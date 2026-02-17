En Directo
Al minuto
DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel
Directo Ucrania | La guerra, al minuto
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Hamás denuncia "abusos sistemáticos" israelíes contra los palestinos que cruzan el paso de Rafá
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado este lunes los "abusos sistemáticos" de las autoridades israelíes contra los palestinos que cruzan el paso de Rafá, única vía para el tránsito de personas entre la Franja de Gaza y Egipto. "La ocupación sionista está cometiendo abusos flagrantes en contra de los mecanismos pactados en el acuerdo de alto el fuego", en particular contra quienes regresan a la Franja, que sufren "abusos físicos y psicológicos e interrogatorios hostiles", según un comunicado difundido por el grupo palestino. Asimismo, ha advertido de que Israel "incumple las cuotas diarias de salida y entrada en la Franja de Gaza" y, por ello, "pone en peligro la vida de miles de pacientes y heridos" que esperan salir del enclave para recibir atención médica adecuada. "Hacemos a la ocupación plenamente responsable de sus continuas violaciones del alto el fuego y por la gestión de las entradas y salidas por el paso de Rafá", ha planteado Hamás, que insta a los mediadores y garantes internacionales del acuerdo a intervenir "urgentemente" para que se abra el paso de Rafá conforme a los estándares del Derecho Humanitario.
Israel anuncia que Oxfam cesará sus operaciones en Gaza a partir de finales de febrero
El Ministerio israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo anunció este lunes mediante un comunicado que Oxfam, la confederación británica de 21 ONG independientes, cesará sus operaciones en Gaza a partir de este 28 de febrero. El pasado 1 de enero el Gobierno de Israel declaró que 37 organizaciones sin ánimo de lucro que no se habían registrado antes del final del año -entre ellas Oxfam- debían clausurar sus operaciones tanto en Gaza como Cisjordania ocupada en un plazo de 60 días, o sea, antes del 1 de marzo. Además de Oxfam, de esta lista forman parte, entre otras, el Consejo Noruego para los Refugiados, World Vision International, CARE y Médicos Sin Fronteras (MSF), aunque el comunicado no los menciona. El nuevo sistema de registro, introducido en marzo de 2025 por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora israelí, incluye polémicos motivos para denegar su inscripción. Entre ellos, negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático o promover "campañas de deslegitimación contra Israel", así como la obligación de las ONG de enviar una lista de sus trabajadores palestinos, algo a lo que varias de ellas se han negado afirmando que compromete su seguridad.
Guterres insta a Israel a revertir su plan para registrar terrenos como propiedad del Estado en Cisjordania
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha emplazado a las autroidades israelíes a "revertir" la aprobación de la designación de zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado", una iniciativa que ha calificado de "ilegal". Guterres ha "condenado" la decisión del Gobierno israelí aprobada el pasado domingo por la que se reanuda el procedimiento de registro de terrenos en la Zona C de Cisjordania porque "podría provocar el despojo de los palestinos de sus propiedades y la ampliación del control israelí sobre el territorio". Esta medida, y en general la presencia de Israel en los territorios palestinos ocupados, "no solo es desestabilizadora, sino que es ilegal, según recordó la Corte Internacional de Justicia". Por ello, insta al Gobierno israelí a "revertir de inmediato" estas medidas que "erosionan las perspectivas de una solución de dos estados", "única vía hacia una paz duradera".
Hamás denuncia "abusos sistemáticos" israelíes contra los palestinos que cruzan el paso de Rafá
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado este lunes los "abusos sistemáticos" de las autoridades israelíes contra los palestinos que cruzan el paso de Rafá, única vía para el tránsito de personas entre la Franja de Gaza y Egipto. "La ocupación sionista está cometiendo abusos flagrantes en contra de los mecanismos pactados en el acuerdo de alto el fuego", en particular contra quienes regresan a la Franja, que sufren "abusos físicos y psicológicos e interrogatorios hostiles", según un comunicado difundido por el grupo palestino. Asimismo, ha advertido de que Israel "incumple las cuotas diarias de salida y entrada en la Franja de Gaza" y, por ello, "pone en peligro la vida de miles de pacientes y heridos" que esperan salir del enclave para recibir atención médica adecuada. "Hacemos a la ocupación plenamente responsable de sus continuas violaciones del alto el fuego y por la gestión de las entradas y salidas por el paso de Rafá", ha planteado Hamás, que insta a los mediadores y garantes internacionales del acuerdo a intervenir "urgentemente" para que se abra el paso de Rafá conforme a los estándares del Derecho Humanitario.
Bruselas envía a una comisaria como observadora a la Junta de Paz de Gaza pero aclara que la UE no es parte
La Comisión Europea ha informado de que enviará a la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, para atender como observadora la próxima reunión de la Junta de Paz que tendrá lugar el próximo 19 de febrero en Washington, tras haber rechazado hasta el momento participar de la iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para establecer una paz en Gaza. En una rueda de prensa desde Bruselas, el portavoz comunitario Guillaume Mercier ha confirmado que Suica viajará a la capital estadounidense y participará en la reunión de la Junta de Paz "en la parte específicamente dedicada a Gaza", no cuando se aborden otros asuntos. Además, ha subrayado que con esta asistencia a nivel de observación, la Comisión Europea "no se convierte en miembro de la Junta de Paz", acotando su participación en el marco de "su compromiso de larga data con la aplicación del alto el fuego en Gaza", pero también para "formar parte de los esfuerzos internacionales destinados a apoyar la reconstrucción y la recuperación" tras los ataques de Israel en Gaza.
La Fiscalía de Israel presenta cargos contra un hombre acusado de recavar información de Inteligencia sobre el exministro Gallant
La Fiscalía de Israel ha presentado este lunes cargos contra un hombre acusado de recavar información de Inteligencia sobre el exministro de Defensa Yoav Gallant en nombre de un presunto agente de los servicios secretos de Irán. El acusado, identificado como Fares Abú al Hija, fue detenido el pasado mes de enero tras tomar forografías de una calle situada cerca a la vivienda de Gallant en Amikam, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso el diario 'The Times of Israel'.
Los países árabes e islámicos acusan a Israel de socavar la paz en la Cisjordania ocupada
Los países árabes e islámicos acusaron este lunes a Israel de socavar los esfuerzos para establecer la paz en Oriente Próximo y la solución de dos Estados por sus recientes medidas en Cisjordania, en especial por la reapertura del registro de tierras por primera en ese territorio palestino ocupado desde 1967. Así se expresaron países como el influyente Arabia Saudí, Egipto y Jordania, además de la Organización de la Cooperación Islámica (OCI) -integrada por 57 Estados, incluidos Irán, Turquía y Pakistán-, que manifestó su "rechazo y condena a esas decisiones que también socavan los derechos del pueblo palestino a la autodeterminación".
Indonesia prevé desplegar 1.000 militares en Gaza para el mes de abril
Las autoridades de Indonesia han informado este lunes de que prevén el despliegue de un millar de militares en la Franja de Gaza para el próximo mes de abril como parte de la futura misión de paz dispuesta en el marco del plan de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino. Así lo ha expresado el portavoz del Ejército, Donny Pramono, que ha apuntado a que esta cifra ascendería hasta un total de 8.000 efectivos de cara al mes de junio. Además, ha recalcado que la función de estas tropas será "humanitaria" y ha descartado cualquier intervención en combates. En este sentido, ha aseverado que el Gobierno aún espera un acuerdo entre las partes involucradas para establecer el lugar exacto de este despliegue, según informaciones recogidas por el portal de noticias Republik Merdeka.
Andrea López-Tomàs
Israel mata a al menos 11 palestinos en diferentes puntos de Gaza
Como si de una macabra rutina semanal se tratara, los bombardeos israelíes retornan sobre la Franja de Gaza. Al menos 11 personas han muerto como resultado de la renovación de la violencia intensificada sobre el enclave palestino, tal y como ha confirmado el ministerio de Salud gazatí. Desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre, que, según la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, ha sido violado 1.620 veces, los ataques israelíes han matado a 601 palestinos y herido a 1.607, de acuerdo con el ministerio de Salud gazatí. Los muertos de este domingo por la mañana se reparten por todo el territorio de la franja. Lea la crónica completa de Andrea López-Tomàs.
Andrea López-Tomàs
Israel aprueba el registro de "tierras estatales" en los territorios palestinos por primera vez desde 1967
Israel aprueba el registro de "tierras estatales" en los territorios palestinos por primera vez desde 1967, por Andrea López-Tomàs.
- Decenas de detenidos en una operación contra una red de fraude 'a gran escala' de venta de entradas del Louvre
- Israel trata de impedir la reproducción del pueblo palestino con ataques a las maternidades en Gaza
- EEUU estrecha el cerco sobre Cuba y la coloca al borde del colapso
- Cuba y la 'opción cero': el plan imposible del Gobierno de Díaz-Canel para resistir el cerco de EEUU
- Zelenski: 'Dennos un par de meses de alto el fuego y organizaremos unas elecciones
- Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas
- Dónde se pueden consultar los archivos de Epstein: 3 millones de páginas con mensajes, 'e-mails', fotografías y vídeos
- El apartamento de los horrores de Epstein en París pone a Francia en el epicentro del escándalo