Dónde se pueden consultar los archivos de Epstein: 3 millones de páginas con mensajes, 'e-mails', fotografías y vídeos

Décadas de actividad delictiva, fiestas, celebridades y una trama de abusos y explotación sexual que ha provocado un "sálvese quien pueda" y un tsunami de declaraciones exculpatorias y acciones mediáticas para demostrar la inocencia de quienes en su día mantuvieron relación con el magnate y pederasta, Jeffrey Epstein. Todo ello reflejado en millones de archivos, tres para ser exactos; 180.000 imágenes y 2.000 vídeos que reflejan la ostentosa vida que Epstein llevaba a cabo en la isla de Little Saint James, en las Islas Vírgenes estadounidenses.

Millones de documentos que hasta ahora habían salido a cuentagotas y que finalmente salieron a la luz el pasado 30 de enero, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el lote más grande conocido hasta la fecha. Un volumen casi imposible de abarcar en su totalidad que incluye cientos de miles de mensajes de texto, correos electrónicos, informes internos y artículos de prensa relacionados con las acciones de Epstein y su compañera y socia, Ghislaine Maxwell, condenada en 2022 a 20 años de cárcel.

Epstein Library

Tal es el océano de archivos publicados por el Departamento de Justicia, que este mismo habilitó en el momento de su distribución un portal donde, uno por uno, pueden consultarse estos documentos. Millones de enlaces bajo el marco de 'Epstein Library', alojados en justice.gov/epstein , y que conforman todo un laberinto casi imposible de explorar por completo.

Este portal, dentro de la propia página web del Departamento de Justicia, está compuesto por 12 sets en donde públicamente se alojan cada uno de estos archivos. Además, para facilitar el acceso a esta información, se incluye un buscador con el que bucear por toda la librería.

Por otra parte, en la página se aloja también un acceso a una carpeta de Google Drive que recoge cientos de vídeos, fotos y audios de los abusos y acciones delictivas que Epstein llevaba a cabo.

Exceso de recopilación

Y lo más sorprendente es que la extensión de esta plataforma podría ser mucho mayor. De hecho, los fiscales federales encargados de investigar esta trama llegaron a identificar seis millones de páginas con el potencial de ser utilizadas en el caso. En principio, la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, firmada por el presidente Donald Trump el 19 de noviembre de 2025, obligaba a este departamento a publicar todos los documentos vinculados con Epstein y Maxwell. Sin embargo, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, justificó haber publicado la mitad de estos archivos por el "exceso de recopilación" llevado a cabo durante la investigación y que llevó a la duplicidad de muchas de estas páginas.

Esto llevó a que muchos legisladores del Partido Demócrata acusaran a la Administración Trump de haber violado esta ley y le exigieron publicar los seis millones de documentos.

Aún así, pese a ser la mitad de los originalmente recabados, estos tres millones de archivos contienen una cantidad de información casi inabarcable que ya ha dejado constancia de la relación que Epstein mantenía con figuras como el expresidente Bill Clinton, el exprimer ministro noruego Thørbjorn Jagland o el multimillonario Elon Musk. Así como con el propio Trump, pese a que el republicano sigue negando haber tenido conocimiento de las acciones delictivas de Epstein.