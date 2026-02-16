Rubio cierra su gira europea en Hungría deseándole "éxito" a Orbán en las elecciones de abril

"Vuestro éxito es nuestro éxito", le dijo el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, al líder ultranacionalista húngaro, Víktor Orbán, en una conferencia de prensa convertida en apoyo a su campaña por la reelección. "No puedo más que asegurarle que el presidente Trump está profundamente comprometido con su éxito", añadió Rubio, en una comparecencia convertida en una exhibición de elogios mutuos entre ambos políticos.

Rubio cerró así en Budapest su gira por Europa. Fue dos días después de asegurar desde la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) que la Administración de Trump sigue considerando a los europeos como sus "mejores aliados". Pero dejando claro también que aspira a que estos respondan compartiendo su mismo rumbo en política social, migratoria y climática.

El tono de Rubio en Múnich fue suave y calmó los ánimos tras la tempestad desatada el año anterior en la MSC por las arengas antieuropeas del vicepresidente, JD Vance. Sin embargo, los contenidos de su discurso y sus claves, o los propósitos de Trump, no han cambiado. La líder danesa, Mette Frederiksen, advirtió ante la MSC de los planes persistentes del presidente de EEUU de hacerse con el control de Groelandia, territorio autónomo danés. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, criticó la práctica de la Casa Blanca de tratar de desprestigiar a Europa.

Los sondeos apuntan a un fin del dominio ultra

El apoyo sin disimulos a Orbán no es una sorpresa. El primer ministro y líder del partido Fidesz es el más firme representante del "trumpismo" en el poder a escala de la Unión Europea (UE). Gobierna desde hace 16 años con mayoría absoluta, pero los sondeos apuntan a una derrota en los comicios del 12 de abril. Su rival es el líder del partido Tisza, Petr Magyar, excorreligionario de Orbán, aunque más moderado. Los pronósticos estiman que obtendrá un 48% de los votos, 10 puntos por encima que el Fidesz.

"Vivimos una era de gloria en nuestras relaciones", afirmó Orbán frente Rubio. Marcó así las diferencias respecto al conjunto de la UE. El primer ministro húngaro respalda la Junta de Paz con que Trump pretende suplir a la ONU, que a su parecer es incapaz de resolver ningún conflicto, sea en Gaza o en Ucrania.

Orbán es un visitante asiduo de Trump. En su último viajo a Washington, obtuvo un principio de acuerdo para que Hungría quede exenta de sanciones por las importaciones de crudo y gas ruso, de cuyos suministros depende fuertemente el país centro-europeo. Orbán está en la órbita de la ultraderecha trumpista que, a la vez, mantiene los mejores vínculos posibles con Vladímir Putin.