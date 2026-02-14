La DEA cierra su oficina en Santo Domingo tras ser detenido su jefe por corrupción

El supervisor de la agencia antidrogas norteamericana DEA en República Dominicana, Melitón Cordero, permanece arrestado en Estados Unidos, acusado de soborno y fraude de visados, según informó la justicia estadounidense el viernes tras anunciar la víspera el cierre de su oficina en el país caribeño ante sospechas de corrupción.

La DEA mantenía una estrecha relación con las autoridades dominicanas hasta el jueves, cuando la embajadora estadounidense comunicó el cierre de la sede de la agencia antinarcóticos en Santo Domingo. El cierre es hasta nuevo aviso, ha informado AFP.

Antes de ese anuncio, el agente Melitón Cordero fue detenido el jueves en Washington y acusado de participar en un esquema de soborno y fraude de visados estadounidenses, según la fiscalía federal para el distrito de Columbia. El supervisor de la DEA en Dominicana "presuntamente aceptó miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener un visado de no inmigrante que les permitiría visitar Estados Unidos por un período temporal", detalló la entidad en un comunicado.

Cordero, de 47 años, ha estado asignado durante seis años a la embajada estadounidense en República Dominicana.

"La corrupción no tiene espacio en el gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro", dijo el jueves la embajadora Leah Campos en un comunicado publicado en X al anunciar el cierre de la oficina antinarcóticos en Dominicana. "Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio", añadió.

Las medidas se producen una semana después de la visita al país, el 4 de febrero, del jefe de la DEA para el Caribe, Michael Miranda, quien exaltó la política del presidente Luis Abinader en el combate contra el narcotráfico.

Un agente de la DEA, junto a droga incautrada en República Dominicana. / Orlando Barría EFE

En un mensaje posterior, la embajadora estadounidense ha señalado que que el cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo "tiene como objetivo permitir tiempo para una investigación interna de esta Embajada" y añadió que la República Dominicana "sigue siendo un socio fundamental en nuestro trabajo para combatir el narcoterrorismo en toda la región".

La representante diplomática ha asegurado que las labores de lucha antidroga no se verán interrumpidas: "Ese trabajo continuará al mismo ritmo sólido entre la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo y nuestros socios dominicanos, incluso mientras se lleva a cabo nuestra investigación interna", ha asegurado.

El Gobierno estadounidense ha valorado en reiteradas ocasiones la lucha antinarco del actual Gobierno de la República Dominicana, que el año pasado decomisó 48 toneladas de drogas en su combate al narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos, recuerda EFE. Se trata de una lucha "sin precedentes" contra estas estructuras del crimen organizado, según la ha calificado la dominicana Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).