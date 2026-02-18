En Directo
Red global
Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas
MULTIMEDIA | El infierno de Epstein: quién aparece en sus archivos y cuál era su grado de implicación en la trama del pederasta
Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa
A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.
La Policía británica examina los vuelos privados del aeropuerto de Stansted por posibles vínculos con Epstein
La Policía del condado de Essex, en Reino Unido, ha informado este jueves de que está examinando información sobre vuelos privados con origen y destino en el aeropuerto Londres-Stansted en relación con los documentos difundidos sobre el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, una semana después de que el ex primer ministro Gordon Brown instara a las autoridades a estudiar si las víctimas fueron objeto de trata dentro y fuera del país.
Reino Unido "evalúa" posibles delitos de trata de mujeres relacionados con el caso Epstein
La policía británica anunció este martes que está "evaluando" la información de los archivos Epstein que indican que varias mujeres fueron objeto de trata de personas en vuelos con destino a Reino Unido. Desde la publicación de millones de documentos sobre el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, ha habido peticiones para que se investiguen los vínculos con esos vuelos del expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III. "Estamos evaluando la información que ha surgido en relación con vuelos privados hacia y desde el aeropuerto de Stansted [cerca de Londres] tras la publicación de los archivos Epstein del Departamento de Justicia de los Estados Unidos", declaró indicó la policía de Essex en un comunicado.
Thomas Pritzker dimite como presidente ejecutivo de Hyatt por sus vínculos con Epstein
El magnate hotelero Thomas Pritzker ha renunciado a su cargo de presidente ejecutivo de Hyatt después de que documentos publicados por el Departamento de Justicia de EEUU revelaran el alcance de sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. El multimillonario afirma que tuvo 'un pésimo criterio' al mantener el contacto con el delincuente sexual.
Mujeres rusas, protagonistas en el escabroso mundo de Epstein
Los documentos del caso Epstein contienen numerosas referencias a "russian girls" (chicas rusas) y también sugieren que Epstein realizó varios viajes a Rusia, sobre todo en los años 2010. Muestra de ello es un visado ruso concedido en 2018, una fotografía sin fecha de Epstein frente a un hotel en el centro de Moscú y otra de su expareja, Ghislaine Maxwell, posando entre dos soldados rusos. También hay reservas de billetes de avión a nombre de Epstein y de mujeres, algunas rusas, que los intermediarios presentan como rubias y jóvenes. Los correos electrónicos sugieren además que Epstein y sus intermediarios se aprovecharon de las ganas de algunas jóvenes de abandonar Rusia. Cuando llegaban a Estados Unidos también aprovechaban sus dificultades para encontrar alojamiento para vincularlas a la red.
Seis empresas vinculadas a Sarah Ferguson son liquidadas tras el caso Epstein
Seis empresas vinculadas a Sarah Ferguson, exesposa de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, están siendo liquidadas tras la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, que han vinculado a la antigua duquesa de York con el pederasta, según unos documentos del registro oficial de compañías. Sarah Ferguson es la única directora de las seis empresas, ninguna de las cuales tiene un perfil público significativo, de acuerdo con Companies House, el registro británico gubernamental responsable de conservar toda la información relacionada con las compañías.
La alcaldesa de Los Ángeles pide la dimisión del presidente del comité de los JJOO 2028
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha pedido la dimisión de Casey Wasserman como presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de 2028, después de que se publicasen correos de tono personal intercambiados con Ghislaine Maxwell, socia de Jeffrey Epstein. "Mi opinión es que debería dimitir", afirmó Bass en una entrevista este lunes con la cadena CNN, en la que subrayó que no tiene autoridad para destituirlo, después de que la Junta o comité ejecutivo de los JJ.OO. decidiese mantener a Wasserman en su cargo la semana pasada. "La junta tomó una decisión. Creo que esa decisión fue desafortunada. No la apoyo", añadió. Los mensajes, enviados en 2003 y divulgados el mes pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el marco de la publicación de los denominados 'Archivos Epstein', muestran intercambios subidos de tono entre Wasserman y Maxwell, excolaboradora del fallecido financiero condenada por delitos sexuales.
Mansiones, islas y un piso en París: las imágenes de los principales lugares del 'caso Epstein'
Durante años, la trama de abusos sexuales y tráfico de personas protagonizada por el pederasta Jeffrey Epstein extendió sus tentáculos desde Estados Unidos hasta Europa. Desde su residencia de Manhattan, en Nueva York y su mansión en la isla de Saint Little James en las Islas Vírgenes estadounidenses, hasta su centro de operaciones en el barrio de Matignon, en París, aquella trama afectó a cientos de mujeres, algunas de ellas menores de edad. Lea la crónica completa de Javier Ojembarrena Alba.
¿Quién es Tom Pritzker, el magnate hotelero vinculado con Jeffrey Epstein?
¿Quién es Tom Pritzker, el magnate hotelero vinculado con Jeffrey Epstein?, por Javier Ojembarrena Alba.
La conexión rusa de Epstein: prostitutas, chantajes y filtraciones, con el ex-KGB de por medio
Viajes, intercambios de favores, contactos con jóvenes modelos, empresarios, intentos de reunirse con Vladimir Putin: los últimos documentos hechos públicos por la justicia estadounidense en el tentacular caso Jeffrey Epstein revelan múltiples y opacos vínculos entre el criminal sexual estadounidense y Rusia. A continuación, los principales elementos de la vertiente rusa.
Laura Estirado
Naomi Campbell, la diosa de ébano y sus correos con Jeffrey Epstein: cumpleaños, fiestas en París y favores por una línea de baño con Victoria's Secret
Naomi Campbell, la diosa de ébano y sus correos con Jeffrey Epstein: cumpleaños, fiestas en París y favores por una línea de baño con Victoria's Secret, por Laura Estirado.
- Decenas de detenidos en una operación contra una red de fraude 'a gran escala' de venta de entradas del Louvre
- Israel trata de impedir la reproducción del pueblo palestino con ataques a las maternidades en Gaza
- Cuba y la 'opción cero': el plan imposible del Gobierno de Díaz-Canel para resistir el cerco de EEUU
- Las empresas de Ucrania se trasladan al oeste alterando el mapa económico del país
- Barack Obama, sobre los extraterrestres: 'Son reales, pero yo no los he visto
- Muere a los 84 años el reverendo Jesse Jackson, histórico líder de los derechos civiles en EEUU
- ¿Quién destapó el caso Epstein?
- Lagarde y Kallas defienden una Europa que no se deja 'denigrar' por Trump