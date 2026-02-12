Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Rusia, el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

  1. Un pasajero que viajaba a Nicaragua acaba en Japón por un error de embarque en su vuelo
  2. Arabia Saudí abandona sus megaproyectos futuristas
  3. Ghislaine Maxwell ofrece a Trump limpiar su nombre del caso Epstein, y el de Clinton, a cambio de un perdón
  4. Bruselas advierte a España de que 'un permiso de residencia no es un cheque en blanco”
  5. Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas
  6. Un congresista demócrata desvela los nombres de seis hombres que fueron borrados de los archivos de Epstein
  7. Rusia concede asilo político a un hacker español buscado por Europol
  8. Cuándo y cómo murió Jeffrey Epstein

