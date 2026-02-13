Madre detenida
La policía francesa encuentra a dos bebés en un congelador de un domicilio de Alto Saona
La madre fue detenida y confesó el crimen, aunque no pudo determinar la fecha exacta del nacimiento de los bebés
“Son gente reservada” y “una familia con reputación”, es lo único que pueden decir los vecinos Aillevillers-et-Lyaumont (Alto Saona, en el noreste de Francia), de la familia Logelin (nombre ficticio). Desde hace unos días, este pequeño pueblo de tan solo 1.500 habitantes ocupa todos los titulares de la prensa local e internernacional, después de que las autoridades encontrasen dos bebés en el congelador de un domicilio de la localidad.
La mujer, de 50 años y madre de otros nueve hijos de tres padres diferentes, fue detenida en Boulogne-Billancourt (París), acusada de asesinato. En el momento del arresto reconoció ante la policía haber dado a luz en casa a dos bebés, que envolvió para colocarlos en el congelador ubicado en el lavadero de la casa. Lugar al que solo ella tenía acceso. La madre no pudo confirmar la fecha exacta del nacimiento ante las autoridades, situándola entre 2011, posible año del nacimiento del primer bebé, y 2018, del segundo.
"Durante sus interrogatorios, lloraba con frecuencia y decía que lo sentía por sus hijos y su familia", explicó el fiscal a cargo del caso ante la prensa, mientras los familiares aún se preguntan cómo pudo haber pasado sin que nadie sospechase nada.
La familia no conocía de sus embarazos
Tras el arresto, la familia quedó “completamente consternada”, pues fue un familiar quien descubrió los cuerpos y lo denunció. El marido --inicialmente detenido-- insistió a las autoridades que no tuvo conocimiento del embarazo ni de lo sucedido posteriormente, puesto que la mujer inventaba excusas sobre su aumento de peso y lo ocultaba usando ropa holgada para disimularlo. De hecho, la mujer había dejado su trabajo y abandonó abruptamente el domicilio el pasado diciembre, “porque quería separarse de su pareja”.
"Tomé la decisión sin más. No había segundas intenciones; era el momento adecuado para irme", declaró a la policía. Tras abandonar el domicilio conyugal, viajó a Portugal, donde conoció a un hombre, y fue para "aclarar su situación migratoria" que regresó a Francia, donde fue arrestada. Según la fiscalía, la madre no contaba con antecedentes penales, como tampoco con “problemas aparentes”, aunque serán los psicólogos forenses quienes deban determinar si la mujer sufre algún tipo de enfermedad mental.
Detenida desde el pasado martes, ahora se enfrenta a cargos de asesinato a un menor de 15 años, lo que implica en Francia una pena de cadena perpetua. Mientras tanto, este viernes se llevó a cabo la autopsia de los dos cuerpos para determinar las circunstancias exacta de sus muertes y establecer una fecha aproximada de sus nacimientos.
