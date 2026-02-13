Secretario de Salud de EEUU
Robert F. Kennedy Jr. admite haber consumido cocaína "sobre los asientos de los inodoros"
Kennedy lanza la batalla por una alimentación más sana en EEUU
El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., reconoció en un pódcast este jueves que, durante su juventud, llegó a consumir cocaína de manera extrema, incluso inhalándola sobre el asiento de un inodoro.
La confesión se produjo en el programa 'This Past Weekend w/ Theo Von', conducido por el comediante estadounidense Theo Von. Durante la entrevista, Kennedy relató que asistía a reuniones de recuperación y que, durante la pandemia de covid 19, continuó participando en encuentros presenciales porque consideraba que su adicción representaba un riesgo mayor que el virus.
Proceso de "aprendizaje"
"No me asustan los gérmenes; solía inhalar cocaína sobre los asientos de los inodoros", dijo, frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación.
Kennedy ha hablado previamente sobre sus años de adicción y la importancia de la recuperación en su vida, pero esta confesión específica destaca por la crudeza de sus declaraciones. El actual secretario de Salud enfatizó que sus experiencias pasadas forman parte de un proceso de "aprendizaje".
- Un pasajero que viajaba a Nicaragua acaba en Japón por un error de embarque en su vuelo
- Epstein en España: enamorado de Barcelona, crítico con el desfase de Ibiza y el 'machismo' de Madrid y fan de los zapatos de El Ganso
- El apartamento de los horrores de Epstein en París pone a Francia en el epicentro del escándalo
- Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas
- Bruselas advierte a España de que 'un permiso de residencia no es un cheque en blanco”
- Epstein planeaba adquirir una mansión en España para reforzar las operaciones de su red de tráfico de mujeres
- Un congresista demócrata desvela los nombres de seis hombres que fueron borrados de los archivos de Epstein
- Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Rusia, el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela