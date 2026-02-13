Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ataque en París

La policía francesa neutraliza a un hombre armado en pleno Arco del Triunfo de París

El asaltante contaba con antecedentes; en 2012 acuchilló a otros dos agentes en Bélgica

Una imagen del Arco del Triunfo en París.

Una imagen del Arco del Triunfo en París. / Christophe Ena / AP

Leticia Fuentes

Leticia Fuentes

París
Llamó horas antes a la comisaría de Aulnay-sous-Bois, avisando que iba a cometer este viernes 13 por la tarde “un atentado en Arco del Triunfo de París contra militares”. Pasadas las 18.00 horas, saltaron todas las alarmas.

Un hombre armado con un cuchillo se abalanzó contra un policía en pleno Arco del Triunfo de París. Los agentes le estaban esperando y sin dudarlo dispararon, neutralizándolo al momento. El atacante, un hombre francés de 48 años y fichado por las autoridades de lucha antiterrorista, fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado al hospital Georges-Pompidou del distrito 15 de París en estado crítico. No se reportaron más heridos.

Se trata de un hombre francés de 48 años, vecino de Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), fichado por las autoridades de lucha antiterrorista francesa y con un seguimiento policial, ya que contaba con antecedentes penales por delitos similares. El pasado 8 de junio de 2012, Brahim B. acuchilló a dos policías belgas afirmando que "venía para hacer la guerra santa", según medios franceses. Por aquel suceso, la justicia del país le condenó a 17 años de prisión por tentativa de asesinato, tenencia de arma prohibida y rebelión.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista acudió de inmediato al lugar de los hechos, que permanece acordonado en estos momentos, y anunció que asume la investigación. 

