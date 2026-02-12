En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Zelenski reitera que no convocará elecciones en Ucrania hasta que existan "medidas de seguridad adecuadas"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reiterado este miércoles que convocará elecciones "cuando existan todas las garantías de seguridad adecuadas", en respuesta a las últimas informaciones que han aparecido en los medios estadounidenses de que anunciaría la próxima fecha el 24 de febrero. Zelenski ha recordado que esta es una "fecha especial", ya que alude al inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022, por lo que es "una idea absolutamente estúpida" utilizarla con estos fines aún si se dieran las medidas adecuadas. "No se pueden anunciar elecciones, ningunas elecciones, el 24 de febrero", ha zanjado Zelenski. "Lo he dicho muchas veces, convocaremos elecciones cuando existan todas las garantías de seguridad adecuadas", ha subrayado el presidente ucraniano en declaraciones a los medios, según recoge la agencia de noticias Ukrinform.
La UE busca dar más ayuda a Ucrania mientras algunos países temen recortes en apoyo bilateral
Los ministros de Defensa de la Unión Europea debatieron este miércoles la manera de aumentar el apoyo militar y de dar garantías de seguridad a Ucrania. En la misma reunión, algunos países se mostraron preocupados por un posible recorte de la asistencia bilateral como consecuencia del préstamo de 90.000 millones de euros que los Veintisiete tienen previsto conceder a Kiev. El encuentro tuvo lugar el mismo día en que la Eurocámara avaló ese crédito, del que dos tercios se destinarán a apoyo militar y que obligará a que el material de defensa se adquiera en países europeos salvo en casos excepcionales. El ministro de Defensa de Suecia, Pal Jonson, dijo: "Voy dejar claro el mensaje hoy: es bueno que la UE pueda facilitar 90.000 millones para las necesidades de Ucrania (...) pero no es suficiente. Hay que seguir con el apoyo bilateral, es muy importante".
Mueren cuatro personas en un ataque ruso sobre una localidad de la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk
Al menos cuatro personas han muerto y otras tres han resultado heridas este miércoles como consecuencia de un ataque de las fuerzas rusas sobre la localidad de Sinelnikove, en la provincia de Dnipropetrovsk. El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganzha, ha detallado que la provincia ha sido bombardeada cerca de 40 veces durante las últimas horas con artillería, drones y miles antiaéreos. Ganzha ha informado también de ataques sobre la localidad de Nikopol, en los distritos de Marhanetska, Mirivska, Chervonogrihorivska y Pokrovska.
Un muerto en ataque ucraniano contra fábrica en la región rusa de Briansk
Las autoridades rusas denunciaron este miércoles la muerte de una persona tras un ataque ucraniano con dron contra una empresa agroindustrial de la región de Briansk, informó el gobernador de la zona, Alexandr Bogomaz. El gobernador de la vecina región de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, informó, por su parte, de dos heridos debido a la actividad de los drones ucranianos en esa zona. Briansk, Bélgorod y Kursk son las tres regiones rusas más afectadas por la guerra en Ucrania, donde los ataques con drones y misiles del enemigo son constantes.
Kallas opina que celebrar elecciones en Ucrania mientras sigue la guerra no es "solución"
La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, dijo este miércoles que celebrar elecciones en Ucrania mientras dura la guerra no sería una "buena solución" y aseguró que "la mayoría" de los Estados miembros de la UE excluye la posibilidad de unos comicios en pleno conflicto bélico. "Celebrar elecciones en guerra no es una buena solución", señaló Kallas a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Defensa. "La mayoría de países de la UE tiene en sus Constituciones disposiciones que dicen que las elecciones no se celebran en guerra", explicó la jefa de la diplomacia europea, que precisó que el motivo es que cuando existe un conflicto armado lo que hay que hacer es "concentrar los esfuerzos en contraatacar a los adversarios". A la vez, indicó que Rusia "no está ganando" en su agresión contra Kiev y se refirió en particular a las pérdidas de vidas en el lado ruso y al impacto económico que está teniendo para Moscú.
Más de 300 africanos enrolados por Rusia murieron en Ucrania
Al menos 1.417 africanos fueron reclutados por el ejército ruso para la guerra en Ucrania y más de 300 han muerto allí, según un informe publicado el miércoles por el colectivo de investigación All Eyes on Wagner (AEOW). El grupo publicó una lista de los reclutados, recopilada a través del programa ucraniano "Quiero Vivir", que rastrea a los combatientes rusos caídos en combate y fomenta la rendición. El informe contiene los nombres de 1.417 personas de 35 países africanos que fueron reclutadas por el ejército ruso entre enero de 2023 y septiembre de 2025, y los de 316 que murieron en el frente. Sin embargo es probable que las cifras reales sean mucho más altas, según el colectivo.
Zelenski no convocará elecciones ni un referéndum "mientras no haya seguridad"
La Oficina del Presidente ucraniano negó este miércoles informaciones según las cuales el jefe de Estado, Volodímir Zelenski, tendría intención de anunciar la convocatoria de elecciones presidenciales y un referéndum sobre un posible acuerdo de paz con Rusia, al señalar que la situación de seguridad sigue siendo una condición clave. "Mientras no haya seguridad, no habrá anuncios" en este sentido, dijo una fuente del entorno presidencial en una escueta declaración al diario RBC-Ucrania acerca de la información publicada por el periódico 'Financial Times'. El diario británico cita como fuentes a funcionarios ucranianos y europeos involucrados en la planificación y asegura que Zelenski iba a hacer el anuncio el próximo 24 de febrero, y que los comicios se celebrarían antes del 15 de mayo.
Rutte dice que corresponde a los ucranianos decidir sobre la convocatoria de elecciones
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo este miércoles que corresponde a los ucranianos decidir sobre la convocatoria de elecciones y otras cuestiones relacionadas con su futuro, como el eventual acuerdo de paz. "Siempre hemos mantenido la postura de que son los ucranianos quienes deben decidir qué aceptar en última instancia en términos de un acuerdo de paz, especialmente en lo que respecta al delicado tema del territorio, pero también qué implicará eso en términos de cómo lograr un acuerdo de paz o de cese el fuego a largo plazo", dijo en una rueda de prensa un día antes de la reunión de ministros de Defensa aliados que tendrá lugar en Bruselas. Al ser preguntado sobre la supuesta convocatoria de elecciones presidenciales en Ucrania, Rutte subrayó que "depende totalmente" de los ucranianos.
Zelenski adelanta que las próximas conversaciones versarán sobre la cuestión territorial
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha adelantado que la nueva ronda de diálogo con Rusia, propuesta para celebrars en Estados Unidos la próxima semana, se centrará sobre todo en el futuro de los territorios del este y sureste del país ocupados actualmente por Rusia, si bien ha señalado que las posturas de Kiev y Moscú están lejos de aproximarse. Zelenski ha apuntado a que las nuevas conversaciones se celebren el martes o el miércoles de la semana que viene y que en la agenda hay una propuesta de Washington para crear una zona franca, donde se pueda comerciar libremente, y sea una suerte de área de amortiguamiento, en la disputada región de Donbás.
Ucrania reivindica el ataque contra una refinería en la región rusa de Volgogrado
El Estado Mayor del Ejército de Ucrania ha reivindicado este miércoles el ataque contra una refinería de petróleo en la región rusa de Volgogrado que ha provocado un incendio en las instalaciones, después de que las autoridades rusas denunciaran ataques aéreos "masivos" contra infraestructuras energéticas en esta ciudad. En un mensaje en redes sociales, el mando ucraniano informa de ataques aéreos contra una refinería de petróleo, almacenes de combustible y lubricante, sistemas de defensa aérea y zonas en las que se concentran las tropas rusas. La refinería atacada "participa en el abastecimiento del Ejército de ocupación ruso", ha denunciado Ucrania, que ha informado de que el ataque nocturno ha provocado un incendio en la planta, cuya escala se desconoce en este momento.
- Un pasajero que viajaba a Nicaragua acaba en Japón por un error de embarque en su vuelo
- Arabia Saudí abandona sus megaproyectos futuristas
- Ghislaine Maxwell ofrece a Trump limpiar su nombre del caso Epstein, y el de Clinton, a cambio de un perdón
- Bruselas advierte a España de que 'un permiso de residencia no es un cheque en blanco”
- Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas
- Un congresista demócrata desvela los nombres de seis hombres que fueron borrados de los archivos de Epstein
- Rusia concede asilo político a un hacker español buscado por Europol
- Cuándo y cómo murió Jeffrey Epstein