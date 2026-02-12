Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Rusia, el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Un segundo portaaviones y sus escoltas se destinan a Oriente Próximo El Pentágono ha decidido enviar a Oriente Próximo un segundo portaaviones y sus buques escolta asociados, según fuentes citadas por 'The Wall Street Journal'. Tres funcionarios confirmaron que no se ha emitido una orden formal pero que ya se ha decidido el envío del 'USS George H.W. Bush', que se uniría al 'USS Abraham Lincoln'.

Trump apuesta por seguir negociando con Irán pese a la presión de Netanyahu El presidente de EEUU, Donald Trump, mantiene las negociaciones con Irán pese a las presiones que recibe del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Pero mientras siguen las conversaciones, EEUU refuerza el despliegue militar en Oriente Próximo, fundamentalmente con la flota, pero también con misiles y fuerzas terrestres. Los analistas no descartan que se produzca algún tipo de ataque pero nadie es capaz de determinar con qué intensidad. "He insistido en continuar las conversaciones con Irán para ver si puede cerrarse un acuerdo", ha dicho Trump tras un encuentro de dos horas con Netanyahu. Imágenes de satélite de alta resolución del complejo nuclear de Isfahan muestran que Irán se está preparando ante un eventual ataque de EEUU y que ha tomado medidas para evitar que un ataque aéreo pueda dañar las instalaciones subterráneas.

El Gobierno de Chile "evalúa" enviar ayuda humanitaria a Cuba por el asedio petrolero de EEUU El Gobierno de Chile "evalúa" enviar ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la aguda crisis que está atravesando la isla tras el anuncio de sanciones de Estados Unidos a los países que le suministren petróleo, aseguró este miércoles la portavoz del Ejecutivo, Camila Vallejo. México está ya mandando ayuda y me parece muy positivo y necesario. Nosotros estamos en ese proceso de evaluación, en función de los recursos que estén disponibles y de las necesidades concretas de ayuda", dijo Vallejo en una entrevista en ADN Radio. Agregó que la Administración del presidente progresista Gabriel Boric "siempre ha estado dispuesta a ir en ayuda, por razones humanitarias, de pueblos que la han necesitado por situaciones de guerra, de invasiones o, incluso en este caso, de bloqueos económicos que afectan no al sistema político (...) sino que, finalmente, a las personas".

Netanyahu llega a la Casa Blanca para pedir a Trump más presión sobre Irán El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegó el miércoles a la Casa Blanca, para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, y pedirle más presión para que Irán ponga fin a sus programas nuclear y balístico. La Administración estadounidense reanudó la semana pasada en Omán las negociaciones sobre el programa nuclear de su archienemigo, pero mantiene la amenaza militar contra la república islámica si no alcanzan un acuerdo. El líder israelí llegó a la Casa Blanca poco antes de las 11H00 locales (16H00 GMT). La víspera de la reunión con Netanyahu, Trump afirmó que evalúa enviar un segundo portaviones a Oriente Próximo para aumentar la presión sobre Teherán.

La OTAN lanza su nueva misión para reforzar la defensa en el Ártico La OTAN anunció este miércoles el lanzamiento de una nueva misión para reforzar su presencia en el Ártico, en un gesto hacia el presidente estadounidense Donald Trump, quien justificaba sus pretensiones sobre Groenlandia alegando motivos de seguridad. La misión, bautizada Arctic Sentry (Centinela del Ártico), subraya el compromiso de la Alianza en "proteger a sus miembros y mantener la estabilidad en una de las zonas más estratégicas y ambientalmente exigentes del mundo", afirmó su comandante supremo para Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, en un comunicado. La OTAN precisó que, en un primer momento, la misión incluiría la coordinación de actividades ya previstas por miembros de la Alianza en la zona, como por ejemplo unas maniobras de Noruega y Dinamarca.

China tilda de "infundadas" las acusaciones de EEUU sobre una supuesta prueba nuclear secreta en 2020 El Gobierno de China ha tildado este miércoles de "completamente infundadas" las afirmaciones de Estados Unidos sobre una supuesta prueba nuclear en junio de 2020 y ha subrayado que se opone a "la invención de pretextos por parte de Estados Unidos para reiniciar sus propias pruebas nucleares". "China pide a Estados Unidos que renueve el compromiso de los cinco Estados nucleares con una moratoria a las pruebas nucleares, que respete el consenso global sobre la prohibición de las pruebas nucleares y que adopte acciones concretas para salvaguardar el régimen internacional de desarme y no proliferación nuclear", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, en rueda de prensa.

El Kremlin hablará con EE.UU. sobre la prohibición de exportar crudo venezolano a Rusia El Kremlin ha anunciado este miércoles que se pondrá en contacto con la Casa Blanca para tratar la prohibición impuesta por Estados Unidos a Venezuela para exportar su petróleo a Rusia, país que está muy preocupado por el futuro de sus inversiones en el país latinoamericano. "Esta es una decisión bastante reciente, pero sin duda emplearemos los canales de comunicación existentes con los estadounidenses para aclarar la situación", ha asegurado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, donde también ha hecho saber que una de las motivaciones para el "diálogo con los estadounidenses" son los intereses rusos en el país latinoamericano.

Herzog espera que encuentro Trump-Netanyahu socave "el imperio del mal" del régimen iraní El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha pedido este miércoles desde Sídney que el encuentro en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ayude a socavar al régimen iraní, al que tildó de "imperio del mal". Al término de una reunión bilateral con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, Herzog ha deseado éxito a los líderes que, según ha adelantado, abordarán hoy "asuntos internacionales, regionales e israelíes muy importantes".

Rusia advierte de que tomará medidas si Groenlandia se militariza Rusia tomará medidas técnico-militares en respuesta a la militarización de Groenlandia. Según ha advertido este miércoles el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, "si Groenlandia se militariza y se crean allí capacidades militares dirigidas contra Rusia, tomaremos las contramedidas apropiadas, incluidas las técnico-militares". Así, durante su intervención ante el Parlamento, ha agregado que Moscú parte de la premisa de que el problema de Groenlandia "no concierne directamente" a Rusia. En esta línea, ha enfatizado en que la postura rusa es que "el Ártico debe seguir siendo una zona de paz y cooperación".