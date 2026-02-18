DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Hamás pide "medidas serias" a la Junta de Paz para Gaza a dos días de su primer encuentro en Washington
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha exigido este martes la Junta de Paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que tome "medidas serias y efectivas" para detener los ataques de Israel en la Franja de Gaza, recordando que la guerra "aún continúa" pese al alto el fuego en vigor desde el pasado octubre, una petición que ha hecho ante la primera reunión del Consejo prevista para este jueves. "Invitamos a la Junta de Paz a implementar las consignas y principios para lograr la paz y la tranquilidad en la Franja de Gaza. Los invitamos a tomar medidas serias para detener la ocupación y sus atrocidades, ya que la guerra en la Franja de Gaza continúa. Están asesinando, bombardeando, asediando y privando de comida a la gente", ha declarado su portavoz, Hazem Qassem, en un vídeo en el que ha instado a la misma entidad a que "levante el asedio" al enclave palestino, abra los cruces fronterizos y "no se conforme con la simple apertura del cruce de Rafá".
Socialistas en la Eurocámara piden explicaciones a la Comisión por participar en la Junta de Paz de Trump
El grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo ha reclamado explicaciones a la Comisión Europea sobre por qué ha decidido enviar a la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, para atender a la próxima reunión de la Junta de Paz que tendrá lugar este 19 de febrero en Washington. En un comunicado, los socialdemócratas han exigido al Ejecutivo comunitario que detalle "el mandato político y el alcance de la participación" de Suica en la reunión del organismo impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para alcanzar una paz en Gaza, pero con miras a mediar en otros conflictos alrededor del mundo en el futuro. "La Comisión Europea debe explicar claramente su postura sobre esta denominada Junta de Paz. Existe una gran preocupación por la falta de transparencia, la falta de claridad del mandato y los riesgos de participar en iniciativas fuera del marco de Naciones Unidas", ha alertado el vicepresidente de Asuntos Exteriores del S&D, Yannis Maniatis.
Más de 80 personalidades del cine recriminan la falta de críticas de la Berlinale a la situación de Gaza
Más de 80 personalidades del cine incluidos actores como Javier Bardem y Tilda Swinton firmaron una declaración de condena contra el festival de cine de Berlín para denunciar su "silencio" sobre Gaza y el "genocidio de los palestinos". Los firmantes de la carta abierta, a la que tuvo acceso AFP este martes, afirman que están "consternados por el silencio institucional de la Berlinale" sobre el tema, después de que el presidente del jurado, el cineasta Wim Wenders, respondiera a una pregunta sobre Gaza la semana pasada llamando a "mantenerse al margen de la política".
El canciller de Israel participará en la reunión de la Junta de Paz promovida por Trump
El ministro de Relaciones Exteriores Gideon Saar representará a Israel en la reunión inaugural esta semana en Washington de la Junta de Paz, un organismo internacional promovido por el presidente estadounidense Donald Trump, informó su oficina el martes. Saar asistirá primero a una reunión de nivel ministerial del Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York el miércoles, y el jueves "representará a Israel en la sesión inaugural de la Junta de Paz, presidida por el presidente Trump en Washington, donde expondrá la posición de Israel", afirmó la oficina de Saar en un comunicado.
España condena el intento de Israel de avanzar en la anexión de Cisjordania tras su reciente decisión
El Gobierno ha condenado este martes la decisión adoptada por el Ejecutivo israelí de registrar amplias zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado" hebreo, ya que considera que supone una violación del Derecho Internacional y ve en ello un avance de cara a la anexión de este territorio palestino, lastrando así la solución de dos estados. En un comunicado del Ministerio de Exteriores tras la decisión anunciada el domingo por Israel, el Gobierno ha valorado que esta medida, "sumada a otras adoptadas recientemente" por parte del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, "supone un intento de modificar por la vía de acciones unilaterales la situación sobre el terreno, avanzando la anexión de facto del territorio palestino ocupado y amenazando la viabilidad del Estado palestino".
México rechaza unirse a la Junta de Paz convocada por EEUU y será observador
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este martes que el país enviará a su embajador ante Naciones Unidas como "observador "a la Junta de Paz convocada por Estados Unidos, y explicó su negativa a unirse por la necesidad de incluir a todas las partes en procesos de paz con Oriente Próximo. "Nos invitaron a que fuéramos como observadores, que si no íbamos a participar, fuéramos como observadores y con el canciller tomamos la decisión de que fuera nuestro embajador en Naciones Unidas como observador", apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
El Ejército de Israel mata a un niño palestino en un ataque con dron en el norte de Gaza
El Ejército de Israel ha matado este martes a un niño de doce años en un ataque con dron en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 tras el acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino. Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que el fallecido es Yusef Rasem Asaliya, cuyo cadáver ha sido trasladado al Hospital Al Shifa tras ser alcanzado por el bombardeo en Yabalia. El Ejército israelí no se ha pronunciado de forma directa sobre el ataque, si bien ha confirmado un ataque contra "un terrorista que cruzó la 'línea amarilla' y se acercó a las tropas que operan en el norte de la Franja, de forma que supuso una amenaza inmediata para ellos".
Italia acudirá a la Junta de Paz porque no hay "alternativa" al plan de EEUU
Italia participará este jueves como país observador en la reunión de la Junta de Paz para Gaza, que se celebra el jueves en Washington, al considerar que no hay alternativa a la propuesta estadounidense, según explicó este martes el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, que no adelantó quién será el representante de su país en la cita. "Quiero ser muy claro: Si alguien cree que existen alternativas a este plan, demostraría que no sabe afrontar la realidad", dijo Tajani durante una comparecencia en la Cámara de Diputados en la que defendió el plan de paz para Gaza promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para el ministro, la ausencia de Italia en una mesa donde se debate el futuro del Mediterráneo sería "políticamente incomprensible" y contraria al artículo 11 de la Constitución italiana, "que consagra el rechazo a la guerra como medio de resolución de conflictos".
El Ejército israelí mata a un palestino que cruzó la 'línea amarilla' en el norte de Gaza
El Ejército israelí ha matado este martes a un palestino después de que supuestamente cruzara la conocida como 'línea amarilla' en la zona norte de la Franja de Gaza, según un comunicado compartido en sus canales oficiales. "Hoy martes, las tropas que operan en el norte de la Franja de Gaza, de conformidad con el acuerdo de alto el fuego, identificaron a un terrorista que cruzó la línea amarilla y se acercó a las tropas, lo que representaba una amenaza inminente para su seguridad", recoge la nota castrense.
Además, el Ejército israelí ha publicado un segundo comunicado afirmando de que ayer lunes, durante una operación militar destinada a desmantelar "la infraestructura terrorista subterránea" en la zona de la línea amarilla, las tropas localizaron un alijo de armas supuestamente utilizado por milicianos de Hamás en la brigada de Rafah, que incluía "una gran cantidad de armas, un cohete RPG y un artefacto explosivo que se iba a utilizar para dañar a los soldados que operan en la zona".
Pese a la tregua, el número de gazatíes muertos por ataques israelíes desde la entrada en vigor superó este domingo los 600 fallecidos. En total, desde que Israel empezó su ofensiva en Gaza, han muerto más de 72.000 palestinos en ataques israelíes -entre ellos más de 20.000 niños- y más de 171.700 han resultado heridos, según datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en el enclave palestino.
Gaza recupera el deporte con un abarrotado torneo de fútbol 5
En la ciudad de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, tras más de dos años sin campeonatos de fútbol por la ofensiva de Israel, el balón volvió a rodar por uno de los campos que sobrevivió a los bombardeos israelíes y que ahora acoge los partidos de un nuevo torneo de fútbol 5. "Estamos muy contentos con el regreso de la actividad deportiva", explica a EFE Mahmud Abu Mustafá, de 42 años, árbitro internacional de fútbol playa que dirigió el partido celebrado el pasado domingo en un abarrotado pabellón. Con todos los campos de fútbol 7 y 11 que había en Gaza destruidos ahora por los ataques del Ejército, este campeonato organizado por la Federación Palestina de Fútbol (PFA en inglés) solo se puede desarrollar en pistas de fútbol 5 y pabellones de futsal como el de Al Nusirate que no han resultado dañados por la ofensiva.
Según el Comité Olímpico Palestino, 265 instalaciones deportivas en la Franja de Gaza resultaron dañadas o destruidas durante la ofensiva militar israelí; de ellas, 184 quedaron completamente destruidas y 81 parcialmente afectadas. Estas cifras abarcan todo tipo de infraestructura deportiva, no solo los campos de fútbol. Además, el principal estadio de fútbol de Gaza, el Estadio Palestina con capacidad para 10.000 personas, fue arrasado y ahora se utiliza como campamento para desplazados. Lo mismo que ocurrió durante los años de ofensiva israelí en Gaza con el pabellón de Al Nuseirat.
