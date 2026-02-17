Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Trump aconseja a Ucrania sentarse a la mesa de negociaciones con Rusia "rápidamente"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aconsejado este lunes al Gobierno ucraniano a sentarse a la mesa de negociaciones "rápidamente", en la víspera de una nueva ronda de contactos con Ucrania y Rusia, en esta ocasión en Ginebra, donde estará sobre la mesa cuestiones territoriales. "Más vale que Ucrania se siente a la mesa rápidamente", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial en su camino a Washington D.C. Al ser preguntado sobre qué espera de unos contactos en los que participarán su enviado especial, Steve Witkoff, y su yerno y exasesor, Yared Kushner, el mandatario estadounidense ha recalcado que se trata de unas "conversaciones importantes" y que "va a ser muy fácil". "Eso es todo lo que le digo. Estamos en posición de hacerlo. Queremos que vengan", ha zanjado el magnate republicano. Este mismo lunes, su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido de que Rusia prepara un "ataque masivo" contra la infraestructura energética del país, por lo que ha dado instrucción a las autoridades para que refuercen la seguridad de instalaciones e infraestructura de este tipo.
ICAN: Cualquier acuerdo duradero sobre Ucrania debe implicar desnuclearización de Europa
Cualquier acuerdo de paz duradero y estable sobre Ucrania debe implicar la retirada de todas las armas nucleares de los países europeos, afirmó este lunes la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) en vísperas de la nueva ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania, con presencia de EE.UU. "Instamos a quienes se reúnen esta semana a reconocer el papel que desempeñan las armas nucleares en la generación de desconfianza e inseguridad en Europa. Redoblar la apuesta por la 'disuasión', como se escuchó el fin de semana en (la Conferencia de Seguridad de) Múnich, sólo puede aumentar el riesgo", afirmó la directora ejecutiva de ICAN, Melissa Park. ICAN, coalición de la sociedad civil que ganó el Nobel de la Paz en 2017, añadió en referencia a la Conferencia de Seguridad celebrada el fin de semana en la ciudad alemana que los comentarios de los líderes europeos en favor de reforzar las armas atómicos han aumentado las tensiones "y el riesgo de una guerra nuclear en el continente".
Kallas afirma que el Kremlin es "plenamente responsable" de envenenar a Navalni
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dijo este lunes que el Kremlin es "plenamente responsable" del envenenamiento hace dos años del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, y afirmó que Bruselas "continuará usando su régimen de sanciones" para rendir cuentas a Moscú. "El régimen de Rusia no se limita a bombardear Ucrania, también continúa silenciando a los opositores en su propio país", dijo la alta representante de Exteriores de la Unión Europea en un mensaje en las redes sociales. "El asesinato de opositores políticos forma parte del ADN del régimen. No es una demostración de fuerza, sino una admisión de miedo", afirmó Kallas. La también vicepresidenta del Ejecutivo comunitario añadió que la UE "seguirá utilizando su régimen de sanciones en materia de derechos humanos contra Rusia para garantizar la rendición de cuentas por la represión". Este mensaje de la jefa de la diplomacia europea llega después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se sumara a las condenas de otros líderes de la UE a raíz del anuncio de cinco países europeos -Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos- de que llegaron a la conclusión de que Navalni fue envenenado con una toxina letal.
Una caravana recorrerá Almería por las víctimas de los cuatro años de guerra en Ucrania
Las asociaciones Caballeros del Asfalto de Almería, Veteranos de las Brigadas de Tropas de Socorro y la Asociación Ucraniana Dnipro recorrerán este domingo la provincia de Almería en una caravana de vehículos para recordar los casi cuatro años del inicio de la invasión rusa y rendir homenaje a las víctimas civiles y militares del conflicto. Bajo el lema 'Solidaridad sobre ruedas', la marcha partirá a las 10:00 horas desde la calle Puerto de Adra y realizará una parada técnica en la capital almeriense, en el aparcamiento de Ikea, sobre las 13:00 horas. La movilización concluirá entre las 15:30 y las 16:00 horas en la plaza de San Isidro de Huércal-Overa con una concentración final y la lectura de un manifiesto. La presidenta de la Asociación Ucraniana Dnipro, Anastasia Lavryk, ha explicado a EFE que el objetivo es recordar a la sociedad el "precio que pagamos diariamente para poder seguir viviendo" y visibilizar que, a pesar del tiempo transcurrido, "la guerra sigue". Lavryk ha calificado la situación actual de "dolorosa" y "frustrante" ante la inacción geopolítica mundial, destacando que el último invierno ha sido "uno de los más duros de los últimos diez años", con temperaturas de 20 grados bajo cero y ataques sistemáticos rusos a la red eléctrica para dejar a la población sin calefacción.
Ucrania dice haber llevado a cabo contraataques exitosos en la parte sureste del frente
Las fuerzas ucranianas han llevado a cabo contraataques exitosos en la parte sureste del frente, informó en su cuenta de Facebook el jefe del Ejercito ucraniano, Oleksandr Sirski, durante una visita a las zonas de Oleksandrivka y Guliaipole. Según el último boletín del Centro para Estrategias de Defensa de Kiev, el bloqueo parcial por parte del Kremlin de la plataforma de mensajería Telegram y las medidas del Gobierno ucraniano y la empresa SpaceX para evitar que el Ejército ruso utilizara terminales Starlink para sus comunicaciones han creado problemas a las fuerzas invasoras. En concreto se ha dificultado la comunicación de mando y control entre las unidades rusas en el frente de Oleksandrivka.
La delegación rusa llegará a Ginebra el martes por la mañana y regresará el miércoles
La delegación rusa en la nueva ronda de negociaciones sobre la paz en Ucrania llegará a Ginebra el martes por la mañana y abandonará la ciudad suiza el miércoles por la tarde, según una fuente próxima a las conversaciones. "Llegarán a las cinco o seis de la mañana y tomarán el vuelo de regreso la noche del miércoles", dijo la fuente a la agencia TASS. Agregó que "por el momento es así", pero los planes pueden cambiar. Los representantes de Rusia y Ucrania volverán a reunirse a partir de este martes en Ginebra después de dos rondas de negociaciones, celebradas en las últimas semanas en Abu Dabi con la mediación de Estados Unidos. Según la prensa, uno de los temas sobre la mesa en Ginebra será una nueva tregua energética entre Rusia y Ucrania.
Los ataques rusos contra las infraestructuras energéticas ucranianas han dejado parcialmente sin luz y calefacción a millones de personas en el país vecino, mientras que la misma situación se da en las últimas semanas en algunas regiones rusas fronterizas con Ucrania, debido a los ataques de Kiev. El Kremlin adelantó previamente que se espera que las partes aborden esta vez "una gama más amplia de temas" que en Abu Dabi, incluidos asuntos "clave", como el control sobre algunos territorios.
Rubio reitera que EEUU no busca imponer a nadie un acuerdo de paz en la guerra de Ucrania
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado este lunes en Budapest que Washington busca que Moscú y Kiev pongan fin a la guerra de Ucrania, pero no pretende "imponer un acuerdo a nadie" ni "forzar" a aceptar un pacto que alguna de las partes no quiera. "Estados Unidos ha tenido éxito al poder lograr que ambos lados hablen", ha declarado Rubio en una rueda de prensa, y ha subrayado que, "por primera vez en varios años", ese diálogo existe "a nivel técnico".
Según ha explicado, representantes de ambas partes se sentaron "la semana pasada en Oriente Medio" y Washington prevé retomar esas conversaciones en Ginebra "a finales de esta semana". "No estamos buscando imponer un acuerdo a nadie. No estamos tratando de obligar a nadie a aceptar un acuerdo que no quiera aceptar", ha destacado el jefe de la diplomacia estadounidense, quien en ningún momento ha señalado a Rusia como causante de la guerra al invadir Ucrania.
Rusia afirma que las conversaciones de Ginebra servirán para abordar "cuestiones principales sobre los territorios"
Las autoridades rusas han afirmado este lunes que las conversaciones previstas para el martes y miércoles en la ciudad suiza de Ginebra con Ucrania servirán para abordar "numerosos temas", entre ellos "cuestiones principales sobre los territorios". Así lo ha expresado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, que ha especificado que en estas reuniones se analizará una "mayor gama de asuntos" que en las conversaciones celebradas en Abu Dabi, "entre ellos, de hecho, la cuestión principal en torno a los territorios de ambos países y otras cuestiones". "Todo esto está relacionado con nuestras demandas. La presencia de un negociador jefe, en este caso Vladimir Medinski, es necesaria", ha apuntado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.
El Kremlin defiende que el asesor de Putin encabece nuevamente su delegación en Ginebra
El Kremlin ha defendido este lunes la presencia del asesor de la Presidencia rusa, Vladímir Medinski, quien volverá a encabezar la delegación rusa en las próximas negociaciones para la paz en Ucrania que tendrán lugar en Ginebra el miércoles y jueves. "Recordemos la reiterada declaración de (Vladímir) Putin de que Medinski sigue siendo el jefe de la delegación negociadora rusa. Lo dijo antes de la primera ronda en Abu Dabi, y durante la misma", ha señalado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria donde ha señalado que Medinski no estuvo presente en Abu Dabi "porque se trataron cuestiones de seguridad, asuntos que afectan directamente al ejército" y por lo tanto, el grupo estuvo dirigido por el jefe de la inteligencia militar rusa (GUR), Ígor Kostiukov.
Rusia se hace con el control de dos localidades en Sumi y Donetsk
Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la toma de otras dos localidades de las provincias de Sumi y Donetsk, en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que las ciudades tomadas por las fuerzas rusas son Pokrovka, en Sumi, y Minkovka, en Donetsk. "Como resultado de la acción decisiva de las tropas rusas, el Grupo Norte ha liberado Pokrovka", ha aseverado. Por su parte, el Grupo Sur ha sido el encargado de "liberar la ciudad de Minkovka" gracias a sus operaciones militares, tal y como ha detallado.
