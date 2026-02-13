Israel ha usado armas térmicas en Gaza que han provocado la "evaporación" de casi 3.000 palestinos, según una investigación

Unos 3.000 palestinos podrían haberse "evaporado" en la Franja de Gaza, por el uso de municiones térmicas y termobáricas por parte del Ejército de Israel, según ha desvelado una investigación del en árabe de Al Jazeera. Este tipo de armamento, suministrado por Estados Unidos y prohibido internacionalmente, puede generar temperaturas hasta los 3.500 grados Celsius, un extremo que ningún humano puede soportar.

La investigación, titulada 'El resto de la historia', se basa en las experiencias de los equipos de la Defensa Civil en Gaza. Estos rescatistas han documentado 2.842 víctimas que se han "evaporado" desde que comenzó la brutal ofensiva militar en octubre de 2023. Tras su desaparición, apenas dejaron algunos restos como salpicaduras de sangre o pequeños fragmentos de carne. Varios expertos y testigos consultados por el medio qatarí han atribuido este fenómeno al "uso sistemático por parte de Israel de armas térmicas y termobáricas, prohibidas internacionalmente, a menudo denominadas bombas de vacío o de aerosol, capaces de generar temperaturas superiores a 3.500 grados Celsius".

Desde hace más de dos años, Mahmud Basal ha sido la cara visible encargada de dar las peores noticias a cientos de personas debido a su trabajo como portavoz de la Defensa Civil. Es también él quién ha dado la voz de alarma sobre este fenómeno, el cual han cotejado aplicando el mismo método después de cada ataque. "Entramos en la vivienda objetivo y comparamos el número conocido de ocupantes con los cuerpos recuperados", dice Basal a Al Jazeera. "Si una familia nos dice que había cinco personas dentro y solo recuperamos tres cuerpos intactos, tratamos a los dos restantes como 'evaporados' solo después de que una búsqueda exhaustiva no arroje nada más que rastros biológicos: sangre salpicada en las paredes o pequeños fragmentos como cueros cabelludos", ha agregado.

Récords de violencia

A lo largo de la historia reciente, ninguna campaña militar puede compararse a la que ha llevado a cabo el Ejército israelí en Gaza en los últimos dos años, y que organizaciones internacionales y expertos en la materia han calificado de "genocidio". En abril de 2024, el Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, denunció que Israel ya había lanzado más de 70.000 toneladas de bombas sobre la Franja en medio año de ofensiva. Esta cantidad superaba con creces los explosivos precipitados sobre las ciudades de Dresden, Hamburgo y Londres juntas durante los siete años que duró la Segunda Guerra Mundial. Las bombas han seguido cayendo durante un año y medio más. Ahora, la investigación de Al Jazeera revela que no sólo la cantidad de proyectiles vertidos sobre Gaza no tiene precedentes, sino que su contenido era altamente perjudicial.

Según expertos militares citados, las armas termobáricas, elaboradas con composiciones químicas específicas, a parte de matar, destruyen la materia, convirtiendo cuerpos humanos en cenizas en segundos. "A diferencia de los explosivos convencionales, estas armas dispersan una nube de combustible que, al encenderse, crea una enorme bola de fuego y un efecto de vacío", explica Vasili Fatigarov, experto militar ruso. "Para prolongar el tiempo de combustión, se añaden polvos de aluminio, magnesio y titanio a la mezcla química. Esto eleva la temperatura de la explosión a entre 2.500 y 3.000 grados Celsius", añade. El intenso calor suele ser generado por tritonal, una mezcla de TNT y polvo de aluminio utilizada en bombas fabricadas en suelo estadounidense como la MK-84. Al caer, estas bombas, de casi 1.000 kilos de peso, pueden provocar daños en un radio de 300 metros.

Crimen de guerra

Para explicar el fenómeno de la "evaporación" de personas, el doctor Munir al Bursh, director general del Ministerio de Salud palestino en Gaza, ha recordado que el cuerpo humano está compuesto aproximadamente en un 80% de agua. "El punto de ebullición del agua es de 100 grados Celsius; cuando un cuerpo se expone a una energía superior a 3.000 grados, combinada con una presión masiva y oxidación, los fluidos hierven instantáneamente", cuenta a Al Jazeera. "Los tejidos se vaporizan y se convierten en cenizas; es químicamente inevitable", concluye. La investigación demuestra el uso de distintos tipos de proyectiles, incluidas bombas antibúnkures, contra zonas densamente pobladas en Gaza a lo largo de los últimos dos años.

El derecho internacional considera un crimen de guerra la utilitzación de armas que no pueden distinguir entre combatientes y no combatientes. Además, los juristas apuntan a que la responsabilidad no recae sólo sobre quien lanza estos proyectiles, Israel, sino sobre quien los vende sabiendo que los va a usar para atacar a la población civil de Gaza. Desde el 7 de octubre de 2023, más de 72.037 palestinos han sido asesinados por ataques israelíes y 171.666 han resultado heridos. Al menos 600 han perdido la vida durante el actual alto el fuego en vigor. Además, la gran mayoría de la Franja de Gaza ha sido arrasada, dejando a la población sin hogares, sin negocios, sin escuelas o sin centros médicos.