Gobierno británico
Reino Unido anuncia medidas para proteger a los menores del contenido ilegal en Internet
El primer ministro británico, Keir Starmer, estudia prohibir las redes sociales a menores de 16 años
EP
El Gobierno británico ha anunciado este domingo una "ofensiva" contra las empresas tecnológicas para proteger a los menores de edad del contenido ilegal en Internet, incluido contenido "malicioso" generado con inteligencia artificial.
"Ninguna plataforma tiene barra libre", ha advertido el primer ministro británico, Keir Starmer, que ha adelantado que los padres y tutores tendrán "más claridad y apoyo" frente a las "potentes plataformas, diseños adictivos y tecnologías cambiantes".
El Gobierno legislará para cerrar el "vacío legal" y obligar a los chatbots de inteligencia artificial a cumplir con las leyes sobre contenido ilegal previstos en la Ley de Seguridad en Internet "o afrontar las consecuencias de incumplir la ley". "La distribución de imágenes desnudas de menores ya es ilegal", ha recordado el Gobierno en un comunicado.
La iniciativa "permitirá actuar con rapidez para adoptar medidas como fijar una edad mínima para el acceso a las redes sociales", para el uso de VPN o restringir funciones como el 'scroll' infinito "que son dañinas".
"Como padre de dos adolescentes sé que hay retos y preocupaciones que afrontan los padres para que sus hijos estén seguros online", ha afirmado Starmer. "La tecnología cambia muy rápido y la ley tiene que mantener el ritmo. Reino Unido con mi Gobierno será líder, no seguidista, en lo que respecta a la seguridad online", ha añadido.
