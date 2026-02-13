En Directo
Red global
Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas
MULTIMEDIA | El infierno de Epstein: quién aparece en sus archivos y cuál era su grado de implicación en la trama del pederasta
Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa
A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.
La Fiscalía abre una investigación por posibles nexos de la red de Epstein en Brasil
La Fiscalía de Brasil abrió una investigación ante los posibles nexos de la red del fallecido pederasta estadounidense Jeffrey Epstein en el país, tras recibir una denuncia relacionada con el caso, informaron este jueves fuentes oficiales. La investigación tramita bajo secreto de sumario debido a la "sensibilidad del tema y la necesidad de proteger a las víctimas", señaló el Ministerio Público Federal en una nota. La Unidad Nacional de Enfrentamiento del Tráfico Internacional de Personas y del Contrabando de Migrantes (UNTC, por sus siglas en portugués) será la encargada de llevar a cabo las indagaciones.
El apartamento de los horrores de Epstein en París
Mientras Francia, salpicada por el caso Epstein, intenta desmarcarse con la frase insistente del presidente Emmanuel Macron de que "esto concierne principalmente a Estados Unidos", cerca de 77.000 archivos desclasificados apuntan a París. A dos pasos de los Campos Elíseos, en medio de la avenida Forch --una de las más prestigiosas de la capital francesa-- se encuentra una de las lujosas propiedades de Jeffrey Epstein. Un apartamento de 800 metros cuadrados valorado en unos 8 millones de euros, que el criminal sexual adquirió en 2001, y que no escatima en ostentación. Más información, aquí.
Tres bajas en el Gobierno del Reino Unido en una semana por el escándalo Epstein
La dimisión de Chris Wormald, secretario de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, es la tercera baja en el corazón de Downing Street, que en la última semana ha visto partir al asesor principal del primer ministro, Morgan McSweeney, y a su director de comunicación, Tim Allan. Starmer se encuentra ahora en proceso de recomponer su círculo más estrecho mientras hay voces internas que piden su dimisión, después de conocerse los vínculos de el exministro laborista Peter Mandelson, al que Starmer nombró embajador británico en Estados Unidos en 2024, con el fallecido financiero estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein.
Dimite el secretario de gabinete de Starmer en pleno escándalo por papeles de Epstein
Chris Wormald, secretario de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este jueves su dimisión por "mutuo acuerdo" con Starmer, una dimisión que se suma a otras dos anteriores del círculo inmediato del jefe del Gobierno, sacudido por las revelaciones de los documentos del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.
Altas esferas apoyaron a Epstein hasta su detención
Tres millones de archivos, 180.000 imágenes y 2.000 vídeos que recogen el infierno vivido por cientos de mujeres jóvenes y menores de edad en la isla de Little Saint James, en las Islas Vírgenes estadounidenses. Millones de documentos y pruebas audiovisuales que resumen toda una trama de abusos y tráfico de personas con fines sexuales perpetrados durante años en absoluta clandestinidad. Y muchas personas importantes mantuvieron contacto con Epstein hasta su detención a sabiendas de las atrocidades cometidas. Más información, aquí.
Aznar amenaza con emprender medidas judiciales contra el Gobierno si le vuelve a relacionar con Epstein
El expresidente del Gobierno José María Aznar amenazó este jueves al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y al resto del Gobierno de Pedro Sánchez con llevarlos ante los tribunales si le relacionan de algún modo con Jeffrey Epstein, financiero estadounidense que fue condenado en EEUU por explotación sexual de menores, solo por "dos apuntes postales". Esta advertencia se ha materializado a través de uno de los editoriales del 'think tank' que preside, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES). La organización ha dedicado una de sus páginas a censurar la política exterior de Albares. Y censuró que el ministro defendiera a José Luis Rodríguez Zapatero en la sesión de control al Gobierno relacionando a Aznar con Epstein.
Imputado el exprimer ministro noruego Thørbjorn Jagland por sus contactos con Epstein
La Fiscalía noruega ha imputado este jueves por corrupción agravada al ex primer ministro y exlíder del Comité del Nobel de la Paz Thorbjørn Jagland debido a sus contactos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein. El director de la unidad de delitos económicos de la Fiscalía (Økokrim), Pål K. Lønseth, confirmó la imputación, después de que el comité de ministros del Consejo de Europa, institución que presidió Jagland entre 2009 y 2019, suspendiese la víspera su inmunidad a petición de las autoridades noruegas.
Cuentas favorables al Kremlin utilizan el caso Epstein para desinformar
Cuentas en las redes sociales favorables al Gobierno ruso aprovechan los documentos relacionados con Jeffrey Epstein para propagar acusaciones contra Ucrania y el tráfico de niños, según investigaciones de AFP y un informe del Instituto para el Diálogo Estratégico (ISD) publicado el jueves. Desde el inicio de la invasión, Rusia ha deportado o desplazado por la fuerza a cerca de 20.000 niños ucranianos, según el Gobierno de Kiev. Sin embargo, Rusia asegura haberlos evacuado para protegerlos de los combates.
Gemma Casadevall
Terremoto Epstein en Noruega: El Consejo de Europa retira la inmunidad a su exsecretario y ex primer ministro por su vínculo con el pederasta
Terremoto Epstein en Noruega: El Consejo de Europa retira la inmunidad a su exsecretario y ex primer ministro por su vínculo con el pederasta, por Gemma Casadevall.
La policía noruega registró propiedades del exprimer ministro Thorbjørn Jagland por sus vínculos con Epstein
La policía noruega anunció que el jueves registró propiedades del exprimer ministro Thorbjørn Jagland, ahora formalmente sospechoso de “corrupción agravada” en el marco de sus contactos pasados con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. Los documentos publicados a finales de enero en el caso Epstein sugieren, en particular, que el señor Jagland y/o su familia se alojaron o pasaron vacaciones en la casa del financiero entre 2011 y 2018, en una época en la que el exjefe de Gobierno se había convertido en presidente del Comité Nobel —que otorga el Premio Nobel de la Paz— y secretario general del Consejo de Europa.
- Un pasajero que viajaba a Nicaragua acaba en Japón por un error de embarque en su vuelo
- Epstein en España: enamorado de Barcelona, crítico con el desfase de Ibiza y el 'machismo' de Madrid y fan de los zapatos de El Ganso
- Ghislaine Maxwell ofrece a Trump limpiar su nombre del caso Epstein, y el de Clinton, a cambio de un perdón
- Bruselas advierte a España de que 'un permiso de residencia no es un cheque en blanco”
- Epstein planeaba adquirir una mansión en España para reforzar las operaciones de su red de tráfico de mujeres
- El apartamento de los horrores de Epstein en París pone a Francia en el epicentro del escándalo
- Un congresista demócrata desvela los nombres de seis hombres que fueron borrados de los archivos de Epstein
- Rusia concede asilo político a un hacker español buscado por Europol