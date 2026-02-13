Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fenómeno meteorológico

Portugal espera una de las inundaciones del siglo en la ciudad de Coimbra

Unas 9.000 personas están avisadas de la posibilidad de tener que abandonar sus hogares

Colapsa la autovía A1 de Portugal a la altura del dique roto sobre el río Mondego

Redacción

Barcelona
Portugal está pendiente el viernes de la que puede ser una de las inundaciones del siglo en la ciudad de Coimbra. Las autoridades se preparan para la evacuación de casi el 10% de su población, unas 9.000 personas, que están avisadas por si tienen que abandonar sus casas ante la crecida del río Mondego. El río ya se desbordó hace un par de días por la rotura de un dique y ya hay 3.000 personas evacuadas en las zonas rurales.

La radio pública portuguesa ha advertido de la alerta que mantiene también en aviso el entorno de Lisboa y de Setúbal. La cadena de borrascas en la Península ha provocado 16 muertes en Portugal desde finales de enero y la declaración del estado de calamidad en 68 localidades. Las autoridades han pedido a la población que preparen una pequeña bolsa de urgencia por si tienen que ser evacuados. La prensa portuguesa lleva a esta hora instrucciones de qué debe contener ese pequeño kit. Este viernes se esperan dos picos de inundaciones: uno a primera hora de la mañana y otro sobre las tres de la tarde locales.

La Protección Civil de Portugal sigue en situación de alerta en la cuenca del río Mondego, que se desbordó por su ribera derecha tras la rotura de un dique en la zona de Casais, cerca de Coimbra, en el centro del país, con el embalse de Aguieira al 99,1% de su capacidad.

Preocupación por el río Mondego

El oficial de operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) José Costa dijo que la situación sigue siendo "preocupante en el Mondego", donde hay evacuadas más de 3.000 personas. La autovía A1, que conecta Lisboa con Oporto, colapsó hundiéndose en el kilómetro 191,2 en el sentido norte-sur, después de que el dique del Mondego cediera justo debajo de un viaducto en esa carretera.

Cuando la autovía cedió llevaba ya horas cerrada al tráfico en los dos sentidos debido al reventón del dique, en una zona de campos agrícolas que ya había sido evacuada.

Según la web InfoAgua de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente (APA, por sus siglas en portugués), el jueves el embalse de Aguieira, a 41 kilómetros de la localidad de Coimbra, se encontraba al 99,1% de su capacidad. Costa indicó que la lluvia iba a dar un breve respiro, aunque volvería a haber precipitaciones, sobre todo, en el norte y centro del país.

Mientras, la alerta también se mantiene en la cuenca del Tajo en poblaciones como Abrantes, Almeirim o Azambuja, todas ellas junto a su ribera por el riesgo de inundaciones.

