los pasajeros que llegan en aviones privados son realizados "directamente por la Fuerza Fronteriza".

Vuelos sospechosos

Los vuelos origen y destino en Reino Unido han sido objeto en reiteradas ocasiones de investigaciones y sospechas en relación a la red de trata de Epstein, como las acusaciones publicadas por la BBC de que una segunda mujer fue enviada a Reino Unido por Jeffrey Epstein para mantener un encuentro sexual con Andrés Mountbatten-Windsor, recientemente despojado de su título de príncipe de Inglaterra.

La misma cadena informó el pasado mes de diciembre de que tres presuntas víctimas británicas aparecían en los registros de vuelos de Epstein con origen y destino en Reino Unido, junto con otros documentos relacionados con el delincuente sexual convicto, mientras que, meses antes, descubrió que 87 vuelos vinculados a Epstein habían llegado o salido de aeropuertos británicos entre principios de la década de 1990 y 2018.