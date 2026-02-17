Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Rusia, el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Trump critica el "inapropiado" acuerdo de energía limpia entre Newsom y el Reino Unido El presidente de EE.UU., Donald Trump, criticó este lunes el "inapropiado" acuerdo de energía limpia entre el Reino Unido y el gobernador de California, Gavin Newsom, una de las caras más visibles de la oposición al gobernante republicano y posible candidato demócrata en las presidenciales de 2028. "El Reino Unido ya tiene suficientes problemas como para involucrarse con Gavin Newscum", reaccionó Trump en una entrevista con Politico, en el que usó el apodo despectivo con el que suele referirse al californiano, combinando su apellido con la palabra inglesa "scum" (escoria). El memorando de entendimiento para cooperar en descarbonización, adaptación al cambio climático e innovación verde fue firmado este lunes en Londres entre Newsom y el secretario de Energía británico, Ed Miliband, durante la gira europea del gobernador demócrata, que antes hizo una parada en la Conferencia de Seguridad de Múnich. El pacto político con vigencia de cinco años también incluye una mayor colaboración en parques eólicos marinos, uno de los puntos más criticados por Trump, que ha calificado a la energía eólica de "perdedora", insistido en que los molinos "destruyen paisajes", dañan la economía europea y encarecen la electricidad.

El 79,5 % de los españoles ve a Trump como un "peligro" para la paz mundial Un 79,5% de los españoles cree que el presidente de EEUU, Donald Trump, es un "peligro" para la paz mundial y más de un 80% rechaza su pretensión de quedarse con Groenlandia, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes de febrero.

Rubio ve "difíciles" las negociaciones con Irán pero espera que un acuerdo "aborde todas las preocupaciones" El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha reconocido este lunes que las negociaciones con Irán se presentan "difíciles" pero ha recalcado que la parte estadounidense tiene "esperanza" en que se logre un pacto que "aborde todas las preocupaciones" de Washington. "Veremos qué sucede. Tenemos la esperanza de que haya un acuerdo. El presidente siempre prefiere resultados pacíficos y negociados y ha demostrado su disposición a hablar y reunirse con cualquiera", ha señalado el jefe de la diplomacia estadounidense en rueda de prensa desde Budapest, tras reunirse con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Irán condena las "acciones ilegales e inhumanas" de EEUU contra Cuba Irán condenó enérgicamente este lunes las "acciones ilegales e inhumanas" de Estados Unidos contra Cuba, donde ha intensificado un bloqueo que ha llevado al país caribeño a una crisis energética y a apagones por la escasez de combustible. "Las sanciones económicas contra Cuba constituyen una violación flagrante de los principios y normas fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, en particular del derecho de los pueblos a la libre determinación y del principio de respeto a la soberanía nacional de los Estados", denunció el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, en un comunicado.

Obama compara la ofensiva antinmigración en Minnesota a la conducta vista "en dictaduras" El expresidente estadounidense Barack Obama condenó este sábado los operativos de agentes de la policía de inmigración (ICE) en Minnesota, y comparó su comportamiento con la conducta que se ha visto "en dictaduras". Hasta la pasadasemana, miles de efectivos federales, entre ellos agentes de ICE, han llevado a cabo redadas y detenciones en una ofensiva que la administración de Donald Trump dice eran dirigidas contra criminales.

Abel Gilbert Cuba y la "opción cero": el plan imposible del Gobierno de Díaz-Canel para resistir el cerco de EEUU "Será mejor hundirnos en el mar/antes que traicionar la gloria que se ha vivido". La canción de Pablo Milanés es de 1988, previa a su profundo desencanto. Comunicaba entonces un sentido común en los discursos de Fidel Castro de ese año que empezaba a naufragar el llamado campo socialista: si la Unión Soviética cayera y todo alrededor se desmoronara, la muerte sería preferible a la rendición. Casi cuatro décadas después, el derrumbe no ha sido soviético, sino venezolano, y un heredero sin lustre del apellido Castro, el presidente Miguel Díaz-Canel, evocó al comandante de aquellos días para comunicar la determinación de la élite de "resistir" las medidas adoptadas por la Administración de Donald Trump de sofocamiento petrolero que no han hecho más que agravar dolorosamente la situación interna. Lea la crónica completa de Abel Gilbert.

Gobierno de Trump asegura que redadas migratorias continuarán durante el cierre del DHS El 'zar' de la frontera de la Administración Trump, Tom Homan, aseguró este domingo que las redadas migratorias continuarán en todo el país a pesar del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que hoy cumple su segundo día sin visos de un acuerdo de financiamiento en el Congreso. Consultado sobre si la paralización restringiría la capacidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para continuar sus operaciones, Homan respondió que a pesar de la falta de fondos para pagar a los agentes, estos seguirán aplicando la política migratoria de mano dura impulsada por Trump. "Los oficiales de ICE no recibirán pago, pero parece que se están acostumbrando. Así que no, la misión migratoria, la razón por la que el presidente Trump fue elegido presidente, continúa. Tenemos la frontera más segura de la historia de la nación. Tenemos cifras récord de arrestos y deportaciones que continuarán", dijo a la cadena CNN.

Gemma Casadevall Lagarde y Kallas defienden una Europa que no se deja "denigrar" por Trump Europa no es decadente, ni 'woke' ni una civilización amenazada", en palabras de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, quien criticó la 'moda' de la Casa Blanca de criticar o denigrar al bloque comunitario. "La patada en el culo que recibimos del presidente (Donald) Trump nos ha acercado a los europeos y hecho más responsables", afirmó por su parte la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. Lea aquí el artículo completo.