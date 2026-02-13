Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Copa del ReyTren ToledoAlerta viento CatalunyaRachas de vientoPanequeEpsteinMinneapolisVan MorrisonChampions
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Familiares de una víctima mortal junto a su cadáver tras un ataque israelí en Ciufaf de Gaza.

Familiares de una víctima mortal junto a su cadáver tras un ataque israelí en Ciufaf de Gaza. / OMAR ASHTAWY / EUROPA PRESS

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL