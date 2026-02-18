Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Rusia y Ucrania cruzan acusaciones y ataques en el campo de batalla en la primera jornada de negociaciones

Cruce de acusaciones en los primeros compases de la negociación entre Rusia y Ucrania. Las delegaciones de Rusia y Ucrania empezaron este martes en Ginebra una nueva ronda de conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos y con la participación de cuatro países europeos, cuando se cumplen casi cuatro años desde el inicio de la invasión rusa. Antes de las reuniones, Ucrania acusó a Rusia de socavar los esfuerzos de paz lanzando 29 misiles y 396 drones, que mataron a una persona y dejaron a decenas de miles sin electricidad. Posteriormente, otro ataque ruso con drones mató el martes a tres empleados de una central eléctrica en Sloviansk, en el este de Ucrania, según las autoridades. "El alcance del desprecio de Rusia por los esfuerzos de paz: un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania justo antes de la próxima ronda de negociaciones en Ginebra", escribió en redes sociales el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga. Por su parte, Rusia también denunció ataques nocturnos, y afirmó haber destruido más de 150 drones en regiones del sur y en la península de Crimea, ocupada por las fuerzas de Moscú desde 2014. Las negociaciones entre ataques no parece la mejor manera de encontrar puntos de encuentro.