DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Israel anuncia que Oxfam cesará sus operaciones en Gaza a partir de finales de febrero

El Ministerio israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo anunció este lunes mediante un comunicado que Oxfam, la confederación británica de 21 ONG independientes, cesará sus operaciones en Gaza a partir de este 28 de febrero. El pasado 1 de enero el Gobierno de Israel declaró que 37 organizaciones sin ánimo de lucro que no se habían registrado antes del final del año -entre ellas Oxfam- debían clausurar sus operaciones tanto en Gaza como Cisjordania ocupada en un plazo de 60 días, o sea, antes del 1 de marzo. Además de Oxfam, de esta lista forman parte, entre otras, el Consejo Noruego para los Refugiados, World Vision International, CARE y Médicos Sin Fronteras (MSF), aunque el comunicado no los menciona. El nuevo sistema de registro, introducido en marzo de 2025 por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora israelí, incluye polémicos motivos para denegar su inscripción. Entre ellos, negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático o promover "campañas de deslegitimación contra Israel", así como la obligación de las ONG de enviar una lista de sus trabajadores palestinos, algo a lo que varias de ellas se han negado afirmando que compromete su seguridad.