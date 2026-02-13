Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Ucrania acusa a Rusia de campaña de desinformación sobre sus deportistas Ucrania denunció este jueves una campaña de desinformación de Rusia después de la difusión en internet de noticias falsas sobre su equipo olímpico en los Juegos de Invierno y, especialmente, sobre el piloto de skeleton Vladislav Heraskevich, descalificado este jueves. Diversas informaciones falsas publicadas en línea en distintas plataformas, y que tuvieron más de un millón de visualizaciones, incluían acusaciones a partir de artículos manipulados digitalmente sobre el piloto de skeleton, que no renunció a lucir un casco con imágenes serigrafiadas de deportistas ucranianos muertos en el conflicto con Rusia. "Los rusos han lanzado una campaña de desinformación para desacreditar a Ucrania", declaró el jueves el Centro Ucraniano de Lucha contra la Desinformación.

El Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania enviará nuevos sistemas defensivos e interceptores Algunos de los países que participan en el llamado Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, que reúne a medio centenar de estados, anunciaron este jueves nuevas contribuciones, incluidos medios de defensa aérea e interceptores, en respuesta a las necesidades sobre el terreno de las que les habló hoy el ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fédorov. Al término de la reunión de ese grupo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo en rueda de prensa que los aliados han comprometido "cientos de millones más" para la iniciativa PURL (por sus siglas en inglés), es decir, la Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania, destinada a la compra de material de defensa de Estados Unidos para Ucrania.

Rusia mantiene intactas sus reclamaciones principales para el fin de la guerra El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha mantenido estos días varias entrevistas en las que insiste en que aunque sigan las negociaciones con Ucrania las exigencias rusas no se modificarán. Las demandas de Rusia se concretan en que la OTAN detenga su expansión y no despliegue fuerzas en ningún estado que se haya unido después de 1997. También que Ucrania estará obligada a derogar sus leyes sobre el uso del idioma ruso y la persecución al Patriarcado de Moscú de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana.

Ucrania logra 30.000 millones de euros en ayuda militar para 2026 El bautizado como Grupo de Contacto para Ucrania se ha comprometido a movilizar 35.000 millones de dólares (30.000 millones de euros) para financiar nueva ayuda militar para Kiev durante este año, con la idea de seguir incrementando "la presión sobre Rusia" para que este 2026 sea "el año en que termine esta guerra". Así lo han anunciado en una rueda de prensa conjunta los ministros de Defensa de Reino Unido, Alemania y Ucrania, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tras una reunión este jueves en Bruselas de la alianza formada por más de 57 países y que busca garantizar la coordinación del suministro de armas a largo plazo para Kiev frente a la agresión rusa.

La ONU denuncia ataques rusos que dejaron sin calefacción a miles de edificios en Ucrania Naciones Unidas denunció este jueves los últimos ataques rusos a gran escala en Ucrania, que dañaron infraestructuras energéticas en varias regiones del país y provocaron que cerca de 5.000 edificios residenciales en Járkov y Odesa volvieran a quedar sin calefacción. Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general, António Guterres, dijo hoy en rueda de prensa que en Odesa "los bombardeos interrumpieron el suministro de agua para casi 300.000 residentes", de acuerdo con las autoridades locales. Agregó que el coordinador humanitario de la ONU para Ucrania, Matthias Schmale, condenó estos "ataques continuados contra infraestructuras civiles".

Zelenski advierte de "consecuencias" a diplomáticos y autoridades locales si "no hacen lo suficiente" El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido este jueves a su personal diplomático, así como a las autoridades locales del país, que habrá "consecuencias" contra aquellos que no estén haciendo lo suficiente para intentar hacer frente a la crisis energética que sufre el país tras los bombardeos rusos. "Está claro quién trabaja realmente con eficacia y a quiénes, simplemente, se les llama autoridades y no hacen lo suficiente por la gente. Habrá consecuencias", ha advertido el mandatario ucraniano en un vídeo publicado en sus redes sociales.

La Unesco recibirá 6,9 millones de euros de Japón para apoyar en crisis como la de Ucrania La Unesco anunció este jueves que recibirá una contribución excepcional de Japón de 6,9 millones de euros que estarán destinados a financiar proyectos en situaciones de emergencia en todo el mundo, y una "porción significativa" de ellos se empleará para apoyar a Ucrania. Los detalles de esta aportación se anunciarán en un acto el próximo 17 de febrero, en la sede en París de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, según avanzó este jueves el organismo en un comunicado.

Rusia y Ucrania devuelven a seis menores con sus familias Rusia y Ucrania acordaron una nueva reunificación de menores separados de sus familias por la guerra tras la mediación de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció este jueves la Casa Blanca. "Melania Trump logró hoy reunir con éxito a niños rusos y ucranianos con sus familias. Por tercera vez, la primera dama estadounidense ha facilitado el regreso de los niños a sus familias tras ser separados a causa del conflicto", detalló su oficina en un comunicado, aunque no precisó el número niños retornados. La comisaria de Derechos de la Infancia de Rusia, Maria Lvova-Belova, informó a través de Telegram que se trata del regreso de cinco niños con su familia en Ucrania y de un niño con sus familiares en Rusia.

Zelenski, "orgulloso' de Heraskevych: "Tener valentía vale más que cualquier medalla" El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, lamentó la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de no permitir participar al piloto ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych en los Juegos de Milán y Cortina d'Ampezzo y hacer así "el juego" a Rusia, y dejó claro que en el país están "orgullosos" de su deportista porque "tener valentía vale más que cualquier medalla". El mandatario fue claro tras conocer que Heraskevych no había podido competir en la cita olímpica por su negativa a no llevar un casco homenaje a más de una decena de deportistas de su país fallecidos por los ataques de Rusia, lo que motivó que fuese suspendido por el propio COI en virtud de la Carta Olímpica y la normativa.