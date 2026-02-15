En Directo
Al minuto
DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel
Directo Ucrania | La guerra, al minuto
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Andrea López-Tomàs
Israel trata de impedir la reproducción del pueblo palestino con ataques a las maternidades en Gaza
En la Franja de Gaza, las manos que traen la vida son objetivo de muerte. A su desaparición, le sigue la de todo un pueblo. Por eso, las matronas en Gaza esconden su nombre. Preservan su identidad en secreto. No gritan a los cuatro vientos que tienen ese poder ancestral de propiciar la llegada al mundo de cientos y cientos de bebés. Frente a un enemigo que mata a madres, niños y recién nacidos, saben que ellas, como responsables de facilitar la continuación de la especie con sus conocimientos para asistir en partos, están también en su diana. Los ataques contra hospitales, maternidades y bancos de semen siguen la misma estrategia. El Ejército israelí no sólo destruye la vida que ya existe en Gaza, sino también la que está por venir.
Andrea López-Tomàs
Israel mata a al menos 11 palestinos en diferentes puntos de Gaza
Como si de una macabra rutina semanal se tratara, los bombardeos israelíes retornan sobre la Franja de Gaza. Al menos 11 personas han muerto como resultado de la renovación de la violencia intensificada sobre el enclave palestino, tal y como ha confirmado el ministerio de Salud gazatí. Desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre, que, según la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, ha sido violado 1.620 veces, los ataques israelíes han matado a 601 palestinos y herido a 1.607, de acuerdo con el ministerio de Salud gazatí. Los muertos de este domingo por la mañana se reparten por todo el territorio de la franja.
MSF suspende actividad no esencial en Hospital Naser (Gaza) por presencia hombres armados
Médicos Sin Fronteras (MSF) ha suspendido todas sus actividades médicas no esenciales en el Hospital Naser de Jan Yunis, en Gaza, por, entre otros motivos, la presencia de hombres armados en el recinto hospitalario, confirmó este sábado la organización humanitaria a EFE.
"En los últimos meses, en el hospital Naser, los pacientes y el personal de MSF han visto a hombres armados, algunos enmascarados, en diferentes zonas del amplio recinto hospitalario. Esto no ha ocurrido en las zonas donde MSF desarrolla sus actividades, sino en otras partes del recinto", detalló MSF en un comunicado.
Preocupaciones relacionadas con "la gestión de la estructura, la salvaguarda de su neutralidad y las violaciones de la seguridad" llevaron a que la organización comenzara el cese de sus actividades no esenciales en ese centro el pasado 20 de enero.
Andrea López-Tomàs
Israel ha usado armas térmicas en Gaza que han provocado la "evaporación" de casi 3.000 palestinos, según una investigación
Israel ha usado armas térmicas en Gaza que han provocado la "evaporación" de casi 3.000 palestinos, según una investigación por Andrea López Tomás.
Un tribunal declara ilegal la prohibición de Palestine Action, considerada una organización terrorista por el Gobierno laborista
Un tribunal declara ilegal la prohibición de Palestine Action, considerada una organización terrorista por el Gobierno laborista por Lucas Font.
Muere una persona y varias resultan heridas a causa de un nuevo bombardeo de Israel contra Líbano
Las autoridades libanesas han denunciado la muerte de una persona a consecuencia de un ataque lanzado por el Ejército de Israel contra la localidad de At Tiri, en el sur del país, pese al alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024. Así lo ha señalado el Ministerio de Sanidad en un comunicado difundido por la agencia de noticias libanesa NNA, que ha identificado a la víctima como Mehdi Hasán Shaito. Según sus informaciones, el ataque ha sido ejecutado contra un vehículo que circulaba en este municipio situado en la gobernación de Nabatiye y ha dejado varios heridos.
Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado que el muerto era "un terrorista" que "intentaba restaurar la infraestructura militar de Hezbolá" en At Tiri. "Las acciones de este terrorista suponían una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano", ha señalado, en referencia al alto el fuego. "Las FDI continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel", ha zanjado.
La Justicia británica declara ilegal haber prohibido al grupo propalestino Palestine Action
El Tribunal Superior de Londres ha declarado este viernes ilegal la prohibición el pasado julio por parte del Gobierno británico del grupo activista propalestino Palestine Action y su consideración como "terrorista", al decidir que fue una decisión "desproporcionada". No obstante, la organización permanecerá prohibida hasta al menos el 20 de febrero, cuando en una nueva audiencia se determinarán los pasos a seguir en función de si el ministerio del Interior recurre el fallo, que supone un importante revés para el Ejecutivo del primer ministro, Keir Starmer. Los tres jueces del Superior, presididos por Victoria Sharp, señalaron en su dictamen que, si bien el grupo fundado en 2020 utiliza "métodos delictivos" para llevar a cabo sus protestas, sus tácticas no alcanzan el baremo establecido en la ley para poder ser considerados terroristas.
El Gobierno ilegalizó a Palestine Action el 5 de julio de 2025, después de que miembros de la red vandalizaran aviones de la Real Fuerza Aérea (RAF) en la base de Brize Norton (sureste de Inglaterra)
Save the Children afirma que al actual ritmo se tardará más de cuatro años para evacuar a pacientes por Rafá
La organización no gubernamental Save the Children ha alertado este viernes de que el ritmo de evacuación de pacientes a través del paso de Rafá, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, requeriría cuatro años y medio para completarse, en medio de las restricciones israelíes tras la reapertura parcial del cruce hace alrededor de diez días. La ONG ha apuntado que apenas doce pacientes han salido al día del enclave de media, respecto a los 50 diarios que fueron pactados, para recibir tratamiento médico en el extranjero, con informaciones que apuntan a la muerte durante los últimos días de un niño de siete años que esperaba a ser evacuado para recibir tratamiento médico por un problema renal.
Así, ha resaltado que, a este ritmo, se tardaría cuatro años y medio en lograr la evacuación de 20.000 personas, entre ellos 4.000 niños, que necesitan atención médica fuera de Gaza. Los datos del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), apuntan a que 1.268 pacientes han muerto durante los últimos dos años esperando a recibir permiso para viajar para recibir atención médica.
Israel mata a dos supuestos terroristas al norte de la Franja de Gaza
El Ejército israelí ha matado durante la noche a dos supuestos "terroristas que entraron en un edificio al este de la línea amarilla" en el norte de la Franja de Gaza. Según ha informado este viernes un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado, "nmediatamente después de la identificación, aviones de la Fuerza Aérea atacaron el edificio para eliminar la amenaza". En esta misma nota castrense se añade que la operación culminó con la muerte de los dos presuntos milicianos, pero las FDI no han ofrecido detalles de la supuesta vinculación de las dos personas abatidas con alguna milicia gazatí.
Desde el alto el fuego, en vigor desde hace cuatro meses, cerca de 590 personas han muerto y más de 1.500 han resultado heridas por ataques del Ejército israelí, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza; que ya sitúa en más de 72.000 el total de fallecidos desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en 2023.
A través del dibujo, jóvenes palestinas combaten el trauma en el puerto de ciudad de Gaza
El puerto de la ciudad de Gaza, que durante los más de dos años de ofensiva israelí contra la Franja ha servido como refugio y espacio de descanso a decenas de miles de palestinos, es también ahora el lugar en el que muchas jóvenes se reúnen para procesar su realidad a través de la pintura. En mesas y sillas de plástico apostadas en el paseo marítimo de la capital de Gaza o en su espigón, unas 40 jóvenes dibujan bajo el sol: tiendas de campaña, sandías, a otras mujeres o, varias de ellas, la panorámica del cielo y el mar. "Es una iniciativa de chicas. Venimos a dibujar, a liberar energía, a expresar nuestra identidad palestina, ponemos en el papel lo que guardábamos en nuestro interior durante la guerra", cuenta a EFE una de las participantes, Yudi al Hayek, de 15 años.
- Decenas de detenidos en una operación contra una red de fraude 'a gran escala' de venta de entradas del Louvre
- Epstein en España: enamorado de Barcelona, crítico con el desfase de Ibiza y el 'machismo' de Madrid y fan de los zapatos de El Ganso
- El apartamento de los horrores de Epstein en París pone a Francia en el epicentro del escándalo
- EEUU estrecha el cerco sobre Cuba y la coloca al borde del colapso
- Zelenski: 'Dennos un par de meses de alto el fuego y organizaremos unas elecciones
- Epstein planeaba adquirir una mansión en España para reforzar las operaciones de su red de tráfico de mujeres
- Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas
- Así es la isla de Epstein: el lugar donde ocurrió todo