Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Multa baliza V-16Borrasca OrianaViento CatalunyaMuere Mercedes CarbóBenidorm FestHuelga de médicosTrumpDetenido Ripoll agresiónBarça árbitrosEpsteinMamarazzis
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Rezos ante los cuerpos de tres personas a la puerta del hospital Nasser en Jan Yunís, en el sur de Gaza, este domingo.

Rezos ante los cuerpos de tres personas a la puerta del hospital Nasser en Jan Yunís, en el sur de Gaza, este domingo. / Haitham Imad EFE

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Decenas de detenidos en una operación contra una red de fraude 'a gran escala' de venta de entradas del Louvre
  2. Epstein en España: enamorado de Barcelona, crítico con el desfase de Ibiza y el 'machismo' de Madrid y fan de los zapatos de El Ganso
  3. El apartamento de los horrores de Epstein en París pone a Francia en el epicentro del escándalo
  4. EEUU estrecha el cerco sobre Cuba y la coloca al borde del colapso
  5. Zelenski: 'Dennos un par de meses de alto el fuego y organizaremos unas elecciones
  6. Epstein planeaba adquirir una mansión en España para reforzar las operaciones de su red de tráfico de mujeres
  7. Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas
  8. Israel trata de impedir la reproducción del pueblo palestino con ataques a las maternidades en Gaza

Reino Unido anuncia medidas para proteger a los menores del contenido ilegal en Internet

Reino Unido anuncia medidas para proteger a los menores del contenido ilegal en Internet

DIRECTO UCRANIA | Zelenski pide en Múnich un alto el fuego antes de organizar elecciones

DIRECTO UCRANIA | Zelenski pide en Múnich un alto el fuego antes de organizar elecciones

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

DIRECTO GAZA | Netanyahu no acudirá a la reunión de la Junta de Paz en Washington la próxima semana

DIRECTO GAZA | Netanyahu no acudirá a la reunión de la Junta de Paz en Washington la próxima semana

Europa reactiva el debate sobre un escudo nuclear propio en Múnich

Europa reactiva el debate sobre un escudo nuclear propio en Múnich

Israel aprueba el registro de "tierras estatales" en los territorios palestinos por primera vez desde 1967

Israel aprueba el registro de "tierras estatales" en los territorios palestinos por primera vez desde 1967

Pekín celebra la "Flor de hierro", parte de las festividades del Año Nuevo chino

Pekín celebra la "Flor de hierro", parte de las festividades del Año Nuevo chino

Lagarde y Kallas defienden una Europa que no se deja "denigrar" por Trump

Lagarde y Kallas defienden una Europa que no se deja "denigrar" por Trump