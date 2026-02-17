Lázaro Criado, director de un hotel en Cuba: "Podrían sobrevenir más cierres de hoteles en el país, dependerá de la capacidad aérea"

Lázaro Criado Gornés (Málaga, 1965) es el director general en Cuba de Valentin Hotels & Resorts, compañía mallorquina de la familia Codolá que desembarcó en el país caribeño en 2014. La cadena, formada por 13 establecimientos (también en Mallorca, Menorca, Cádiz y México) cerró el lunes uno de sus tres hoteles en la isla por la grave crisis que atraviesa agravada por el desabastecimiento de combustible. El directivo hotelero—exconseller insular de Turismo en Menorca (2007-2011) como independiente con la socialista Joana Barceló— da su visión sobre cómo se está viviendo desde la isla caribeña el plan del Gobierno de Miguel Díaz-Canel para el sector turístico. El menorquín pasa casi la mitad del año en Cuba “dependiendo de las situaciones que hay que resolver allí”. Esta semana regresa a La Habana.

El Valentin Perla Blanca, en Cayo Santa María, ha sido cerrado fruto de la “compactación” de las instalaciones turísticas. ¿En qué consiste ese plan del Gobierno cubano?

Primero tengo que decirle que a día de hoy la situación es sobrevenida y es coyuntural. Es decir, que tendría una duración limitada en el tiempo. Las compañías aéreas canadienses también están suspendiendo sus vuelos con una estimación de reapertura de rutas con los distintos polos turísticos de Cuba para el próximo 30 de abril. Es decir, que hay en este momento un repliegue que tiene inicialmente una fecha de reinicio.

¿El 30 de abril estiman que revierta este parón turístico?

Sí, esa fecha es la anunciada por las propias compañías aéreas canadienses. Air Europa, Iberia y World2Fly no han anunciado ninguna restricción en Europa. Mientras dure esta situación van a repostar el combustible en República Dominicana.

El mercado ruso, el segundo tras el canadiense, se va al traste con el anuncio este miércoles de que sus aerolíneas suspenden temporalmente operaciones. Solo habrá vuelos de repatriación desde La Habana y Varadero a Moscú hasta que encuentren alternativa para reanudar operaciones, sin avance de fechas. ¿Cómo van a sobrellevar esta situación en plena temporada alta?

Esta medida a pesar de ser coyuntural no deja de ser intensa. Lo que se hace, y ahora sí respondo a lo que apuntaba de la compactación, ante una restricción de la demanda como esta, es una actuación sobre la planta hotelera para asegurar que toda la parte de los inmuebles, los equipamientos, las instalaciones, quedan protegidas y salvaguardadas por un período temporal que pueden ser estos meses que quedan por delante para su nueva reapertura. Lógicamente, los cierres no dejan de ser medidas económicas que están implementando tanto las aerolíneas como las hoteleras, adaptativas a esta situación con el propósito de que la situación una vez haya salido adelante permita de nuevo la reapertura de instalaciones y la vuelta de la actividad turística.

¿Cuándo se produjo el cierre de su hotel?

Hace 72 horas [el lunes]. Los cierres son la consecuencia de las medidas previas adoptadas por las aerolíneas. Su decisión arrastra en congruencia a la planta hotelera a adoptar estas respuestas a la nueva realidad. Tienen que replanificar y probablemente esa es la razón por la cual están anunciando una vuelta a la operación el día 30 de abril.

¿Entonces podría retomarse la actividad turística a partir de esa fecha, si se resuelve el problema del desabastecimiento de combustible?

Claro, la falta de combustible no sabemos cuánto tiempo va a durar. Toda la programación aérea que va y viene entre Cuba y Canadá no es de largo radio, y, además, es de naturaleza chárter. Permite muchas rotaciones de los aviones porque las distancias son relativamente cortas, hay que reprogramarlas. Evidentemente, eso también les está llevando más tiempo. Desde luego, lo que sí tengo claro es que aunque se ha llegado a apuntar a la muerte del sector turístico yo no lo veo ni de lejos. El recurso turístico que representa Cuba, su clima, su cultura, su gente, su ubicación estratégica, cercana a los mercados emisores —sin nombrar Estados Unidos, Canadá, a tres horas, Panamá y el resto del Cono Sur—, toda esa potencialidad queda intacta, sin perjuicio de este impasse. O sea que la industria turística se retomará tan pronto como las causas que en este momento están impidiéndolo desaparezcan o se mitiguen. Si desaparecen, se retomará de forma mucho más rápida. Desde luego esta situación en absoluto invalida de forma permanente ni mucho menos a Cuba ni su tremendo potencial turístico.

"Aunque se ha llegado a apuntar a la muerte del sector turístico en Cuba yo no lo veo ni de lejos"

El lunes cuando les comunicaron el cierre del hotel Perla Blanca ¿había clientes?

Sí. Han sido llevados a otro hotel que les mantiene el nivel de prestaciones equivalente a lo que habían comprado con nosotros. Ahora mismo tenemos unos 500 clientes en los dos hoteles operativos [en La Habana y Cayo Cruz]. Estas medidas vienen dadas por la caída de los volúmenes de turistas. Las infraestructuras turísticas se volverían insostenibles económicamente, arrastrarían hacia pérdidas a toda la industria y una manera de evitar esa situación sistémica consiste en sacrificar una parte de la oferta hotelera para que la menor demanda existente se recanalice hacia la parte hotelera que queda abierta. Es una medida que tiene toda la lógica económica.

¿Tiene conocimiento de cuántos hoteles de cadenas mallorquinas se han cerrado, y el total en general?

Me remito a lo que ha ido transcendiendo. Al final es un ajuste dinámico lo que se está haciendo y si vinieran algunos otros cierres serán para garantizar la eficiencia en función de hasta qué punto se vaya contrayendo la demanda.

Según colegas suyos los turistas canadienses quieren terminar sus vacaciones sin acogerse a una repatriación. ¿Seguirán llegando viajeros a Cuba o prevén que haya un alud de cancelaciones?

Qué duda cabe de que una reducción de la capacidad aérea comporta una reducción de las capacidades de alojar clientes. Por lo tanto, la cifra de turistas en el país baja en proporción a la retirada de asientos de las compañías aéreas. Es una relación absolutamente estrecha y automática de causa-efecto. Sí puede crear un problema de pérdida de confianza más allá de la coyuntura de este momento de desaparición o caída del mercado porque no hay vuelos… Sinceramente, el mercado canadiense, sin prejuicios de otros mercados, tiene mucha información y saben analizar las causas de lo que está aconteciendo. Los canadienses conocen la situación que vive Cuba desde hace décadas y saben perfectamente lo que se está viviendo de nuevo, entonces no cabe esperar que haya una conducta distinta. Como en este momento desaparecen los asientos aéreos dejarán de venir momentáneamente. Pero el recurso turístico que es Cuba queda indemne. Tan pronto las circunstancias temporales desaparezcan o se mitiguen volverá esa confianza del mercado canadiense, no está perdida. Son conocedores de sus circunstancias en el marco político que ya conocen y que ha caracterizado la vida de este país en las últimas décadas.

"Los canadienses conocen desde hace décadas la situación de Cuba, dejarán de venir momentáneamente"

En doce años desde que Valentin inició operaciones en Cuba no habían enfrentado una crisis de este calibre. ¿Cómo han ido sobrellevando la falta de suministros?

Se lleva con toda la creatividad de la que uno puede hacer gala. También hay poner en valor ese perfil de turistas en términos generales que llega a Cuba y que ya está informado de lo que le puede ofrecer, con sus fortalezas y sus debilidades. La valoración que hacen los clientes, en términos relativos, es satisfactoria porque saben dónde van y con lo que se van a encontrar. Eso no resta de la parte positiva que les ofrece Cuba en términos de cultura, historia, de sus ciudades, etcétera. Y la idiosincrasia que tiene Cuba no tiene parangón en el cariño. Vendes un producto que está enriquecido con todos estos aspectos de país que en otro lugar no los tienes.

Con las cifras récord de 2018, tras la pandemia no se ha logrado la recuperación. ¿Lo achaca únicamente al estrangulamiento del país por el bloqueo de EE UU?

El bloqueo está en la base de una economía que no puede despegar y que en el momento de la entrada del covid está más debilitada que otras y en consecuencia le ha venido costando más tiempo la recuperación. Si me permite el símil, es como cuando a una persona que tiene alguna enfermedad si le entra un virus, le cuesta más trabajo desprenderse de él y de sus consecuencias. Cuba tiene este yugo permanentemente económico de la mano del bloqueo que le pasa factura en términos de tiempo de recuperación.

Por la información que les llega, ¿cree que van a sobrevenir más cierres de hoteles?

Noticias relacionadas

Podrían sobrevenir más porque los cierres van a estar acompasándose a los asientos de aviones. Si baja la capacidad aérea se seguirá por la misma lógica con el mismo proceder.