El 'calor' llega a Groenlandia: Nuuk registra en enero su récord histórico desde 1917

Los efectos del calentamiento global alcanzan incluso los puntos más recónditos del planeta. Ni siquiera Groenlandia, últimamente más atenta a las aspiraciones expansionistas del presidente de EEUU, Donald Trump, ha conseguido librarse de un cambio climático cada vez más claro y presente. El gran territorio autónomo de Dinamarca en el ártico se funde poco a poco y vuelve a experimentar un "calor" que no se registraba desde hace más de un siglo.

Según informó este lunes el Instituto Meteorológico de Dinamarca (DMI por sus siglas en inglés), Nuuk, la capital de la isla, registró durante el mes de enero una temperatura récord superior a los cero grados. En concreto 0,1 grados que ilustran un escenario inaudito, y que superan en 1,4 grados la cifra más alta registrada desde que se comenzaron a hacer mediciones hace 150 años. El anterior récord histórico databa de 1917, pero ni siquiera entonces se llegó a superar el bajo cero durante el invierno.

Desde el 27 de diciembre de 2025 se registraron hasta 15 días consecutivos de temperaturas por encima del cero. Incluso, la temperatura máxima llegó a alcanzar los 11,3 grados en el momento más cálido de este enero, marcando, además, una temperatura media durante este mes que supera en 7,8 grados la registrada en las últimas décadas.

De hecho, según señala el DMI, el problema afecta notablemente a todo el territorio groenlandés. Fuera de Nuuk, los más de 2.000 kilómetros que componen la costa oeste registraron temperaturas inusualmente altas. Por ejemplo, en Ilulissat, más de 500 kilómetros al norte de la capital, la media fue 1,3 grados superior al anterior récord de 1929, alcanzando los -1,6 grados.

"Algo está cambiando"

Ante estos hechos, el DMI matizó en un comunicado que este tipo de variación en las temperaturas "ocurre de vez en cuando", en momentos donde ráfagas de aire caliente o vientos cálidos se desplazan hasta la isla ártica, dando puntualmente temperaturas sobre cero. "Pero variaciones tan notables durante tanto tiempo y en un área tan grande es algo que causa impresión", destacan en la nota, donde apuntan que este hecho es "una clara indicación de que algo está cambiando", y que,con el calentamiento global "en pleno desarrollo, es de esperar que provoque más récords de temperaturas altas y, progresivamente, menos de temperaturas bajas".

Más allá de la anécdota, este aumento de las temperaturas y el progresivo deshielo de la isla ártica, tiene claros efectos geopolíticos y económicos. De hecho, el empeño de Trump con Groenlandia tiene mucho que ver con esto, y con las nuevas rutas comerciales que progresivamente se abren en el territorio autónomo danés. Un escenario hasta ahora desconocido y que marca un nuevo territorio en disputa.