Hillary Clinton acusa a Trump de "encubrir" el caso Epstein: "Tienen algo que ocultar"

Hillary Clinton ha vuelto a cargar con dureza contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su falta de transparencia en el caso Epstein. La ex primera dama y exsecretaria de Estado ha acusado a Trump de "encubrir" el caso y le ha exigido que publique todos los documentos que están en poder del Departamento de Justicia y cuyo contenido todavía no ha sido revelado públicamente. "Hay algo en la actitud de esta Administración con este asunto que nos lleva a concluir que tienen algo que ocultar", ha asegurado en una entrevista a la BBC.

Clinton ha lamentado que Trump no esté colaborando con el Congreso de Estados Unidos para dar a conocer toda la información disponible. "El Congreso aprobó una ley que exige que se hagan públicos todos los archivos relacionados con ellos [Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell], y lo que estamos viendo, creo que es justo decirlo, es un encubrimiento continuo por parte de la Administración Trump. De hecho, cuando la fiscal general testificó la semana pasada, se armó un buen lío porque se negó a responder a las preguntas", ha afirmado.

Comparecencia pública

La ex primera dama, rival de Trump en las elecciones de 2016, tiene previsto comparecer en el Congreso estadounidense por este caso el próximo 26 de febrero, un día antes que su marido, el expresidente Bill Clinton. Una intervención con la que pretenden poner fin a las acusaciones de sus rivales, los cuales han tratado de vincular al matrimonio con Epstein. El propio Clinton ha aparecido en varias ocasiones en los documentos del caso, aunque por ahora ninguna víctima lo ha acusado de ningún delito.

Los dos han defendido participar en una comparecencia pública y han descartado declarar a puerta cerrada. "Lo que queremos es que todo el mundo conozca los hechos. No tenemos nada que ocultar. Hemos pedido en repetidas ocasiones que se hagan públicos todos los archivos. Creemos que la luz del sol es el mejor desinfectante", ha asegurado Clinton, quien ha acusado a Trump de tratar de desviar la atención señalando a su marido y a ella misma, a pesar de que asegura que nunca conoció a Epstein y que sólo coincidió con Maxwell en ocasiones puntuales.

La Casa Blanca ha negado tratar de encubrir el caso y ha afirmado que los documentos publicados por el Departamento de Justicia demuestran que Trump no estuvo implicado en la presunta red de tráfico sexual de Epstein. "Al publicar miles de páginas de documentos, cooperar con la solicitud de citación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y la reciente petición del presidente Trump de que se investiguen más a fondo los amigos demócratas de Epstein, la Administración Trump ha hecho más por las víctimas que los demócratas en toda su historia", han señalado sus portavoces.

"Algo está pasando"

Pero Clinton ha advertido de que todavía faltan muchos detalles por salir a la luz y ha exigido transparencia a la Administración estadounidense para poner fin al sufrimiento de las víctimas. "Que se hagan públicos los archivos. Lo están retrasando. Están ocultando los nombres de las personas que aparecen en ellos. Están obstaculizando las solicitudes legítimas de los miembros del Congreso que no tienen nada que ver con nosotros. Algo está pasando. Ellos lo saben. Yo lo sé", ha afirmado.

Noticias relacionadas

La ex primera dama ha asegurado que todas las personas llamadas a declarar deberían hacerlo, incluido el expríncipe Andrés de Inglaterra, uno de los nombres que más aparecen en los documentos publicados hasta ahora por el Departamento de Justicia estadounidense. Andrés fue acusado de mantener relaciones sexuales con una de las víctimas de Epstein, Virginia Giuffre, hasta en tres ocasiones, una de ellas cuando ella todavía era menor de edad. En 2022 llegó a un acuerdo extrajudicial con ella por una cantidad estimada de 14 millones de euros, aunque siempre ha negado las acusaciones.