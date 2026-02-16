Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

EEUU se distancia de las acusaciones europeas a Rusia sobre el presunto asesinato de Navalni pero no las disputa

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha declarado este domingo que su país no ha tenido nada que ver en la acusación vertida por cinco países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Reino Unido, y que apunta al Gobierno ruso como responsable del asesinato hace dos años del encarcelado líder opositor Alexei Navalni con una neurotoxina.

El informe conjunto, que ha contado con la participación de Suecia y Países Bajos, denunció los análisis de muestras de Navalni confirmaron "de forma concluyente" la presencia de epibatidina, una toxina considerada arma química conforme a la legislación internacional que "no se encuentra de forma natural en Rusia".

Rusia ha respondido que el informe no es más que propaganda y mantiene que Navalni murió por causas naturales el 16 de febrero de 2024 en la colonia penal del Ártico donde se encontraba encarcelado.