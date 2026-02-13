Guerra en Ucrania
Trump urge a Zelenski a cerrar un acuerdo con Rusia y a celebrar elecciones antes del verano
El presidente ucraniano ha rechazado poner las urnas hasta que haya un alto el fuego y garantías de seguridad suficientes para la celebración de comicios
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este viernes a su homólogo de de Ucrania, Volodímir Zelenski, a cerrar un acuerdo con Rusia para poner fin a la guerra y a celebrar elecciones antes del verano. "Rusia quiere llegar a un acuerdo, y Zelenski tendrá que ponerse en marcha", declaró Trump a la prensa en los jardines de la Casa Blanca.
Trump, que hasta ahora no ha tenido éxito en sus intentos de lograr la paz en Ucrania, insistió en que el dirigente ucraniano "tiene que actuar o de lo contrario, perderá una gran oportunidad".
Los comicios en Ucrania, que siguen prohibidos por la ley marcial vigente desde 2022, debían haberse celebrado entre marzo y abril de 2024, pero se aplazaron y aún no se ha fijado nueva fecha.
Varios medios internacionales han filtrado en los últimos días que Zelenski iba a anunciar una convocatoria electoral esta primavera, presionado por Washington. Sin embargo, el presidente ucraniano ha reiterado que no habrá elecciones hasta que haya un alto el fuego y garantías suficientes de seguridad en su país.
Cuarto aniversario
Las declaraciones de Trump de este viernes se producen pocos días antes de que se cumpla el cuarto aniversario del comienzo de la guerra en Ucrania, el 24 de febrero de 2022.
Además, se espera que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúna en algún momento de estos días con Zelenski en el marco de la Conferencia de Seguridad que se celebra en Múnich (Alemania).
- Un pasajero que viajaba a Nicaragua acaba en Japón por un error de embarque en su vuelo
- Decenas de detenidos en una operación contra una red de fraude 'a gran escala' de venta de entradas del Louvre
- Epstein en España: enamorado de Barcelona, crítico con el desfase de Ibiza y el 'machismo' de Madrid y fan de los zapatos de El Ganso
- El apartamento de los horrores de Epstein en París pone a Francia en el epicentro del escándalo
- Bruselas advierte a España de que 'un permiso de residencia no es un cheque en blanco”
- EEUU estrecha el cerco sobre Cuba y la coloca al borde del colapso
- Epstein planeaba adquirir una mansión en España para reforzar las operaciones de su red de tráfico de mujeres
- Un congresista demócrata desvela los nombres de seis hombres que fueron borrados de los archivos de Epstein