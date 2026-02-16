En Directo
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
EEUU se distancia de las acusaciones europeas a Rusia sobre el presunto asesinato de Navalni pero no las disputa
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha declarado este domingo que su país no ha tenido nada que ver en la acusación vertida por cinco países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Reino Unido, y que apunta al Gobierno ruso como responsable del asesinato hace dos años del encarcelado líder opositor Alexei Navalni con una neurotoxina.
El informe conjunto, que ha contado con la participación de Suecia y Países Bajos, denunció los análisis de muestras de Navalni confirmaron "de forma concluyente" la presencia de epibatidina, una toxina considerada arma química conforme a la legislación internacional que "no se encuentra de forma natural en Rusia".
Rusia ha respondido que el informe no es más que propaganda y mantiene que Navalni murió por causas naturales el 16 de febrero de 2024 en la colonia penal del Ártico donde se encontraba encarcelado.
Reino Unido evalúa posibles sanciones contra Rusia por envenenamiento de Navalni
La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, dijo este domingo que su Gobierno evalúa alguna medida, como el aumento de sanciones contra Rusia, después de que varios países aliados afirmasen que el líder opositor ruso Alexei Navalni fue envenenado con una toxina letal presente en ranas dardas de Ecuador.
El Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos comunicaron el sábado, al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich, la presencia de epibatidina en unas muestras tomadas del cuerpo de Navalni, fallecido en una prisión de Siberia en febrero de 2024.
"Seguimos considerando una acción coordinada, incluyendo el aumento de las sanciones contra el régimen ruso. Como saben, hemos estado trabajando en esto como parte de nuestra respuesta a la brutal invasión de Ucrania, donde también se acerca el cuarto aniversario de dicha invasión", dijo la ministra hoy a la BBC.
Al menos cinco muertos en ataques rusos en Ucrania durante las últimas 24 horas
Un total de cinco personas han muerto en ataques rusos contra distintos puntos de Ucrania durante las últimas 24 horas, según han informado las autoridades ucranianas.
Dos personas han muerto en la región de Jersón (sur) tras los ataques rusos contra un total de 31 poblaciones, según ha informado el gobernador militar de Jersón, Oleksandr Proudkin.
Por otra parte, en la vecina Zaporiyia, también en el sur del país, han muerto una persona y tres más han resultado heridas debido a los ataques rusos en Polohiv y Zaporiyia, según el gobierno militar regional.
La cuarta víctima sería una mujer fallecida en Odesa y la quinta, una persona muerta en Sumi en un ataque enel que además ha resultado herido un adolescente, según el gobernador regional, Oleh Hrihorov.
Zelenski califica de "locura" la posibilidad de entregar el Donbás como pide Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó este sábado de "locura" la posibilidad de que Ucrania entregue a Rusia la parte de su región del Donbás que aún está bajo control de Kiev, como exige el Kremlin como condición para poner fin a la guerra.
"No podemos simplemente retirarnos de nuestro territorio o intercambiar una parte de nuestro territorio. Es un poco una locura", dijo en una rueda de prensa celebrada en Múnich, donde antes había participado en la Conferencia de Seguridad, sobre la idea de que Ucrania pudiera acceder a esta propuesta formulada por Moscú en los contactos entre ambos bandos que tienen lugar con la mediación de EEUU.
Zelenski confirmó una vez más que Rusia ha trasladado a las otras partes su disponibilidad a poner fin al conflicto armado si Ucrania se retira de lo que aún controla en el Donbás.
Von der Leyen dice que asesinato de Navalni fue "un acto cobarde de un líder atemorizado"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este sábado que el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalni "fue un acto cobarde de un líder atemorizado", tras confirmarse la causa de su muerte por parte de Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos.
"Cinco naciones europeas han determinado que Rusia envenenó a Alexei Navalni. Fue un acto cobarde de un líder atemorizado", dijo la mandataria europea a través de un mensaje en redes sociales, donde añadió que "Rusia ha actuado durante mucho tiempo como un estado terrorista, recurriendo a métodos terroristas: envenenando a opositores políticos, silenciando a periodistas, invadiendo a vecinos pacíficos".
"Este es el verdadero rostro de la Rusia actual", señaló la política alemana desde la Conferencia de Seguridad en Múnich a la que atendió este fin de semana.
Alemania, Reino Unido, Suecia y Países Bajos acusan a Rusia de asesinar al líder opositor Alexei Navalni con un agente nervioso
Los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Suecia y Países Bajos han señalado este sábado al Gobierno ruso por el asesinato del opositor ruso Alexei Navalni hace dos años y han indicado que en el ataque se utilizó una potente neurotoxina originaria de una rana dardo de Ecuador.
"Esta es la conclusión de nuestros gobiernos, que se basa en los análisis de muestras de Alexei Navalni. Estos análisis han confirmado de forma concluyente la presencia de epibatidina", en referencia a la toxina, han apuntado los ministros de Asuntos Exteriores de estos cuatro gobiernos en un comunicado oficial difundido este sábado.
La epibatidina es una toxina considerada arma química conforme a la legislación internacional, destacan los cuatro gobiernos, que recuerdan que "no se encuentra de forma natural en Rusia".
Zelenski: "Dennos un par de meses de alto el fuego y organizaremos unas elecciones"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha respondido a los apremios de Donald Trump para que cierre un acuerdo con Rusia y convoque elecciones presidenciales, con su propio desafío: "Nosotros estamos dispuestos. Dennos un par de meses de alto el fuego y organizaremos unas elecciones", afirmó, desde la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), preguntado sobre esa cuestión. "Entiendo las señales que nos manda el presidente (Trump). Tal vez está preparando el clima para la próxima reunión en Ginebra", añadió Zelenski, en alusión a la tercera reunión entre ucranianos y rusos, bajo mediación estadounidense, que tendrá lugar en la ciudad suiza la próxima semana, del 17 y 18.
Rutte asegura que Rusia avanza al ritmo de "caracol de jardín" en Ucrania y encadena pérdidas enormes
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha afirmado este viernes que Rusia avanza al ritmo de "un caracol de jardín" en el frente en Ucrania, además de asegurar que el país invasor ha registrado pérdidas "enormes". En concreto ha cifrado en 35.000 las muertes en diciembre y 30.000 en enero entre los soldados. En declaraciones en la sede de la Unión Socialcristiana (CSU) en Múnich, junto a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, Rutte ha recalcado que la víspera, en la reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas, hubo un "amplio apoyo a continuar el apoyo a Ucrania", pero también "de que todavía necesitamos hacer más".
"Así que, allí donde se quiere presentar a los rusos como un oso poderoso, se podría argumentar que se están moviendo por Ucrania a la torpe velocidad de un caracol de jardín", ha aseverado.
Von der Leyen destaca en Múnich el salto económico de la UE en Defensa en el último año
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado este viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich el salto que la Unión Europea ha dado en el último año a través de la movilización de fondos destinados a la Defensa, para asumir una mayor responsabilidad sobre su seguridad y ser más independiente. "El año pasado hicimos más por la Defensa en Europa que en los diez años anteriores. Si nos fijamos en el último presupuesto de siete años, se asignaron 8.000 millones de euros a la Defensa. El año pasado, movilizamos 800.000 millones de euros para la Defensa europea para que podamos cerrar las brechas que tenemos", ha indidcado en su discurso durante la apertura de la conferencia.
En ese sentido, ha hecho hincapié en que Europa "necesita hacer más por su Defensa, ser más independiente", y aseguró que "una Europa fuerte también significa una OTAN fuerte". En particular, ha hablado del programa de contratación pública conjunta europea SAFE, que destinará 100.000 millones de euros. Así, ha destacado en particular un elemento incluido en SAFE: al menos el 65 % de los componentes de cada producto final que formen parte de cada compra deben proceder de los países del bloque, Ucrania o los miembros del Espacio Económico Europeo.
Ministros de Exteriores de Ucrania y China hablan en Múnich del proceso de paz
Los ministros de Exteriores de Ucrania y China, Andrí Sibiga y Wang Yi, se han reunido en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich para hablar entre otras cosas del proceso de paz entre Moscú y Kiev que está impulsando EEUU. "Hemos hablado de los esfuerzos de paz y del importante papel de China para facilitar el final de la guerra", ha escrito en X Sibiga sobre el encuentro, en el que ambos dirigentes tocaron también cuestiones territoriales.
Además, el ministro ucranianoademás ha informado a Yi sobre la situación en el frente, sobre los últimos ataques rusos contra el sistema energético ucraniano "y de los daños a empresas chinas en ataques rusos".
