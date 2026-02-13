Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas

Aznar amenaza con emprender medidas judiciales contra el Gobierno si le vuelve a relacionar con Epstein

El expresidente del Gobierno José María Aznar amenazó este jueves al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y al resto del Gobierno de Pedro Sánchez con llevarlos ante los tribunales si le relacionan de algún modo con Jeffrey Epstein, financiero estadounidense que fue condenado en EEUU por explotación sexual de menores, solo por "dos apuntes postales". Esta advertencia se ha materializado a través de uno de los editoriales del 'think tank' que preside, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES). La organización ha dedicado una de sus páginas a censurar la política exterior de Albares. Y censuró que el ministro defendiera a José Luis Rodríguez Zapatero en la sesión de control al Gobierno relacionando a Aznar con Epstein.