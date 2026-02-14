Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Von der Leyen dice que asesinato de Navalni fue "un acto cobarde de un líder atemorizado"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este sábado que el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalni "fue un acto cobarde de un líder atemorizado", tras confirmarse la causa de su muerte por parte de Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos.
"Cinco naciones europeas han determinado que Rusia envenenó a Alexei Navalni. Fue un acto cobarde de un líder atemorizado", dijo la mandataria europea a través de un mensaje en redes sociales, donde añadió que "Rusia ha actuado durante mucho tiempo como un estado terrorista, recurriendo a métodos terroristas: envenenando a opositores políticos, silenciando a periodistas, invadiendo a vecinos pacíficos".
"Este es el verdadero rostro de la Rusia actual", señaló la política alemana desde la Conferencia de Seguridad en Múnich a la que atendió este fin de semana.
Alemania, Reino Unido, Suecia y Países Bajos acusan a Rusia de asesinar al líder opositor Alexei Navalni con un agente nervioso
Los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Suecia y Países Bajos han señalado este sábado al Gobierno ruso por el asesinato del opositor ruso Alexei Navalni hace dos años y han indicado que en el ataque se utilizó una potente neurotoxina originaria de una rana dardo de Ecuador.
"Esta es la conclusión de nuestros gobiernos, que se basa en los análisis de muestras de Alexei Navalni. Estos análisis han confirmado de forma concluyente la presencia de epibatidina", en referencia a la toxina, han apuntado los ministros de Asuntos Exteriores de estos cuatro gobiernos en un comunicado oficial difundido este sábado.
La epibatidina es una toxina considerada arma química conforme a la legislación internacional, destacan los cuatro gobiernos, que recuerdan que "no se encuentra de forma natural en Rusia".
Gemma Casadevall
Zelenski: "Dennos un par de meses de alto el fuego y organizaremos unas elecciones"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha respondido a los apremios de Donald Trump para que cierre un acuerdo con Rusia y convoque elecciones presidenciales, con su propio desafío: "Nosotros estamos dispuestos. Dennos un par de meses de alto el fuego y organizaremos unas elecciones", afirmó, desde la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), preguntado sobre esa cuestión. "Entiendo las señales que nos manda el presidente (Trump). Tal vez está preparando el clima para la próxima reunión en Ginebra", añadió Zelenski, en alusión a la tercera reunión entre ucranianos y rusos, bajo mediación estadounidense, que tendrá lugar en la ciudad suiza la próxima semana, del 17 y 18.
Rutte asegura que Rusia avanza al ritmo de "caracol de jardín" en Ucrania y encadena pérdidas enormes
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha afirmado este viernes que Rusia avanza al ritmo de "un caracol de jardín" en el frente en Ucrania, además de asegurar que el país invasor ha registrado pérdidas "enormes". En concreto ha cifrado en 35.000 las muertes en diciembre y 30.000 en enero entre los soldados. En declaraciones en la sede de la Unión Socialcristiana (CSU) en Múnich, junto a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, Rutte ha recalcado que la víspera, en la reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas, hubo un "amplio apoyo a continuar el apoyo a Ucrania", pero también "de que todavía necesitamos hacer más".
"Así que, allí donde se quiere presentar a los rusos como un oso poderoso, se podría argumentar que se están moviendo por Ucrania a la torpe velocidad de un caracol de jardín", ha aseverado.
Von der Leyen destaca en Múnich el salto económico de la UE en Defensa en el último año
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado este viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich el salto que la Unión Europea ha dado en el último año a través de la movilización de fondos destinados a la Defensa, para asumir una mayor responsabilidad sobre su seguridad y ser más independiente. "El año pasado hicimos más por la Defensa en Europa que en los diez años anteriores. Si nos fijamos en el último presupuesto de siete años, se asignaron 8.000 millones de euros a la Defensa. El año pasado, movilizamos 800.000 millones de euros para la Defensa europea para que podamos cerrar las brechas que tenemos", ha indidcado en su discurso durante la apertura de la conferencia.
En ese sentido, ha hecho hincapié en que Europa "necesita hacer más por su Defensa, ser más independiente", y aseguró que "una Europa fuerte también significa una OTAN fuerte". En particular, ha hablado del programa de contratación pública conjunta europea SAFE, que destinará 100.000 millones de euros. Así, ha destacado en particular un elemento incluido en SAFE: al menos el 65 % de los componentes de cada producto final que formen parte de cada compra deben proceder de los países del bloque, Ucrania o los miembros del Espacio Económico Europeo.
Ministros de Exteriores de Ucrania y China hablan en Múnich del proceso de paz
Los ministros de Exteriores de Ucrania y China, Andrí Sibiga y Wang Yi, se han reunido en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich para hablar entre otras cosas del proceso de paz entre Moscú y Kiev que está impulsando EEUU. "Hemos hablado de los esfuerzos de paz y del importante papel de China para facilitar el final de la guerra", ha escrito en X Sibiga sobre el encuentro, en el que ambos dirigentes tocaron también cuestiones territoriales.
Además, el ministro ucranianoademás ha informado a Yi sobre la situación en el frente, sobre los últimos ataques rusos contra el sistema energético ucraniano "y de los daños a empresas chinas en ataques rusos".
Zelenski llega a Múnich y anuncia reuniones para producción conjunta de armas
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha anunciado en sus redes sociales, a su llegada a Alemania para participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que espera mantener reuniones con sus socios para dar impulso a la producción conjunta de drones y de otros tipos de armamento y hablar del proceso de paz con Rusia que impulsa EEUU. "Un día importante, y habrá nuevos pasos hacia nuestra seguridad común, la de Ucrania y la de Europa. En la agenda está el primer proyecto conjunto ucraniano-alemán de producción de drones, así como reuniones bilaterales y multilaterales con nuestros socios", ha escrito el mandatario ucraniano en X, donde ha agregado que "lo más significativo" que su país puede conseguir junto con sus socios en el continente europeo es lograr una "paz justa y crear garantías fiables de seguridad" para ambos.
Rusia confirma el acuerdo para reanudar la próxima semana las negociaciones sobre Ucrania
El Kremlin ha confirmado este viernes el acuerdo para reanudar la próxima semana las negociaciones sobre Ucrania, cuyas dos primeras rondas tuvieron lugar en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) con mediación de EE.UU. "Existe un acuerdo de que será, efectivamente, la próxima semana", ha señalado Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Antes de estas declaraciones, el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, había sugerido que Moscú "dudaba" sobre la continuación de las conversaciones a tres bandas.
Zelenski dice que Trump "no podría obtener una mayor victoria" que "detener la guerra" entre Ucrania y Rusia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, "no podría obtener una mayor victoria" que "detener la guerra" de Ucrania. "Creo que no habría mayor victoria para Trump que detener la guerra entre Rusia y Ucrania", ha dicho Zelenski en una entrevista concedida al diario estadounidense 'The Atlantic'. "Para su legado, es lo principal", ha sostenido, antes de resaltar que "la situación más ventajosa para Trump sería lograrlo antes de las 'midterms'", que se celebrarán en noviembre en Estados Unidos.
"Sí, quiere que haya menos muertos. Pero si hablamos como adultos, es una victoria para él, una victoria política", ha argumentado, en referencia al impacto positivo para el mandatario y su Partido Republicano en caso de que se pueda alcanzar un acuerdo entre Kiev y Moscú para poner fin al conflicto. Así, ha destacado que "Ucrania no está perdiendo" en la guerra y, si bien ha reconocido que "hay prisa por poner fin a la guerra", ha insistido en que Kiev no va a aceptar un acuerdo desventajoso, a pesar de la presión del tiempo.
Rusia causa "daños extraordinariamente graves" a otra infraestructura energética en Odesa
La empresa privada ucraniana del sector eléctrico DTEK ha informado el viernes de un ataque ruso a una de sus infraestructuras en la región sureña de Odesa que ha causado "daños extraordinariamente graves". "Las reparaciones precisarán de un largo tiempo para que el equipamiento vuelva a funcionar", se lee en la nota de DTEK. Una subestación eléctrica de la compañía situada también en Odesa ya fue alcanzada por un ataque ruso en la madrugada del jueves. Rusia ataca prácticamente cada noche infraestructura energética ucraniana. Desde comienzo de año ha dejado sin luz, agua y calefacción durante días a millones de ucranianos a temperaturas extremas, y Ucrania se ha visto obligado a extender los apagones programados con que raciona la electricidad ante el déficit cada vez más agudo.
