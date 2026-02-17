En Directo
Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas
MULTIMEDIA | El infierno de Epstein: quién aparece en sus archivos y cuál era su grado de implicación en la trama del pederasta
Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa
A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.
¿Qué relación tenían con Epstein los nombres españoles que salen en los archivos? ¿Por qué han aparecido?
Los archivos vinculados al caso Epstein han vuelto a poner el foco en la dimensión internacional de su agenda de contactos y los nombres de políticos y famosos españoles también han aparecido en las distintas tandas de documentos judiciales y registros asociados a la investigación.
Registran las oficinas del ex ministro francés de Cultura Jack Lang
Investigadores franceses registraron el lunes las oficinas del exministro de Cultura Jack Lang, informaron los fiscales, a medida que aumenta la controversia por su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
Lang se vio obligado a dejar a principios de este mes su cargo como director del Instituto del Mundo Árabe (IMA) debido a presuntos vínculos financieros con Epstein.
Registros en París por la investigación sobre lazos con Epstein de exministro francés Lang
La Fiscalía Financiera francesa anunció este lunes varios registros en París relacionados con la investigación contra el exministro socialista Jack Lang, de 86 años, y su hija Caroline por los supuestos lazos financieros de ambos con el pederastra Jeffrey Epstein. El Instituto del Mundo Árabe (IMA), presidido por Lang hasta hace nueve días, figura entre los locales registrados por los investigadores.
Laura Estirado
¿Podría Andrés Mountbatten-Windsor, el hermano de Carlos III, entrar en prisión por el caso Epstein? Esto es lo que dice la ley británica
La sombra de Jeffrey Epstein vuelve a planear sobre Andrés Mountbatten-Windsor. El hermano del rey Carlos III podría enfrentarse incluso a cadena perpetua si prosperan las nuevas acusaciones que están siendo evaluadas por la Policía de Thames Valley, según publican 'Daily Mail' y la revista 'Hello'. Las autoridades analizan si el expríncipe compartió información confidencial cuando ejercía como enviado especial del Reino Unido para el comercio internacional -cargo que ocupó entre 2001 y 2011- con el financiero estadounidense, condenado por delitos sexuales. De confirmarse, podría tratarse de un delito de mala conducta en cargo público, cuya pena máxima en el Reino Unido es la cadena perpetua. Lea la crónica completa de Laura Estirado.
Gemma Martínez
Las manos invisibles que sostenían a Epstein
Las manos invisibles que sostenían a Epstein
Salen a la luz los vínculos de Jeffrey Epstein con el pionero de la IA Ben Goertzel en Hong Kong
El pederasta estadounidense Jeffrey Epstein destinó al menos 113.000 dólares a Ben Goertzel, uno de los pioneros en el campo de la inteligencia artificial general (AGI), una aportación que permitió al investigador cumplir los requisitos de mecenazgo privado exigidos por las autoridades hongkonesas para obtener subvenciones públicas. Según una investigación publicada este lunes en exclusiva por el rotativo hongkonés South China Morning Post (SCMP), basada en casi 800 páginas de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esta relación se prolongó durante cerca de dos décadas. El vínculo facilitó que Goertzel accediera a fondos gubernamentales por un importe total de 8,9 millones de dólares hongkoneses (unos 1,13 millones de dólares estadounidenses) entre 2010 y 2016.
Dónde se pueden consultar los archivos de Epstein: 3 millones de páginas con mensajes, 'e-mails', fotografías y vídeos
Dónde se pueden consultar los archivos de Epstein: 3 millones de páginas con mensajes, 'e-mails', fotografías y vídeos
Imputado el exprimer ministro noruego Thørbjorn Jagland por sus contactos con Epstein
La Fiscalía noruega ha imputado por corrupción agravada al exprimer ministro y exlíder del Comité del Nobel de la Paz Thorbjørn Jagland debido a sus contactos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein. El director de la unidad de delitos económicos de la Fiscalía (Økokrim), Pål K. Lønseth, confirmó la imputación, después de que el comité de ministros del Consejo de Europa, institución que presidió Jagland entre 2009 y 2019, suspendiese la víspera su inmunidad a petición de las autoridades noruegas. "Siguiendo una orden judicial, Økokrim ha registrado hoy la vivienda de Thorbjørn Jagland en Oslo y también otras dos propiedades", dijo a la agencia NTB Lønseth, que añadió que el político noruego, de 75 años, será interrogado en los próximos días.
Carles Planas Bou
PERFIL | Jeffrey Epstein, el rey de las finanzas que odiaba a las mujeres
Jeffrey Epstein, el rey de las finanzas que odiaba a las mujeres
Dimite la abogada principal de Goldman Sachs por escándalo de los archivos de Epstein
La principal abogada de Goldman Sachs dejará el banco de Wall Street, dijo el director ejecutivo de la institución el jueves, tras revelarse sus estrechos vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. La asesora jurídica de la firma Kathryn Ruemmler había estado bajo intenso escrutinio después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara varios correos electrónicos en las últimas semanas que mostraban su amistad con el fallecido exfinanciero.
El director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, señaló en un comunicado que respeta su decisión de renunciar y agradeció a Ruemmler "la calidad de sus asesorías jurídicas sobre temas importantes" para el grupo. El banco precisó que su salida será efectiva a partir del 30 de junio. En una declaración enviada al diario 'Financial Times', Ruemmler justificó la dimisión en su voluntad de evitar que "la atención mediática" sobre su figura "se convierta en una distracción" para Goldman Sachs.
