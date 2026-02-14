Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Von der Leyen destaca en Múnich el salto económico de la UE en Defensa en el último año

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado este viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich el salto que la Unión Europea ha dado en el último año a través de la movilización de fondos destinados a la Defensa, para asumir una mayor responsabilidad sobre su seguridad y ser más independiente. "El año pasado hicimos más por la Defensa en Europa que en los diez años anteriores. Si nos fijamos en el último presupuesto de siete años, se asignaron 8.000 millones de euros a la Defensa. El año pasado, movilizamos 800.000 millones de euros para la Defensa europea para que podamos cerrar las brechas que tenemos", ha indidcado en su discurso durante la apertura de la conferencia.

En ese sentido, ha hecho hincapié en que Europa "necesita hacer más por su Defensa, ser más independiente", y aseguró que "una Europa fuerte también significa una OTAN fuerte". En particular, ha hablado del programa de contratación pública conjunta europea SAFE, que destinará 100.000 millones de euros. Así, ha destacado en particular un elemento incluido en SAFE: al menos el 65 % de los componentes de cada producto final que formen parte de cada compra deben proceder de los países del bloque, Ucrania o los miembros del Espacio Económico Europeo.