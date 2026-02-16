En Directo
Red global
Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas
MULTIMEDIA | El infierno de Epstein: quién aparece en sus archivos y cuál era su grado de implicación en la trama del pederasta
Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa
A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.
Gemma Martínez
Las manos invisibles que sostenían a Epstein
OPINIÓN | Las manos invisibles que sostenían a Epstein, por Gemma Martínez.
Salen a la luz los vínculos de Jeffrey Epstein con el pionero de la IA Ben Goertzel en Hong Kong
El pederasta estadounidense Jeffrey Epstein destinó al menos 113.000 dólares a Ben Goertzel, uno de los pioneros en el campo de la inteligencia artificial general (AGI), una aportación que permitió al investigador cumplir los requisitos de mecenazgo privado exigidos por las autoridades hongkonesas para obtener subvenciones públicas. Según una investigación publicada este lunes en exclusiva por el rotativo hongkonés South China Morning Post (SCMP), basada en casi 800 páginas de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esta relación se prolongó durante cerca de dos décadas. El vínculo facilitó que Goertzel accediera a fondos gubernamentales por un importe total de 8,9 millones de dólares hongkoneses (unos 1,13 millones de dólares estadounidenses) entre 2010 y 2016.
Dónde se pueden consultar los archivos de Epstein: 3 millones de páginas con mensajes, 'e-mails', fotografías y vídeos
Dónde se pueden consultar los archivos de Epstein: 3 millones de páginas con mensajes, 'e-mails', fotografías y vídeos, por Javier Ojembarrena Alba.
Imputado el exprimer ministro noruego Thørbjorn Jagland por sus contactos con Epstein
La Fiscalía noruega ha imputado por corrupción agravada al exprimer ministro y exlíder del Comité del Nobel de la Paz Thorbjørn Jagland debido a sus contactos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein. El director de la unidad de delitos económicos de la Fiscalía (Økokrim), Pål K. Lønseth, confirmó la imputación, después de que el comité de ministros del Consejo de Europa, institución que presidió Jagland entre 2009 y 2019, suspendiese la víspera su inmunidad a petición de las autoridades noruegas. "Siguiendo una orden judicial, Økokrim ha registrado hoy la vivienda de Thorbjørn Jagland en Oslo y también otras dos propiedades", dijo a la agencia NTB Lønseth, que añadió que el político noruego, de 75 años, será interrogado en los próximos días.
Carles Planas Bou
PERFIL | Jeffrey Epstein, el rey de las finanzas que odiaba a las mujeres
Jeffrey Epstein, el rey de las finanzas que odiaba a las mujeres, por Carles Planas Bou.
Dimite la abogada principal de Goldman Sachs por escándalo de los archivos de Epstein
La principal abogada de Goldman Sachs dejará el banco de Wall Street, dijo el director ejecutivo de la institución el jueves, tras revelarse sus estrechos vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. La asesora jurídica de la firma Kathryn Ruemmler había estado bajo intenso escrutinio después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara varios correos electrónicos en las últimas semanas que mostraban su amistad con el fallecido exfinanciero.
El director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, señaló en un comunicado que respeta su decisión de renunciar y agradeció a Ruemmler "la calidad de sus asesorías jurídicas sobre temas importantes" para el grupo. El banco precisó que su salida será efectiva a partir del 30 de junio. En una declaración enviada al diario 'Financial Times', Ruemmler justificó la dimisión en su voluntad de evitar que "la atención mediática" sobre su figura "se convierta en una distracción" para Goldman Sachs.
Irene Benedicto
¿Qué relación tenían con Epstein los nombres españoles que salen en los archivos? ¿Por qué han aparecido?
Los archivos vinculados al caso Epstein han vuelto a poner el foco en la dimensión internacional de su agenda de contactos y los nombres de políticos y famosos españoles también han aparecido en las distintas tandas de documentos judiciales y registros asociados a la investigación. Si bien la su presencia no implica necesariamente un delito ni una relación directa con la red de explotación de mujeres, sí plantea preguntas sobre el tipo de vínculo —social, empresarial o institucional—, el grado de cercanía real y, sobre todo, por qué figuran en esos papeles como contactos del magnate que, antes de su muerte, ya fue declarado culpable y cumplió condena por prostitución de una menor. Lea la crónica completa de Irene Benedicto.
La Fiscalía abre una investigación por posibles nexos de la red de Epstein en Brasil
La Fiscalía de Brasil abrió una investigación ante los posibles nexos de la red del fallecido pederasta estadounidense Jeffrey Epstein en el país, tras recibir una denuncia relacionada con el caso, informaron este jueves fuentes oficiales. La investigación tramita bajo secreto de sumario debido a la "sensibilidad del tema y la necesidad de proteger a las víctimas", señaló el Ministerio Público Federal en una nota. La Unidad Nacional de Enfrentamiento del Tráfico Internacional de Personas y del Contrabando de Migrantes (UNTC, por sus siglas en portugués) será la encargada de llevar a cabo las indagaciones.
El apartamento de los horrores de Epstein en París
Mientras Francia, salpicada por el caso Epstein, intenta desmarcarse con la frase insistente del presidente Emmanuel Macron de que "esto concierne principalmente a Estados Unidos", cerca de 77.000 archivos desclasificados apuntan a París. A dos pasos de los Campos Elíseos, en medio de la avenida Forch --una de las más prestigiosas de la capital francesa-- se encuentra una de las lujosas propiedades de Jeffrey Epstein. Un apartamento de 800 metros cuadrados valorado en unos 8 millones de euros, que el criminal sexual adquirió en 2001, y que no escatima en ostentación. Más información, aquí.
Tres bajas en el Gobierno del Reino Unido en una semana por el escándalo Epstein
La dimisión de Chris Wormald, secretario de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, es la tercera baja en el corazón de Downing Street, que en la última semana ha visto partir al asesor principal del primer ministro, Morgan McSweeney, y a su director de comunicación, Tim Allan. Starmer se encuentra ahora en proceso de recomponer su círculo más estrecho mientras hay voces internas que piden su dimisión, después de conocerse los vínculos de el exministro laborista Peter Mandelson, al que Starmer nombró embajador británico en Estados Unidos en 2024, con el fallecido financiero estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein.
