Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Robert DuvallBajas laboralesBarçaRusiaHuelga médicosEncuesta CISEstafa inmobiliariaHerpesXavi VallsFórmula 1DepresiónJuan Gómez-Jurado
instagramlinkedin

En Rhode Island

Tres muertos, entre ellos el agresor, en un tiroteo durante un partido de hockey en EEUU

Otras tres personas también han resultado heridas

Un vehículo de la Policía de Pawtucket.

Un vehículo de la Policía de Pawtucket. / EP

EFE

Nueva York
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Al menos dos personas, incluida una niña, murieron y otras tres resultaron heridas este lunes en un tiroteo ocurrido durante un partido de hockey en una pista de hielo de Pawtucket, en el estado de Rhode Island (EEUU), donde también falleció el atacante, según reportes de autoridades y medios locales.

Según el canal WJAR, que cita a la Alcaldía, una de las personas fallecidas es una niña y la otra no ha sido identificada.

CNN, que cita fuentes policiales, indica que el suceso parece derivar de una disputa doméstica, puesto que el agresor disparó contra miembros de su propia familia.

El suceso tuvo lugar esta tarde durante un partido de hockey entre equipos de un instituto que se celebraba en la pista de hielo cubierta del Lynch Arena de la localidad, agrega el reporte.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, indicó en X que las autoridades están investigando el tiroteo y que está en contacto con el alcalde, Donald Grebien, así como los cuerpos de policía estatales y locales.

Noticias relacionadas y más

El Buró federal de Alcohol, Tabaco y Armas está asistiendo en la investigación y se han desplazado al estadio numerosos efectivos policiales, de acuerdo con imágenes publicadas en redes sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Decenas de detenidos en una operación contra una red de fraude 'a gran escala' de venta de entradas del Louvre
  2. Israel trata de impedir la reproducción del pueblo palestino con ataques a las maternidades en Gaza
  3. EEUU estrecha el cerco sobre Cuba y la coloca al borde del colapso
  4. Cuba y la 'opción cero': el plan imposible del Gobierno de Díaz-Canel para resistir el cerco de EEUU
  5. Zelenski: 'Dennos un par de meses de alto el fuego y organizaremos unas elecciones
  6. Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas
  7. Dónde se pueden consultar los archivos de Epstein: 3 millones de páginas con mensajes, 'e-mails', fotografías y vídeos
  8. El apartamento de los horrores de Epstein en París pone a Francia en el epicentro del escándalo

Tres muertos, entre ellos el agresor, en un tiroteo durante un partido de hockey en EEUU

La oposición prolonga dentro y fuera de Rusia la lucha de Navalni dos años después de su asesinato

La oposición prolonga dentro y fuera de Rusia la lucha de Navalni dos años después de su asesinato

Homenaje a Navalni en Berlín por el segundo aniversario de su muerte

El ICE detiene en EEUU al hijo de una congresista colombiana de derechas y pide a Petro que lo traiga de vuelta al país

El ICE detiene en EEUU al hijo de una congresista colombiana de derechas y pide a Petro que lo traiga de vuelta al país

España promete a Cuba alimentos y productos sanitarios tras el endurecimiento del embargo

Los diplomáticos denuncian sobrecarga en los consulados por la regularización de inmigrantes

Los diplomáticos denuncian sobrecarga en los consulados por la regularización de inmigrantes

Familias de presos políticos en Venezuela enfrentan hambre y deterioro

EEUU ve "difícil" conseguir un acuerdo con Irán mientras Trump renueva sus amenazas

EEUU ve "difícil" conseguir un acuerdo con Irán mientras Trump renueva sus amenazas