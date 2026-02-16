Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Rusia, el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Irán condena las "acciones ilegales e inhumanas" de EEUU contra Cuba Irán condenó enérgicamente este lunes las "acciones ilegales e inhumanas" de Estados Unidos contra Cuba, donde ha intensificado un bloqueo que ha llevado al país caribeño a una crisis energética y a apagones por la escasez de combustible. "Las sanciones económicas contra Cuba constituyen una violación flagrante de los principios y normas fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, en particular del derecho de los pueblos a la libre determinación y del principio de respeto a la soberanía nacional de los Estados", denunció el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, en un comunicado.

Obama compara la ofensiva antinmigración en Minnesota a la conducta vista "en dictaduras" El expresidente estadounidense Barack Obama condenó este sábado los operativos de agentes de la policía de inmigración (ICE) en Minnesota, y comparó su comportamiento con la conducta que se ha visto "en dictaduras". Hasta la pasadasemana, miles de efectivos federales, entre ellos agentes de ICE, han llevado a cabo redadas y detenciones en una ofensiva que la administración de Donald Trump dice eran dirigidas contra criminales.

Abel Gilbert Cuba y la "opción cero": el plan imposible del Gobierno de Díaz-Canel para resistir el cerco de EEUU "Será mejor hundirnos en el mar/antes que traicionar la gloria que se ha vivido". La canción de Pablo Milanés es de 1988, previa a su profundo desencanto. Comunicaba entonces un sentido común en los discursos de Fidel Castro de ese año que empezaba a naufragar el llamado campo socialista: si la Unión Soviética cayera y todo alrededor se desmoronara, la muerte sería preferible a la rendición. Casi cuatro décadas después, el derrumbe no ha sido soviético, sino venezolano, y un heredero sin lustre del apellido Castro, el presidente Miguel Díaz-Canel, evocó al comandante de aquellos días para comunicar la determinación de la élite de "resistir" las medidas adoptadas por la Administración de Donald Trump de sofocamiento petrolero que no han hecho más que agravar dolorosamente la situación interna. Lea la crónica completa de Abel Gilbert.

Gemma Casadevall Lagarde y Kallas defienden una Europa que no se deja "denigrar" por Trump Lagarde y Kallas defienden una Europa que no se deja "denigrar" por Trump, por Gemma Casadevall.

Gobierno de Trump asegura que redadas migratorias continuarán durante el cierre del DHS El 'zar' de la frontera de la Administración Trump, Tom Homan, aseguró este domingo que las redadas migratorias continuarán en todo el país a pesar del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que hoy cumple su segundo día sin visos de un acuerdo de financiamiento en el Congreso. Consultado sobre si la paralización restringiría la capacidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para continuar sus operaciones, Homan respondió que a pesar de la falta de fondos para pagar a los agentes, estos seguirán aplicando la política migratoria de mano dura impulsada por Trump. "Los oficiales de ICE no recibirán pago, pero parece que se están acostumbrando. Así que no, la misión migratoria, la razón por la que el presidente Trump fue elegido presidente, continúa. Tenemos la frontera más segura de la historia de la nación. Tenemos cifras récord de arrestos y deportaciones que continuarán", dijo a la cadena CNN.

Gemma Casadevall Lagarde y Kallas defienden una Europa que no se deja "denigrar" por Trump Europa no es decadente, ni 'woke' ni una civilización amenazada", en palabras de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, quien criticó la 'moda' de la Casa Blanca de criticar o denigrar al bloque comunitario. "La patada en el culo que recibimos del presidente (Donald) Trump nos ha acercado a los europeos y hecho más responsables", afirmó por su parte la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. Lea aquí el artículo completo.

María Mondéjar Europa reactiva el debate sobre un escudo nuclear propio en Múnich Los líderes mundiales pusieron este domingo punto final a la Conferencia de Seguridad, que se celebraba desde el viernes en Múnich. Las grietas en la alianza transatlántica, con un giro conciliador del lado estadounidense y escepticismo entre los representantes de la Unión Europea, han dejado un espacio para reabrir el debate sobre las capacidades nucleares en Europa. La iniciativa, impulsada por el presidente francés, Emmanuel Macron, plantea repensar la “arquitectura de seguridad” europea, una idea que ya ha comenzado a tomar forma en conversaciones con Alemania y Reino Unido, mientras países como Polonia, Estonia y Letonia han mostrado su apoyo. Lea aquí el artículo completo.

Groenlandia nunca se ha sentido amenazada hasta la llegada de Trump, dice su presidente El presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, aseguró este sábado que las continuas alusiones del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sobre hacerse con ese territorio autónomo danés han hecho que la isla ártica se haya sentido amenazada por primera vez en su historia. "Los groenlandeses nunca se han sentido amenazados hasta que un aliado los ha amenazado con hacerse con ellos", dijo Nielsen en un panel de la Conferencia de Seguridad de Múnich sobre 'Seguridad en el Ártico', en el que negó que se hayan sentido intimidados por Rusia y por China. Nielsen calificó de "indignante" e "inaceptable" la presión que Groenlandia ha sentido en los últimos meses por parte de Estados Unidos, que ha apelado a la seguridad nacional para justificarlo.

Liberados otros 17 presos por motivos políticos en Venezuela Las autoridades venezolanas han liberado durante la pasada noche a 17 presos por motivos políticos que estaban retenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, Caracas, conocida como Zona 7, según ha informado la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE). Se trata de siete mujeres y diez hombres excarcelados apenas horas después de que los detenidos se declararan en huelga de hambre ante los retrasos en las promesas de liberación. Entre los nombres de los excarcelados está el de José Elías Torres, líder sindical detenio el 29 de noviembre bajo condiciones de desaparición forzada. "Elías nunca debió estar preso. Hoy abrazamos a su familia en este esperado reencuentro", ha apuntado el CLIPPVE.