En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Zelenski insiste a los aliados en la presencia de piezas "de fabricación no rusa" en armas empleadas por Moscú
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha vuelto a advertir de que los misiles y drones empleados en los ataques del Ejército ruso contienen "miles de componentes" de fabricación no rusa, en particular, procedentes de Europa, Estados Unidos y Japón, a los que ha emplazado a bloquear "realmente" estas cadenas de suministro. "Todos esos misiles y drones rusos que se utilizan hoy en día contienen miles de componentes que Rusia no puede producir por sí sola. Cinco misiles 'Iskander-M' llevan al menos 75 componentes críticos de fabricación no rusa. Tres misiles 'Kh-101' incluyen casi 160 componentes que Rusia no puede reemplazar por sí misma. Cada 'shahed' tiene cientos de estos componentes importados a Rusia desde otros países, y no solo de empresas chinas, por cierto. También de Europa, Estados Unidos y Japón", ha señalado en su discurso vespertino, tras una jornada de contactos con Moscú y Washington, en la ciudad suiza de Ginebra. El mandatario ha instado así a los aliados de Ucrania a que "bloqueen realmente las cadenas de suministro que entregan componentes críticos a Rusia para la producción de armas", incidiendo en que esto es "crucial" tanto para Kiev como "para la seguridad global en su conjunto".
Witkoff celebra el "avance significativo" en las conversaciones con Kiev y Moscú en Ginebra
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha destacado el "avance significativo" en las conversaciones celebradas este martes en Ginebra, Suiza, con Ucrania y Rusia para poner fin a casi cuatro años de guerra, un extremo que ha atribuido al "éxito" del presidente, Donald Trump. "Hoy (este martes) siguiendo las instrucciones del presidente Trump, Estados Unidos ha moderado una tercera ronda de conversaciones trilaterales con Ucrania y Rusia", ha señalado en un escueto mensaje en redes sociales, donde ha manifestado su agradecimiento al Gobierno de Suiza por "su amable acogida" de los encuentros. Witkoff, que ha estado acompañado por el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner --yerno del mandatario estadounidense-- ha recalcado que "el éxito del presidente Trump al reunir a ambas partes de esta guerra ha supuesto un avance significativo".
Ucrania apunta que las negociaciones con EEUU y Rusia se enfocan en "cuestiones prácticas"
El secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, ha valorado la jornada de negociaciones trilaterales en Ginebra, Suiza, con Estados Unidos y Rusia, señalando que las conversaciones, que se han prolongado durante más de cuatro horas, se han enfocado en "cuestiones prácticas" y "mecanismos para posibles soluciones". Una vez ha concluido la primera jornada de la tercera ronda de contactos trilaterales, el negociador jefe ucraniano ha informado de que la delegación ucraniana "continua trabajando en grupos por áreas", aunque no ha detallado nuevos avances en las conversaciones para un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.
Ricardo Mir de Francia
Las empresas de Ucrania se trasladan al oeste alterando el mapa económico del país
Cuando el mayor fabricante de camiones de bomberos de Ucrania despertó de la conmoción inicial generada por la invasión rusa a gran escala de hace casi cuatro años, el frente de batalla estaba a tan solo 10 kilómetros de su planta de producción en el norte del país. Su CEO estaba fuera del país. Sus trabajadores, de permiso cuidando a sus familias. La guerra, sin embargo, no tenía ninguna intención de darles un respiro. “Tanto la Cámara de Comercio como el Gobierno nos recomendaron trasladar la fábrica lejos del frente. Pero ni los trabajadores querían irse ni parecía muy factible mudarse en medio de los bombardeos”, recuerda ahora Kaluhin Hennadyi, el manager de la empresa. “Al final tuvimos en cuenta la experiencia de muchas de las empresas del Donbás: las que no se fueron en 2014 acabaron viviendo bajo la ocupación rusa”, añade desde un pequeño despacho decorado con un cuadro casi tan grande como la pared, con el tridente del escudo ucraniano flanqueado por dos santos ortodoxos. Más información, aquí.
Rusia y Ucrania cruzan acusaciones y ataques en el campo de batalla en la primera jornada de negociaciones
Cruce de acusaciones en los primeros compases de la negociación entre Rusia y Ucrania. Las delegaciones de Rusia y Ucrania empezaron este martes en Ginebra una nueva ronda de conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos y con la participación de cuatro países europeos, cuando se cumplen casi cuatro años desde el inicio de la invasión rusa. Antes de las reuniones, Ucrania acusó a Rusia de socavar los esfuerzos de paz lanzando 29 misiles y 396 drones, que mataron a una persona y dejaron a decenas de miles sin electricidad. Posteriormente, otro ataque ruso con drones mató el martes a tres empleados de una central eléctrica en Sloviansk, en el este de Ucrania, según las autoridades. "El alcance del desprecio de Rusia por los esfuerzos de paz: un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania justo antes de la próxima ronda de negociaciones en Ginebra", escribió en redes sociales el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga. Por su parte, Rusia también denunció ataques nocturnos, y afirmó haber destruido más de 150 drones en regiones del sur y en la península de Crimea, ocupada por las fuerzas de Moscú desde 2014. Las negociaciones entre ataques no parece la mejor manera de encontrar puntos de encuentro.
Rusia niega que la desconexión de Starlink afecte a sus tropas en Ucrania
La desconexión de los terminales de internet satelital de Starlink no ha afectado al sistema de mando y control de las tropas rusas en Ucrania, declaró este martes el viceministro de Defensa ruso, Alexéi Krivoruchko. "Los terminales Starlink han estado desactivados durante dos semanas, pero esto no ha afectado a la intensidad ni a la eficacia de los ataques de vehículos aéreos no tripulados", dijo en una entrevista con la televisión estatal rusa. Según Krivoruchko, el uso de Starlink no era generalizado y buscaba "despistar al enemigo". "El personal del puesto de mando está equipado con todos los servicios de comunicaciones modernos de fabricación nacional", agregó.
Representantes europeos participan en las negociaciones sobre Ucrania en Suiza
Representantes de cuatro países europeos, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia participan en las conversaciones en Ginebra donde negociadores rusos, ucranianos y estadounidenses tratan de lograr una salida a cuatro años de guerra en Ucrania, anunciaron el martes fuentes diplomáticas. "Reuniones entre consejeros (...) y las delegaciones ucraniana y estadounidense están previstas durante el día al margen de las negociaciones", según una fuente gubernamental italiana. Del lado francés, "miembros de la célula diplomática del Elíseo" están presentes en Ginebra, según una fuente cercana a las negociaciones.
Kiev ha logrado retornar a unos 2.000 menores ucranianos de Rusia desde que empezó la guerra
Las autoridades de Ucrania han logrado desde el comienzo de la guerra el retorno a territorio bajo control de Kiev de dos mil menores ucranianos originarios de zonas ocupadas, según dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en sus redes sociales. Según el mensaje de Zelenski, el número de retornados de Rusia o de zonas bajo control ruso alcanzó este martes los 2.000. "Cada uno de estos retornos ha sido posible gracias a los esfuerzos diarios de nuestra gente, de las organizaciones de la sociedad civil y de los socios internacionales", dijo Zelenski, que explicó que estos esfuerzos se han canalizado a través de la iniciativa de su oficina 'Bring Kids Back UA'.
Un 17% de Donetsk todavía controlado por Ucrania, base de la negociación con Rusia
Rusia ocupa cerca de un 20% de Ucrania, incluida la península de Crimea, de la que se apoderó en 2014 y las zonas que los separatistas con apoyo de Moscú habían tomado antes de la invasión de 2022. Las partes trabajan en base al plan estadounidense presentado hace unos meses, que prevé concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales que disuadan a Rusia de lanzar una nueva invasión en unos años. En concreto Rusia quiere que las tropas ucranianas se retiren del territorio que aún controlan en la región de Donetsk, en torno a un 17%. Ucrania rechaza esta demanda, profundamente impopular, y recientemente logró algunos avances en el campo de batalla. La semana pasada recuperó 201 km2, según un análisis de AFP con datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).
La Duma rusa aprueba una ley que permite a los servicios de seguridad desconectar la red móvil
La Duma o cámara de diputados de Rusia aprobó este martes un proyecto de ley que exige a los teleoperadores desconectar la red a petición del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB), lo que también les permitirá evadir responsabilidades ante sus clientes. El proyecto modifica la Ley de Comunicaciones y estipula que los operadores de red móvil no serán responsables de las interrupciones del servicio si el corte es realizado a petición del FSB. Los teleoperadores también estarán obligados a realizar los cortes por petición de los servicios de seguridad en una serie de casos, cuya lista especificará posteriormente el Gobierno ruso. El primer borrador estipulaba que los cortes se realizarían únicamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero la nueva versión deja la razón a elección del Ejecutivo y el presidente ruso, Vladímir Putin.
- Decenas de detenidos en una operación contra una red de fraude 'a gran escala' de venta de entradas del Louvre
- Israel trata de impedir la reproducción del pueblo palestino con ataques a las maternidades en Gaza
- Cuba y la 'opción cero': el plan imposible del Gobierno de Díaz-Canel para resistir el cerco de EEUU
- Las empresas de Ucrania se trasladan al oeste alterando el mapa económico del país
- Barack Obama, sobre los extraterrestres: 'Son reales, pero yo no los he visto
- Muere a los 84 años el reverendo Jesse Jackson, histórico líder de los derechos civiles en EEUU
- ¿Quién destapó el caso Epstein?
- Lagarde y Kallas defienden una Europa que no se deja 'denigrar' por Trump