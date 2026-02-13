Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos muertos y un herido en un tiroteo en el campus de una universidad de Carolina del Sur

El tiroteo tuvo lugar en un apartamento del complejo residencial estudiantil

Dos personas murieron y otra fue herida en un tiroteo ocurrido la noche del jueves en el campus de la Universidad Estatal de Carolina del Sur, en Estados Unidos, informó esa institución. El tiroteo tuvo lugar en un apartamento del complejo residencial estudiantil. El campus universitario fue cerrado y se mantuvo en esa situación durante varias horas después del incidente, de acuerdo con un comunicado de prensa de la universidad.

"Los responsables de la universidad aún no han confirmado la identidad de las víctimas ni el estado de la persona herida”, señaló la institución en su cuenta de Facebook, precisando que las clases previstas para el viernes fueron canceladas. La División de las Fuerzas del Orden de Carolina del Sur (SLED) también está investigando el tiroteo, indicó la universidad. Ya se habían producido dos tiroteos en el campus en octubre, uno de ellos en el mismo complejo de viviendas estudiantiles, que dejaron un muerto y un herido, recordó ABC News.

La Universidad Estatal de Carolina del Sur cuenta con aproximadamente 2.800 estudiantes.

