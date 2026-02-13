DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Muere en una cárcel israelí un paramédico de Gaza que llevaba más de un año detenido La Comisión de Asuntos de los Detenidos y Exdetenidos del Gobierno palestino anunció este jueves en un comunicado la muerte de paramédico gazatí que llevaba detenido en una cárcel israelí desde finales de 2024. La Comisión conoció así "la muerte del paramédico Hatem Ismail Rayyan (59 años), de Gaza, en la prisión del Néguev", recoge el comunicado, en referencia a la cárcel situada en el desierto del sur de Israel, conocida por sus reiterados abusos a los prisioneros palestinos. Rayyan fue detenido el 27 de diciembre de 2024 en el Hospital Kamal Adwan de Beit Lahia (norte de Gaza), día en el que las tropas israelíes irrumpieron en el hospital tras semanas de asedio y bombardeos. También se llevaron al director del centro, Husam Abu Safiya. "Su hijo herido, Muad, se encontraba con él en ese momento y permanece encarcelado por las autoridades de la ocupación", abunda el comunicado sobre la muerte de Rayyan.

Netanyahu no acudirá a la reunión de la Junta de Paz en Washington la próxima semana El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no acudirá en persona a la reunión de la Junta de Paz para Gaza que se celebrará la próxima semana en Washington, informó su oficina en un comunicado. No obstante, cabe la posibilidad de que participe por videoconferencia en dicho encuentro, previsto para el 19 de febrero, como lo hará -según dicha nota- el día 22, en un acto de la organización estadounidense y proisraelí AIPAC.

Trump advierte a Irán de que activará una "segunda fase" que será "dura" si no acepta las negociaciones nucleares El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar este jueves a Irán y ha advertido de que en caso de que persista en su negativa a iniciar negociaciones nucleares activarán una "segunda fase" que tendrá consecuencias para Teherán. "Si no podemos (llegar a un acuerdo), tendremos que pasar a una segunda fase. La segunda fase será muy dura para ellos. No quiero eso", ha subrayado en declaraciones a la prensa, agregando que tienen que dar el visto bueno a las conversaciones, ya que de lo contrario las consecuencias serán "muy traumáticas" para Teherán.

Alemania exige la dimisión de la relatora de la ONU para Palestina por sus comentarios "inapropiados" El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha pedido este jueves la dimisión de la relatora de Naciones Unidas sobre los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, tras sus "inapropiados" comentarios durante un evento celebrado recientemente en la capital de Qatar, Doha. "Respeto del sistema de relatores independientes de la ONU. Sin embargo, Albanese ha hecho numerosos comentarios inapropiados en el pasado. Condeno sus recientes declaraciones sobre Israel. Su permanencia en el cargo es insostenible", ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales.

Israel insinúa que es posible evitar la guerra con Irán Netanyahu ha afirmado este jueves que Trump está creando condiciones que pueden llevar a un "buen acuerdo" con Irán. La principal preocupación en estos momentos de Netanyahu respecto de Irán son sus misiles que pueden alcanzar territorio israelí, mientras que Trump está más centrado en el programa nuclear. Sobre la cuestión nuclear, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este miércoles que su país no busca armas nucleares y aseguró que está listo para "para cualquier verificación" de su programa atómico, aunque aseveró que no accederá a "demandas excesivas". El despliegue militar de EEUU en el golfo Pérsico ha obligado a Irán a ser consciente de que la amenaza de ataque es real. Pero todavía es pronto para descartar un ataque preventivo de EEUU sobre el territorio iraní para eliminar plantas nucleares o plataformas de lanzamiento de misiles de largo alcance.

El Ejército de Israel pide a los iraníes que contacten con el Mossad para "cualquier cooperación" El Ejército de Israel ha reclamado este jueves a la población de Irán que considere la opción de contactar con el Mossad para "cualquier cooperación", en un nuevo llamamiento a los iraníes para obtener información, en medio de las tensiones en la región tras la ofensiva israelí contra el país en junio de 2025, a la que se sumó Estados Unidos. "Pedimos al pueblo patriota iraní que por favor sólo siga nuestros métodos de contacto oficiales y se comunique con nosotros para cualquier cooperación", ha dicho el Ejército israelí en un mensaje publicado en sus redes sociales en farsi, donde facilita varios enlaces para los interesados en esta colaboración con Israel.

La presidenta del Bundestag alemán visita la parte de Gaza bajo control israelí La presidenta de la Cámara Baja o Bundestag del Parlamento alemán, Julia Klöckner, se convirtió este jueves en la primera política de Alemania en pisar Gaza desde el ataque del grupo islamista Hamás contra Israel en octubre de 2023 y el posterior comienzo de la guerra en el enclave. La política cristianodemócrata visitó la parte de Gaza controlada por las Fuerzas Armadas israelíes, pese a las advertencias sobre los posibles riesgos a su seguridad y las críticas de otros partidos germanos por pisar la franja acompañada del Ejército de Israel. Klöckner aseguró que quería hacerse una imagen por sí misma de la situación y ver in situ lo que no podría ver de otra manera, según declaró a la cadena pública ZDF.

Indonesia defenderá los intereses de Palestina en la reunión de la Junta de Paz de Trump Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo, aseguró este jueves que defenderá los intereses de Palestina en la Junta de la Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para resolver conflictos mundiales, que celebrará su primera reunión el 19 de febrero en Washington para abordar la situación de Gaza. La portavoz del Ministerio de Exteriores indonesio, Yvonne Mewengkang, dijo que el Gobierno del presidente Prabowo Subianto utilizará su membresía en la Junta "para alentar activamente la participación de la Autoridad Palestina y garantizar que todo el proceso siga orientado hacia los intereses palestinos".