Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Rusia, el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

La justicia de EEUU dictamina que el ICE impidió a los detenidos en Minnesota acceder a sus abogados La justicia de Estados Unidos ha dictaminado que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) impidieron a decenas de migrantes detenidos en el estado de Minnesota acceder a sus respectivos abogados, en una situación que llevó a la "práctica extinción" de los derechos de los arrestados. La jueza de distrito Nancy Brasel, que fue nombrada por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante su primer mandato al frente de la Casa Blanca, ha fallado que las prácticas del ICE durante las recientes operaciones llevadas a cabo en dicho estado incluyen la imposibilidad de los detenidos de realizar llamadas telefónicas o recibir asesoramiento legal, según se desprende del fallo judicial.

Trump planea rebajar aranceles a productos de acero y aluminio ante el descenso de su popularidad El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría planeando reducir algunos aranceles sobre productos de acero y aluminio en respuesta a la crisis de asequibilidad provocado por la subida del coste de la vida y que ha minado su índice de aprobación en el país antes de las elecciones intermedias que se celebrarán el próximo mes de noviembre. El inquilino de la Casa Blanca impuso aranceles de hasta el 50% a las importaciones de acero y aluminio el pasado verano pasado y amplió los gravámenes a una gama de productos fabricados con esos metales, como lavadoras y hornos, pero actualmente su Administración está revisando la lista de productos afectados y planea eximir varios artículos, según indicaron a 'Financial Times' tres personas familiarizadas con esta carpeta.

EEUU y Taiwán rubrican su acuerdo comercial para rebajar aranceles Estados Unidos y Taiwán han formalizado el acuerdo comercial por el que Washington rebajará al 15% desde el 20% el arancel aplicado a las importaciones procedentes de la isla, que eliminará, a su vez, las barreras arancelarias para las exportaciones estadounidenses y se compromete a adquirir 44.000 millones de dólares (37.055 millones de euros) en petróleo y GNL de EEUU.

Trump advierte a Irán de que activará una "segunda fase" que será "dura" si no acepta las negociaciones nucleares El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar este jueves a Irán y ha advertido de que en caso de que persista en su negativa a iniciar negociaciones nucleares activarán una "segunda fase" que tendrá consecuencias para Teherán. "Si no podemos (llegar a un acuerdo), tendremos que pasar a una segunda fase. La segunda fase será muy dura para ellos. No quiero eso", ha subrayado en declaraciones a la prensa, agregando que tienen que dar el visto bueno a las conversaciones, ya que de lo contrario las consecuencias serán "muy traumáticas" para Teherán.

Un juez ordena a Trump el regreso a EEUU de venezolanos enviados a una cárcel salvadoreña Un juez federal ordenó este jueves a la Administración del presidente Donald Trump facilitar a decenas de venezolanos, enviados el año pasado a una prisión de seguridad en El Salvador, el regreso a Estados Unidos para que continúen sus procesos de inmigración, si así lo desean. La decisión judicial representa un revés mayor para el mandatario estadounidense en su campaña de deportaciones masivas. El juez James Boasberg ordenó al Gobierno de EEUU que permita la entrada al país de cualquiera de los más de 130 venezolanos que a partir de marzo de 2025 estuvieron recluidos durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT).

Ultimátum de Trump a Irán para aceptar un acuerdo El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado que si no se alcanza un acuerdo con Irán las consecuencias serán "muy traumáticas" para el país. Trump exige que Irán abandone el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos, capaces de ser una seria amenaza para la flota estadounidense en el golfo Pérsico y de alcanzar Israel. EEUU ha desplegado una fuerza armada sin precedentes en Oriente Próximo. Según algunas fuentes dispone también fuerzas terrestres. También se aprovecharon los pasados disturbios en Irán para distribuir entre fuerzas opositoras al régimen terminales Starlink, que permitirían ofrecer información sobre objetivos en el caso de ataque estadounidense. Pese a que Trump se muestra confiado en que Irán aceptará, Israel duda esa posiblidad y se prepara para el conflicto.