La Junta de Paz para Gaza se reúne por primera vez este jueves en Washington: qué es, quién la integra y para qué servirá

Después de meses de expectación, la Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá por primera vez este jueves en Washington. Su creación forma parte del plan de paz para la Franja de Gaza, pero el mandatario republicano ya indicó que el organismo podría expandir su mandato para la resolución de otros conflictos. Estas declaraciones han hecho saltar las alarmas ante la posibilidad de que se aparte a Naciones Unidas como responsable de la gestión de las situaciones de crisis a nivel global. Mientras, en Gaza, la población sigue sufriendo la muerte y el despojo en medio de un alto el fuego inestable. A continuación, algunas claves sobre el organismo.

Propuesta en septiembre del año pasado, la Junta de Paz es una organización internacional que se estableció de forma oficial en enero en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Está dirigida por el Gobierno de Estados Unidos y Trump es su presidente, por lo que tiene amplios poderes sobre ella. Cuenta con el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que, en la Resolución 2803, la designó como el organismo encargado de supervisar los procesos del plan de paz para Gaza, que incluyen la reconstrucción en el enclave, a través del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), un grupo de tecnócratas palestinos que gobernarán el enclave, y el despliegue de una fuerza temporal de mantenimiento de la paz, para la cual aún no hay una fecha de inicio de su actividad.

Al menos 27 países han firmado la carta de la Junta de Paz redactada por Estados Unidos. La mayoría de sus miembros son países del mundo árabe e islámico, como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Turquía, Jordania, Arabia Saudí, o Bahréin, o del Cáucaso, como Armenia y Azerbaiyán. Los primeros tienen un interés directo en el proceso de Gaza, por lo que Israel también forma parte. Países como Pakistán o Indonesia integran asimismo la Junta de Paz e, incluso, podrían contribuir con tropas a las fuerzas de mantenimiento de la paz. Los únicos dos Estados miembros de la Unión Europea son Hungría y Bulgaria. Grandes potencias como Rusia o China rechazaron la invitación. Otros países que participan son Argentina, Mongolia, Kazajistán, Paraguay, Kosovo o Uzbekistán. Ningún palestino ha sido invitado a unirse a los tres niveles superiores de la Junta, ya que todos ellos han sido relegados al comité técnico.

La resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU la describió como una "administración de transición con personalidad jurídica internacional que establecerá el marco y coordinará la financiación para la reurbanización de Gaza, de conformidad con el Plan Integral y de conformidad con los principios jurídicos internacionales pertinentes". La Junta de Paz actuará "hasta que la Autoridad Palestina (AP) haya completado satisfactoriamente su programa de reforma, y pueda retomar el control de Gaza de forma segura y efectiva". "Una vez que el programa de reforma de la AP se haya ejecutado fielmente y la reurbanización de Gaza haya avanzado, podrían finalmente darse las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino", añade.

Sin embargo, las acciones de Trump respecto a la Junta de Paz la alejan de lo estipulado en este documento. En primer lugar, el presidente estadounidense ha exigido cantidades millonarias de 1.000 millones de dólares a aquellos que quieran renovar su membresía después de los primeros tres años. En segundo lugar, muchos críticos han señalado que hay un interés personal de Trump detrás de su creación. "Tiene menos que ver con la paz, en Gaza o en otros lugares, y más con la imposición de un nuevo orden global transaccional", escribe Hugh Lovatt, investigador del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. "La Junta de Paz no es precisamente un mecanismo de paz, [es] un proyecto verticalista para afirmar el control de Trump sobre los asuntos globales", añade.

A las puertas de su primera reunión este jueves, los gazatíes estrenan el mes de Ramadán sin demasiada alegría. Los bombardeos a gran escala han disminuido desde la entrada en vigor del alto el fuego, pero la muerte sigue bien presente en Gaza. Más de 600 personas han perecido en ataques israelíes desde octubre. Israel continúa ocupando más de la mitad de la Franja, incluyendo prácticamente todas sus tierras agrícolas útiles, y sigue bloqueando el acceso fluido de bienes esenciales. Los miembros del CNAG aún no han podido acceder al enclave y, de momento, mantienen sus encuentros en El Cairo. El portavoz de Hamás, Hazem Qassem, ha pedido a la Junta de Paz que facilite la entrada del comité de tecnócratas para que empiecen la vasta tarea de la reconstrucción de Gaza. "Hacemos un llamamiento para que se levante el asedio a Gaza y se abran los cruces, y no nos contentemos con la apertura parcial y mínima", ha dicho este martes. El pueblo gazatí exigen con urgencia que se inicie la segunda fase de la tregua, centrada en la gobernanza, a través del establecimiento del comité técnico palestino, la desmilitarización, incluido el desarme de Hamás, y la tan anhelada reconstrucción del enclave.