Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Rusia, el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

  1. Decenas de detenidos en una operación contra una red de fraude 'a gran escala' de venta de entradas del Louvre
  2. Un pasajero que viajaba a Nicaragua acaba en Japón por un error de embarque en su vuelo
  3. Epstein en España: enamorado de Barcelona, crítico con el desfase de Ibiza y el 'machismo' de Madrid y fan de los zapatos de El Ganso
  4. El apartamento de los horrores de Epstein en París pone a Francia en el epicentro del escándalo
  5. Bruselas advierte a España de que 'un permiso de residencia no es un cheque en blanco”
  6. EEUU estrecha el cerco sobre Cuba y la coloca al borde del colapso
  7. Epstein planeaba adquirir una mansión en España para reforzar las operaciones de su red de tráfico de mujeres
  8. Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas

