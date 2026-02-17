¿Quién es Tom Pritzker, el magnate hotelero vinculado con Jeffrey Epstein?

El terremoto mediático originado por la desclasificación de los archivos de la trama Epstein sigue mostrando sus secuelas. Aunque lentamente y con efectos todavía difusos, si algo está permitiendo la publicación de estos documentos es identificar a aquellas personas que durante años mantuvieron relación con Jeffrey Epstein antes de su segundo ingreso en prisión y posterior suicidio.

Y aunque la inmensa mayoría de quienes convivieron con el magnate y pederasta neoyorquino siguen viviendo "tranquilos" en este vendaval, hay otros como el príncipe Andrés de Inglaterra y el ex primer ministro noruego Thorbjørn Jagland, cuya imagen se está deteriorando de manera mucho más significativa. E incluso, casos como el de Sultán Ahmed bin Sulayem, exdirigente de DP Ports World; o el del economista Larry Summers, expulsado de la American Economic Association, que han sido relegados de sus respectivos cargos por sus vínculos con el difunto delincuente sexual.

Ahora, a este grupo de magnates, políticos y personalidades de las altas esferas de la sociedad se suma el nombre de Tom Pritzker. A sus 75 años, el multimillonario y, hasta este lunes, presidente ejecutivo de Hyatt Hotels, llevaba desde 2004 a la cabeza de una de las compañías hoteleras más importantes de Estados Unidos. Sin embargo, tras desvelarse su relación con Epstein y su pareja Ghislaine Maxwell, optó este lunes por presentar su dimisión y desvincular su nombre de la institución.

A través de una carta enviada a la junta directiva de la compañía donde renunciaba a su cargo, Pritzker admitió además que no se presentará a la reelección con la junta directiva de Hyatt Hotels. Así, en este mismo comunicado lamentó "profundamente" el haber mantenido vínculos tanto con Epstein como con Maxwell; y, por ello, aseveró que "la buena administración también significa proteger a Hyatt".

En esta línea, el ya expresidente de esta compañía hotelera se disculpó por haber ejercido "un juicio terrible al mantener contacto con ellos", y admitió que "no hay excusa" para no haberse distanciado antes de aquellos individuos.

Relación fluida

Según muestran los últimos documentos desclasificados, la relación de Pritzker con Epstein era más que habitual, con visitas y encuentros ante ambos. Algunos de ellos, incluso, en la residencia de Epstein en Manhattan. La complicidad parecía tal, que sus contactos se mantuvieron constantemente incluso después de 2008, cuando el magnate y pederasta neoyorquino fue condenado a 18 meses de cárcel por forzar a una menor de 14 años a prostituirse.

De hecho, diez años después de aquella sentencia, ambos mantuvieron una conversación por correo en donde Epstein le pidió a Pritzker que ayudara a su novia, Karyna Shuliak, a organizar un viaje al Sudeste Asiático; en el cual, según admitió Shuliak en otro email, iba a buscar "una nueva novia para Jeffrey".

Con todo esto, la renuncia de Pritzker como cabeza de Hyatt Hotels busca hacer de cortafuegos y evitar que su relación con Epstein salpique tanto a la institución como al conjunto de su familia. Entre sus familiares, según recoge 'The New York Times', figuran dos primos suyos activos en la política estadounidense: el gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker; y Penny Pritzker, presidenta de la junta de gobierno de la Universidad de Harvard y secretaria de comercio durante la segunda presidencia de Barack Obama.