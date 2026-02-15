DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

MSF suspende actividad no esencial en Hospital Naser (Gaza) por presencia hombres armados

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha suspendido todas sus actividades médicas no esenciales en el Hospital Naser de Jan Yunis, en Gaza, por, entre otros motivos, la presencia de hombres armados en el recinto hospitalario, confirmó este sábado la organización humanitaria a EFE.

"En los últimos meses, en el hospital Naser, los pacientes y el personal de MSF han visto a hombres armados, algunos enmascarados, en diferentes zonas del amplio recinto hospitalario. Esto no ha ocurrido en las zonas donde MSF desarrolla sus actividades, sino en otras partes del recinto", detalló MSF en un comunicado.

Preocupaciones relacionadas con "la gestión de la estructura, la salvaguarda de su neutralidad y las violaciones de la seguridad" llevaron a que la organización comenzara el cese de sus actividades no esenciales en ese centro el pasado 20 de enero.