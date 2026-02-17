Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio ManlleuBajas laboralesVíctimas ManlleuPeste porcinaLaportaBorrasca PedroGisèle PelicotAdamuzBurkaGas de la risaFeliciano LópezEmpanada gallega
instagramlinkedin

En el Pacífico y el Caribe

EEUU destruye otras tres presuntas narcolanchas en una operación que deja 11 muertos

Los ataques se enmarcan dentro de la operación Lanza del Sur que la Administración Trump lleva a cabo desde septiembre

Un ataque de EEUU a una embarcación en el Mar Caribe, en una imagen de archivo.

Un ataque de EEUU a una embarcación en el Mar Caribe, en una imagen de archivo. / EFE

EFE

Washington
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron este martes que han destruido otras tres lanchas que vinculó con el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, en un operativo que en total ha dejado once muertos.

Los tres ataques se produjeron en el marco de la operación Lanza del Sur, que EEUU implementa desde septiembre pasado en el área de responsabilidad del Comando Sur (Centroamérica, Sudamérica y el Caribe) y que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno a Nicolás Maduro, quien fue capturado en un operativo en Caracas por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Decenas de detenidos en una operación contra una red de fraude 'a gran escala' de venta de entradas del Louvre
  2. Israel trata de impedir la reproducción del pueblo palestino con ataques a las maternidades en Gaza
  3. Cuba y la 'opción cero': el plan imposible del Gobierno de Díaz-Canel para resistir el cerco de EEUU
  4. Zelenski: 'Dennos un par de meses de alto el fuego y organizaremos unas elecciones
  5. Barack Obama, sobre los extraterrestres: 'Son reales, pero yo no los he visto
  6. Rubio llama a Europa a unirse a la lucha 'contra los enemigos de nuestra civilización
  7. La noche en que el reggaetón desafió al imperio: Bad Bunny y la batalla por la hegemonía cultural
  8. Dónde se pueden consultar los archivos de Epstein: 3 millones de páginas con mensajes, 'e-mails', fotografías y vídeos

Pedro Urruchurtu, opositor venezolano exiliado en EEUU: "De España esperamos mucho más. Su posición neutral ha favorecido al sistema"

EEUU destruye otras tres presuntas narcolanchas en una operación que deja 11 muertos

EEUU destruye otras tres presuntas narcolanchas en una operación que deja 11 muertos

Irán asegura estar "en la senda de un acuerdo" con EEUU pese al creciente despliegue militar en Oriente Próximo

Irán asegura estar "en la senda de un acuerdo" con EEUU pese al creciente despliegue militar en Oriente Próximo

Teherán asegura que está preparado para defenderse ante amenazas o agresiones

DIRECTO UCRANIA | Representantes europeos participan en las negociaciones sobre Ucrania en Suiza

DIRECTO UCRANIA | Representantes europeos participan en las negociaciones sobre Ucrania en Suiza

DIRECTO CASO EPSTEIN | La alcaldesa de Los Ángeles pide la dimisión del presidente del comité de los JJOO 2028

DIRECTO CASO EPSTEIN | La alcaldesa de Los Ángeles pide la dimisión del presidente del comité de los JJOO 2028

DIRECTO TRUMP | Irán afirma que hay acuerdo con EEUU en "líneas generales" sobre el tema nuclear

DIRECTO TRUMP | Irán afirma que hay acuerdo con EEUU en "líneas generales" sobre el tema nuclear

Lázaro Criado, director de un hotel en Cuba: "Podrían sobrevenir más cierres de hoteles en el país, dependerá de la capacidad aérea"

Lázaro Criado, director de un hotel en Cuba: "Podrían sobrevenir más cierres de hoteles en el país, dependerá de la capacidad aérea"