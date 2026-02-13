Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Rusia, el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Trump advierte a Irán de que activará una "segunda fase" que será "dura" si no acepta las negociaciones nucleares El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar este jueves a Irán y ha advertido de que en caso de que persista en su negativa a iniciar negociaciones nucleares activarán una "segunda fase" que tendrá consecuencias para Teherán. "Si no podemos (llegar a un acuerdo), tendremos que pasar a una segunda fase. La segunda fase será muy dura para ellos. No quiero eso", ha subrayado en declaraciones a la prensa, agregando que tienen que dar el visto bueno a las conversaciones, ya que de lo contrario las consecuencias serán "muy traumáticas" para Teherán.

Un juez ordena a Trump el regreso a EEUU de venezolanos enviados a una cárcel salvadoreña Un juez federal ordenó este jueves a la Administración del presidente Donald Trump facilitar a decenas de venezolanos, enviados el año pasado a una prisión de seguridad en El Salvador, el regreso a Estados Unidos para que continúen sus procesos de inmigración, si así lo desean. La decisión judicial representa un revés mayor para el mandatario estadounidense en su campaña de deportaciones masivas. El juez James Boasberg ordenó al Gobierno de EEUU que permita la entrada al país de cualquiera de los más de 130 venezolanos que a partir de marzo de 2025 estuvieron recluidos durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT).

Ultimátum de Trump a Irán para aceptar un acuerdo El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado que si no se alcanza un acuerdo con Irán las consecuencias serán "muy traumáticas" para el país. Trump exige que Irán abandone el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos, capaces de ser una seria amenaza para la flota estadounidense en el golfo Pérsico y de alcanzar Israel. EEUU ha desplegado una fuerza armada sin precedentes en Oriente Próximo. Según algunas fuentes dispone también fuerzas terrestres. También se aprovecharon los pasados disturbios en Irán para distribuir entre fuerzas opositoras al régimen terminales Starlink, que permitirían ofrecer información sobre objetivos en el caso de ataque estadounidense. Pese a que Trump se muestra confiado en que Irán aceptará, Israel duda esa posiblidad y se prepara para el conflicto.

Venezuela otorgará más bloques de perforación petrolera a Chevron y Repsol Venezuela planea otorgar más terrenos de producción petrolera a Chevron Corp. y a la española Repsol SA, mientras la Administración Trump presiona a empresas privadas para reconstruir el sector energético del país, según personas con conocimiento del asunto. Las autoridades en Caracas están listas para adjudicar los bloques de exploración y producción esta misma semana, según las fuentes. Dar a las empresas estadounidenses y europeas mayor acceso al territorio petrolero venezolano es clave en la iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, para revitalizar el deteriorado sector energético del país, a la vez que erosiona la influencia local de China y Rusia.

Trump anula un dictamen de Obama que estableció que gases de efecto invernadero son nocivos El presidente de EEUU, Donald Trump, revocó este jueves el llamado dictamen de peligro, aprobado por el Gobierno de Barack Obama en 2009 que establecía que seis gases de efecto invernadero emitidos por motores de combustión son perjudiciales para la salud. Trump defendió la medida como "la mayor acción de desregulación en la historia estadounidense" y aseguró que rebajará enormemente los costes para fabricantes de vehículos y consumidores.

Flávio Bolsonaro descarta cualquier interferencia de Trump en las elecciones de Brasil El senador Flávio Bolsonaro, precandidato en las elecciones presidenciales de Brasil, afirmó este jueves que no habrá interferencias por parte del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en los comicios del próximo octubre. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que concedió una entrevista a la televisión Jovem Pan, garantizó que Trump, aliado político de su padre, "no influenciará en las elecciones de Brasil". El año pasado, Trump aplicó sanciones económicas contra Brasil en respuesta por el juicio que llevó a la condena de Jair Bolsonaro por golpe de Estado, aunque levantó las mismas meses después tras largas negociaciones con el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

México, Chile y Rusia envían ayuda a una Cuba ahogada por el bloqueo petrolero de EEUU La llegada de ayuda humanitaria desde México, el anuncio de que Chile también enviará y la decisión de Moscú de mandar crudo a Cuba supusieron este jueves un motivo de mínima esperanza en la isla, asfixiada económica y energéticamente por el bloqueo petrolero de EEUU. Pasadas las 08.30 de la mañana (13.30 GMT) entraban por la estrecha bocana de la bahía de La Habana dos buques de apoyo logístico de la Armada de México, el Papaloapan y el Isla Holbox, con 814 toneladas de alimentos y productos de higiene.

Netanyahu afirma que Trump está creando condiciones que pueden llevar a un "buen acuerdo" con Irán Netanyahu afirma que Trump está creando condiciones que pueden llevar a un "buen acuerdo" con Irán. La principal preocupación en estos momentos de Netanyahu respecto a Irán son sus misiles que pueden alcanzar territorio israelí, mientras que Trump está más centrado en el programa nuclear. Sobre la cuestión nuclear, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este miércoles que su país no busca armas nucleares y aseguró que está listo para "para cualquier verificación" de su programa atómico, aunque aseveró que no accederá a "demandas excesivas". "No buscamos armas nucleares. Lo hemos anunciado repetidamente y estamos listos para cualquier verificación", dijo en un discurso con motivo del 47 aniversario del triunfo de la República Islámica. Irán y Estados Unidos reanudaron la semana pasada negociaciones para cerrar un acuerdo nuclear, en su primera reunión desde la guerra de los 12 días entre Teherán y Tel Aviv, en la que participó Washington con el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes.

Dos buques de México llegan a Cuba con ayuda humanitaria Dos buques de la Armada de México atracaron este jueves en el puerto de La Habana con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba, sumida en una profunda crisis económica agravada por presiones de Washington. Los barcos Papaloapan e Isla Holbox, enviados por el gobierno de la presidenta izquierdista Claudia Sheinbaum, entraron al puerto de La Habana, constataron periodistas de la AFP. El arribo de los buques se produce mientras México sigue negociando una eventual entrega de petróleo a la isla sin ser sancionado por Estados Unidos, que amenazó con imponer aranceles al país que le suministre hidrocarburos.