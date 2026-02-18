La muerte del joven militante de extrema derecha en Lyon dinamita la unión de izquierdas: "La relación ha terminado"

La mecha llevaba tiempo encendida, pero la muerte de Quentin Deranque ha reavivado un clima de tensión entre extremos políticos que crece silenciosamente en Francia. Después de que entre este martes y este miércoles la policía detuviese a 11 personas de extrema izquierda involucradas en la paliza mortal contra este joven militante de extrema derecha, la sede de La Francia Insumisa (LFI) en París ha tenido que ser evacuada por un aviso de bomba. Entre los detenidos está el asistente parlamentario del diputado de LFI Raphaël Arnault, fundador de la organización satélite Joven Guardia ('Jeune Garde').

No solo eso, las redes sociales se han despertado estos días con decenas de vídeos de personas encapuchadas, supuestamente de ultraderecha, atacando las oficinas del partido.

Esta situación ha puesto en alerta al Gobierno, especialmente a las puertas de las elecciones municipales que tendrán lugar entre el 15 y el 22 de marzo. En la izquierda, el asesinato de Deranque también ha provocado una profunda incomodidad y reabierto interrogantes sobre la solidez del Nuevo Frente Popular, una alianza entre los partidos progresistas que ya arrastraba meses de desgaste. Para el expresidente François Hollande, la entente entre el Partido Socialista y La Francia Insumisa "ha terminado". "No puede haber alianza en las próximas elecciones. Hay que hacer todo lo posible para que la izquierda reformista esté presente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y Jean-Luc Mélenchon no tiene cabida allí", afirmó el exmandatario socialista para los micrófonos de BFM-TV.

La duda que sobrevuela ahora es si este episodio puede terminar de resquebrajar el Nuevo Frente Popular, que hasta hace poco se presentaba como imprescindible para frenar a la imparable extrema derecha de Marine Le Pen, que se presenta como favorita en los sondeos de las presidenciales de 2027.

LFI y su "responsabilidad moral"

Acusado por el Gobierno de tener una "responsabilidad moral" en la muerte de Deranque, LFI se encuentra en el epicentro de la tormenta política. Durante el debate en la Asamblea Nacional, el ministro de justicia, Gérald Darmanin, criticó al partido por su falta de condena: “La Joven Guardia mata y La Francia Insumisa debería condenarla", añadió el ministro, mostrando la fotografía de 2023 de Thomas Portes, diputado de LFI por Seine-Saint-Denis, pisando un balón de fútbol con la imagen del entonces ministro de Trabajo, Olivier Dussopt.

Con un partido acorralado y con sus aliados cada vez más alejados, el coordinador de los insumisos, Manuel Bompard, negó este martes cualquier responsabilidad política en esta tragedia: "No hay ningún vínculo entre La Francia Insumisa y esta tragedia. (…) Raphaël Arnault ya no tenía ninguna conexión con la Joven Guardia. Era portavoz y fundador, pero desde que fue elegido diputado ya no ocupa ningún cargo ni responsabilidad dentro de la Joven Guardia", justificó durante una entrevista para France Inter, al tiempo que reconoció haber apoyado en su día a la agrupación juvenil.

El joven Quentin Deranque, de 23 años, fue asesinado en Lyon a manos de un grupo de militantes de extrema izquierda pertenecientes, supuestamente, a la Joven Guardia. Este grupo fue fundado en 2018 por Raphaël Arnault, a quien el Gobierno pide que sea apartado de sus funciones tras la detención de su asistente Jacques-Elie Favrot por su supuesta implicación en la pelea mortal.

Un integrante de la Guardia Joven confirmó a Le Parisien, que Favrot, alias 'Jef', mantiene una estrecha relación con el diputado Arnault. Según esta fuente, el asistente es actualmente uno de los "líderes sólidos" del colectivo, disuelto por el Ministerio del Interior en junio de 2025.