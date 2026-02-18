Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio ManlleuVíctimas ManlleuAP7MadridCubaSiamesasViviendaCatalunyaCastellónBarcelona
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, interviene durante la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC).

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, interviene durante la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC). / RONALD WITTEK | EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL