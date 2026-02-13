Una carta para salvar la natalidad: el plan de Francia para convencer a los jóvenes de ser padres

"Esto no es una crisis pasajera". Por primera vez desde 1945, Francia registró en 2025 más muertes (651.000) que nacimientos (645.000), lo que representa una caída del 24% en los últimos 10 años. Esta situación se ha convertido en la principal preocupación del Gobierno francés, que advierte de que la caída histórica de la natalidad se está produciendo "más rápido de lo que los expertos preveían". Para frenar este problema, el Ejecutivo ha presentado un plan que incluye el envío de una carta a las personas de 29 años para concienciar sobre el problema nacional de la fertilidad.

Esta misiva forma parte de las 16 medidas que integran este proyecto, que se pondrá en marcha a finales de este verano, que busca luchar contra la caída de la natalidad, pero también incentivar a los jóvenes a no retrasar la paternidad. Esto responde a una antigua demanda de los expertos: concienciar a la población sobre los riesgos de esperar demasiado tiempo, dado que la fertilidad disminuye con la edad y que las actuales dificultades para concebir suelen estar relacionadas con intentarlo demasiado tarde. Ya en 2024, para el presidente Emmanuel Macron este problema se había convertido en una batalla propia de una guerra, poniendo sobre la mesa un plan bautizado como "rearme demográfico", para remontar la falta de niños en las calles de Francia.

"Una carta no hará cambiar de idea a ningún joven, o al menos no a mí. Creo que además de las dificultades económicas y de vivienda que tienen los jóvenes, no podemos negar la otra realidad: nuestras prioridades han cambiado. Muchos colegas, y me incluyo en esto, no tienen en su lista de prioridades ser padres", cuenta para EL PERIÓDICO, Olga, una joven franco-española residente en París. Entre los jóvenes existe un nuevo ideal de vida, que no pasa siempre por el objetivo de ser padres ni formar una familia tradicional. De hecho, según un estudio del INSEE, entre 1975 y 2021, las familias monoparentales aumentaron del 9,4% al 25,9%.

La economía, el principal desafío

Curiosamente, en el imaginario familiar de los franceses predominan los hogares con más de dos hijos, según una encuesta publicada por la revista Le Point. Sin embargo, los gastos que supone esta idea, los problemas de la vivienda y la conciliación profesional en un mundo a contrarreloj, provocan un importante choque con la realidad de una familia numerosa.

"A mí también me preocupa (risas). Tengo 30 años, vivo en un piso de 20 metros cuadrados y apenas puedo sostenerme a mí mismo, como para pensar en sostener a otro humano", cuenta con ironía Olivier, mientras se toma un espresso en el único kiosco del barrio 17 que lo ofrece a 1,50 euros. Según la OCDE, el 47% de los jóvenes franceses de entre 20 y 29 años vive aún con los padres.

Algunos expertos, como Maxime Sbaithi, economista asociado en el prestigioso Instituto Montaigne, muestran cierto "miedo" ante las consecuencias que este retroceso puede tener en la sociedad francesa: "Desde 2010 se han cerrado 6.000 escuelas en Francia", explica. Esta es una consecuencia directa, pero también la falta de relevo generacional en sectores clave para la economía de un país. Actualmente, una media de 640.000 jóvenes se incorporan cada año al mercado laboral francés, frente a una demanda de 760.000 puestos de trabajo.

Plan contra la infertilidad

"Prevenir, diagnosticar, tratar, innovar". El Ministerio de Sanidad insistió durante el anuncio de estas medidas que el principal objetivo de esta campaña es informar a los jóvenes de manera no invasiva, respetando la decisión de aquellos que no quieren tener hijos.

Acercar este tipo de información, les "permitirá a cada uno poder tomar decisiones personales con conocimiento de causa", afirman desde Sanidad, subrayando que quieren evitar que se llegue al extremo de "si lo hubiese sabido", puesto que la infertilidad afecta actualmente a tres millones de franceses.

Noticias relacionadas

Más allá de la curiosa carta que recibirán a finales de verano miles de jóvenes franceses, el proyecto impulsará varios programas para mejorar la eficacia de la reproducción asistida (MAP). Además, el ministerio también pretende aumentar la disponibilidad de la congelación de óvulos, una opción permitida por la ley biomédica de 2021, aunque, en la práctica, se ve bloqueada por largas listas de espera de más de dos años en algunas regiones. Por ello, se prevé para 2028, la creación de nuevos centros para llevar a cabo este procedimiento.