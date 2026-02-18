Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas

La alcaldesa de Los Ángeles pide la dimisión del presidente del comité de los JJOO 2028

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha pedido la dimisión de Casey Wasserman como presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de 2028, después de que se publicasen correos de tono personal intercambiados con Ghislaine Maxwell, socia de Jeffrey Epstein. "Mi opinión es que debería dimitir", afirmó Bass en una entrevista este lunes con la cadena CNN, en la que subrayó que no tiene autoridad para destituirlo, después de que la Junta o comité ejecutivo de los JJ.OO. decidiese mantener a Wasserman en su cargo la semana pasada. "La junta tomó una decisión. Creo que esa decisión fue desafortunada. No la apoyo", añadió. Los mensajes, enviados en 2003 y divulgados el mes pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el marco de la publicación de los denominados 'Archivos Epstein', muestran intercambios subidos de tono entre Wasserman y Maxwell, excolaboradora del fallecido financiero condenada por delitos sexuales.