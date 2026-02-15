DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rezos ante los cuerpos de tres personas a la puerta del hospital Nasser en Jan Yunís, en el sur de Gaza, este domingo.

Rezos ante los cuerpos de tres personas a la puerta del hospital Nasser en Jan Yunís, en el sur de Gaza, este domingo. / Haitham Imad EFE

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Lagarde y Kallas defienden una Europa que no se deja "denigrar" por Trump

Israel mata a al menos 11 palestinos en diferentes puntos de Gaza

Israel mata a más de una decena de palestinos en diferentes puntos de Gaza

DIRECTO GAZA | Netanyahu no acudirá a la reunión de la Junta de Paz en Washington la próxima semana

Cuba y la "opción cero": el plan imposible del Gobierno de Díaz-Canel para resistir el cerco de EEUU

Pekín intenta impulsar la alicaída economía local durante el año nuevo chino

Obama compara la ofensiva antinmigración en Minnesota a la conducta vista "en dictaduras"

Al menos 32 muertos y varios secuestrados en los ataques contra tres comunidades de Nigeria

