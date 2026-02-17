Accidental
Vídeo | Un incendio calcina el histórico teatro de Sannazaro de Nápoles, que queda "completamente destruido"
El fuego afecta a más de una veintena de viviendas y provoca la evacuación de decenas de personas
Un gran incendio registrado en la localidad de Nápoles, en el sur de Italia, ha engullido este martes el histórico teatro de Sannazaro, que ha quedado "completamente destruido", según ha informado el jefe del Cuerpo de Bomberos de la provincia de Nápoles, Giuseppe Paduano.
Al ser preguntado sobre la situación en el teatro, Paduano ha lamentado que en su interior "apenas queda nada" y ha alertado de que ha quedado calcinado. "Aún hay un pequeño fuego que no ha sido apagado, pero lograremos sofocarlo pronto", ha explicado.
Unas 22 viviendas se han visto afectadas por el incendio, que ha provocado además la evacuación de decenas de personas en las inmediaciones. Las fuerzas de seguridad han abierto una investigación por presunta negligencia en relación con el fuego, pero han advertido de que es pronto para determinar la causa del mismo, según informaciones de la agencia Adnkronos.
El alcalde de Nápoles, Gaetano Manfredi, ha manifestado que todo apunta a un incendio "accidental" pero ha aseverado que es "muy pronto para saber qué ha pasado" porque todavía se están realizando las labores de extinción de muchas de las zonas afectadas.
"He hablado con el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, y hemos decidido que el Gobierno central se verá involucrado en el proceso de reconstrucción", ha aclarado Manfredi. "Vamos a trabajar juntos para devolverle el teatro a su ciudad", ha apuntado respecto a un edificio que fue inaugurado en 1847.
- Decenas de detenidos en una operación contra una red de fraude 'a gran escala' de venta de entradas del Louvre
- Israel trata de impedir la reproducción del pueblo palestino con ataques a las maternidades en Gaza
- Cuba y la 'opción cero': el plan imposible del Gobierno de Díaz-Canel para resistir el cerco de EEUU
- Zelenski: 'Dennos un par de meses de alto el fuego y organizaremos unas elecciones
- Barack Obama, sobre los extraterrestres: 'Son reales, pero yo no los he visto
- Rubio llama a Europa a unirse a la lucha 'contra los enemigos de nuestra civilización
- La noche en que el reggaetón desafió al imperio: Bad Bunny y la batalla por la hegemonía cultural
- Dónde se pueden consultar los archivos de Epstein: 3 millones de páginas con mensajes, 'e-mails', fotografías y vídeos