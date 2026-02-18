DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

El Ejército israelí mata a un palestino que cruzó la 'línea amarilla' en el norte de Gaza

El Ejército israelí ha matado este martes a un palestino después de que supuestamente cruzara la conocida como 'línea amarilla' en la zona norte de la Franja de Gaza, según un comunicado compartido en sus canales oficiales. "Hoy martes, las tropas que operan en el norte de la Franja de Gaza, de conformidad con el acuerdo de alto el fuego, identificaron a un terrorista que cruzó la línea amarilla y se acercó a las tropas, lo que representaba una amenaza inminente para su seguridad", recoge la nota castrense.

Además, el Ejército israelí ha publicado un segundo comunicado afirmando de que ayer lunes, durante una operación militar destinada a desmantelar "la infraestructura terrorista subterránea" en la zona de la línea amarilla, las tropas localizaron un alijo de armas supuestamente utilizado por milicianos de Hamás en la brigada de Rafah, que incluía "una gran cantidad de armas, un cohete RPG y un artefacto explosivo que se iba a utilizar para dañar a los soldados que operan en la zona".

Pese a la tregua, el número de gazatíes muertos por ataques israelíes desde la entrada en vigor superó este domingo los 600 fallecidos. En total, desde que Israel empezó su ofensiva en Gaza, han muerto más de 72.000 palestinos en ataques israelíes -entre ellos más de 20.000 niños- y más de 171.700 han resultado heridos, según datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en el enclave palestino.