Putin, intercambio de favores, oligarcas: la vertiente rusa del caso Epstein

Viajes, intercambios de favores, contactos con jóvenes modelos, empresarios, intentos de reunirse con Vladimir Putin: los últimos documentos hechos públicos por la justicia estadounidense en el tentacular caso Jeffrey Epstein revelan múltiples y opacos vínculos entre el criminal sexual estadounidense y Rusia.

A continuación, los principales elementos de la vertiente rusa.

Documentos consultados por la agencia AFP entre los cientos de miles revelados a finales de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestran que el nombre de Vladimir Putin aparece cerca de un millar de veces en los intercambios de correos electrónicos. En los años 2010, Jeffrey Epstein multiplicó los intentos de reunirse con el presidente ruso, sin que sea posible determinar si ese encuentro finalmente tuvo lugar ni cuándo. "Intentemos organizar una reunión con Putin", escribió así en enero de 2014 en un correo enviado al exprimer ministro noruego Thorbjørn Jagland, solicitud que reiteró en 2015 y en 2018. El empresario también sugirió recurrir a intermediarios como Serguéi Lavrov, jefe de la diplomacia de Putin, proponiendo a cambio proporcionarle "información". Aunque los documentos dan cuenta de los esfuerzos repetidos del financiero por acercarse al poder ruso, no permiten afirmar si logró su objetivo. El 3 de febrero, el Kremlin aseguró, a través de su portavoz Dmitri Peskov, no haber recibido ninguna propuesta de reunión entre Putin y Epstein, rechazando las acusaciones de conexiones con los servicios secretos rusos, mientras que el primer ministro polaco Donald Tusk anunció que su país investigará estos posibles vínculos.

"Russian girls"

Los documentos contienen numerosas referencias a 'Russian girls' (chicas rusas), a menudo bajo anonimato de las mujeres. Sugieren que Epstein realizó varias estancias en Rusia, especialmente en los años 2010: por ejemplo, aparece una visa rusa concedida en 2018, una foto sin fecha del empresario frente a un hotel en pleno centro de Moscú y otra de su antigua compañera Ghislaine Maxwell posando entre dos soldados rusos. Los billetes de avión se reservaban tanto para Epstein como para jóvenes mujeres, incluidas rusas, presentadas por intermediarios que a menudo insistían en que eran rubias y jóvenes. Epstein también parecía contar con jóvenes rusas que regresaban a su país para encontrarle "amigas". Los correos electrónicos también sugieren que Epstein y sus reclutadores se aprovecharon del deseo de algunas jóvenes de abandonar Rusia, así como de su situación precaria en materia de residencia cuando vivían en Estados Unidos.

El multimillonario hallado muerto en su celda en 2019 aspiraba a llevar a Rusia a figuras del sector tecnológico o del mundo político estadounidense, con el objetivo de volverse indispensable tanto a los ojos de Moscú como de las élites occidentales. Entre los interlocutores rusos más destacados de Epstein figura Serguéi Beliakov, exviceministro de Economía y graduado de la academia del FSB, los servicios secretos rusos.Este alto funcionario fue destituido en 2014 por criticar públicamente al Gobierno y continuó su carrera dentro del comité organizador del Foro Económico de San Petersburgo. En varios correos electrónicos, Beliakov solicita la ayuda de Epstein para atraer a personalidades de primer nivel a foros empresariales en Rusia en 2014-2015, varios años después de la condena del estadounidense por incitación a la prostitución de menores.

Noticias relacionadas

Beliakov también le pidió consejo para eludir las sanciones occidentales impuestas a Rusia tras la invasión de Crimea ucraniana. En mayo de 2014, Epstein propuso entonces "innovaciones de origen ruso: monedas digitales, monedas indexadas al petróleo, contratos inteligentes". Los intercambios también ponen de relieve contactos regulares entre Jeffrey Epstein y Vitali Churkin, ex representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, fallecido en 2017 de un ataque al corazón. En agosto de 2016, Churkin fue invitado a un almuerzo organizado por Epstein al que asistieron el ex primer ministro de Israel Ehud Barak y Tom Barrack, actualmente embajador de Estados Unidos en Turquía. Contactados, ni Serguéi Beliakov, actual presidente de la Asociación Rusa de Fondos de Pensiones No Estatales, ni el hijo de Vitali Churkin —que al parecer se benefició de la ayuda del criminal sexual para conseguir unas prácticas en 2016— respondieron a las solicitudes de la AFP.