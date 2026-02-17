El acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar, listo para su firma

La Comisión Europea ha anunciado este martes que está lista para firmar el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para Gibraltar, que las partes cerraron en junio del pasado año, y que permitirá derribar la verja que separa la Línea de la Concepción de la colonia británica.

Cuando el Reino Unido abandonó el bloque en 2020, los británicos llegaron a un acuerdo para restablecer las relaciones comerciales con la UE. Pero ese acuerdo no cubría el Peñón dada la peculiaridad del territorio. En 2025, el gobierno británico, el comunitario, España y Gibraltar llegaron a un trato para resolverlo.

Ese acuerdo político ha sido traducido ahora en un texto legal. Cuando se cumplen seis años de la salida del Reino Unido de la UE, Bruselas ha dado un paso fundamental para cerrar el último capítulo pendiente de las relaciones entre ambos socios al proponer la firma del mismo.

El texto deberá ser respaldado formalmente por el Consejo de la UE, donde están representados los gobiernos de los Veintisiete, para que pueda firmarse. Además, requiere el consentimiento del Parlamento Europeo para su ratificación. Aunque en la práctica, el acuerdo podría comenzar a aplicarse de manera provisional. De hecho, la Comisión espera su aplicación provisional a partir del 10 de abril.

El fin de la verja

En junio de 2025, Reino Unido, España, Gibraltar y la Comisión cerraron el trato. En la práctica, las partes pactaron establecer controles fronterizos duales en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar, que se realizarían en colaboración entre las autoridades comunitarias y las británicas.

El objetivo es poner fin a los controles en el paso entre la Línea y el Peñón, acabando así con la verja, y facilitando el paso a las miles de personas que cruzan diariamente la frontera. "Con 15.000 personas cruzando diariamente entre Gibraltar y España, se trata de seguridad jurídica, confianza para las empresas y las personas, así como de un futuro de cooperación que fortalezca nuestra relación mutua", ha asegurado el comisario europeo de comercio, Maros Sefcovic, en un comunicado.

Noticias relacionadas

Las partes se comprometieron además a cooperar en el control de las mercancías, pero también en cuestiones como las ayudas de Estado, la fiscalidad, los derechos laborales, la lucha contra el blanqueo de capitales o el transporte. "Nuestro objetivo ha sido claro y estratégico: garantizar la prosperidad a largo plazo de la región, a la vez que salvaguardamos plenamente el espacio Schengen, el Mercado Único de la UE y nuestra Unión Aduanera", ha dicho Sefcovic.