Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas

Dimite la abogada principal de Goldman Sachs por escándalo de los archivos de Epstein

La principal abogada de Goldman Sachs dejará el banco de Wall Street, dijo el director ejecutivo de la institución el jueves, tras revelarse sus estrechos vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. La asesora jurídica de la firma Kathryn Ruemmler había estado bajo intenso escrutinio después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara varios correos electrónicos en las últimas semanas que mostraban su amistad con el fallecido exfinanciero.

El director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, señaló en un comunicado que respeta su decisión de renunciar y agradeció a Ruemmler "la calidad de sus asesorías jurídicas sobre temas importantes" para el grupo. El banco precisó que su salida será efectiva a partir del 30 de junio. En una declaración enviada al diario 'Financial Times', Ruemmler justificó la dimisión en su voluntad de evitar que "la atención mediática" sobre su figura "se convierta en una distracción" para Goldman Sachs.