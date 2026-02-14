¿Quién destapó el caso Epstein?

El magnate neoyorquino y pederasta condenado Jeffrey Epstein fue capaz de ocultar durante años la trama de abusos sexuales y tráfico de personas que llevó a cabo junto a su socia, Ghislaine Maxwell, y por la que en julio de 2019, un mes antes de quitarse la vida, fue arrestado. Sus actividades ilegales registradas en los tres millones de documentos conocidos ya como 'Archivos de Epstein', tuvieron lugar impunemente al refugio de la isla de Little Saint James, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Donde, gracias a sus contactos adquiridos en Wall Street y tras décadas de hacerse con las amistades adecuadas, logró codearse con las celebridades y figuras más destacadas de la sociedad norteamericana e internacional.

Sin embargo, la fama de Epstein y el desenfreno de sus fiestas exclusivas acabaron por llamar la atención de las fuerzas de seguridad. La caída en picado del que fuera uno de los hombres más influyentes –y peligrosos– tras los telones de las altas esferas, comenzó como cualquier otro proceso con la denuncia de una familia.

El 15 de marzo de 2005 la policía de Palm Beach (PBPD por sus siglas en inglés) abrió una investigación contra Epstein tras la denuncia de la familia de una menor de 14 años que acusaba al neoyorquino de abusar sexualmente de su hija en su mansión de Palm Beach, en Florida. Por esta acusación acabó siendo condenado a 18 meses de prisión y más tarde marcó el camino para la investigación por la que acabó siendo arrestado en 2019 y por la que podría haberse enfrentado a una pena de 45 años por abusos sexuales y tráfico de personas.

En aquella ocasión Epstein, que según el informe policial estuvo acompañado por dos personas más: Sarah Kellen y Haley Robson, pagó a la menor de 14 años para realizarle un masaje, tras el cual fue forzada a realizar diferentes actos sexuales. Los detectives Joseph Recarey y Michael Reiter, ambos de la PBPD, elevaron el caso a otras instancias superiores al considerar que el recorrido estatal era insuficiente. Por ello, optaron por abrir una investigación de mayor alcance con el fin de identificar más posibles víctimas y testigos, hasta documentar un patrón ligado a estos "masajes" pagados. Motivo por el que finalmente el caso acabó en manos del FBI.

Sin embargo, la percepción de que Epstein protagonizaba este tipo de actividades se remonta a varios años antes de esta primera denuncia. En 2022, la periodista británica Vicky Ward, que se dedicó a perseguir las actividades de Epstein y Maxwell durante casi dos décadas, aseguró en su podcast que en 2002 ya recibió acusaciones contra el magnate neoyorquino y su socia.

En este mismo programa, Ward aseguró que, cuando ella trabajaba para la revista 'Vanity Fair', entrevistó a dos hermanas que aseguraban haber sido abusadas sexualmente por Epstein y Maxwell. Unos presuntos hechos que nunca se llegaron a publicar porque, según la periodista británica, Epstein convenció al editor de la revista, Graydon Carter, para guardarlos en un cajón y el caso no trascendió.

Del 'Miami Herald' a la fiscalía

De nuevo,el punto de inflexión fue en 2005 con la denuncia que llevaría a Epstein a su primera condena en junio de 2008. Casi un año después, en mayo de 2009 y sólo un par de meses antes de que Epstein saliera de la cárcel, la activista y fundadora de 'Victims Refuse Silence', Virginia Giuffre, demandó al pederasta y Maxwell, acusándolos de haber abierto una red de trata sexual siendo menor.

Desde entonces, las investigaciones contra Epstein se sucedieron. Fueron saliendo nuevas víctimas fruto de trabajos policiales y periodísticos, en donde el más destacado fue el de la periodista estadounidense Julie K. Brown para el 'Miami Herald'. Brown llevaba desde 2008 siguiendo las acciones de Epstein desde que, durante su primer juicio, el entonces fiscal federal, Alex Acosta –en 2017 nombrado senador por el Partido Republicano–, firmara un acuerdo con el magnate neoyorquino para que sólo tuviera que pasar 13 de los 18 meses en la cárcel.

Fue precisamente aquel nombramiento lo que le llevó de vuelta a las víctimas de Epstein y a retomar aquella historia. Desde entonces, recabó información de unas 80 víctimas en Miami y Nueva York entre 2002 y 2005, cuyas historias quedaron reflejadas en una serie de reportajes que, finalmente, nutrieron a la Fiscalía Federal de Nueva York y a las acusaciones que acabaron por condenar a Epstein.