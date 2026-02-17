Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el Pacífico y el Caribe

EEUU destruye otras tres lanchas que vincula al narcotráfico y deja 11 muertos

Redacción

Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron este martes que han destruido otras tres lanchas que vincularon con el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, en un operativo que en total ha dejado 11 muertos. Los tres ataques se produjeron en el marco de la operación Lanza del Sur, que EEUU implementa desde septiembre pasado en el área de responsabilidad del Comando Sur (Centroamérica, Sudamérica y el Caribe) y que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno a Nicolás Maduro, quien fue capturado en un operativo en Caracas por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

"A última hora del 16 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, la fuerza conjunta Lanza del Sur realizó tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas", informó el Comando Sur en un comunicado publicado hoy. Según el texto, Washington confirmó que las embarcaciones "transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico". "Once narcoterroristas varones murieron durante estas acciones: cuatro en la primera embarcación en el Pacífico oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe", concluye el comunicado.

Estos tres ataques llegan después de que otro bombardeo de las Fuerzas Armadas estadounidenses destruyera el pasado viernes otra lancha y provocara la muerte de sus tres tripulantes. Desde septiembre estos ataques sumarios contra supuestos narcotraficantes superan ya los cuarenta y han dejado en torno a 150 muertos. Ante las críticas de quienes consideran que Washington no está concediendo a estas personas el debido proceso, el Gobierno de Donald Trump ha argumentado que sus acciones están justificadas porque la Administración ha declarado la guerra a varios carteles y organizaciones ligadas al tráfico de drogas en Latinoamérica.

