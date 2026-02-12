Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Kallas opina que celebrar elecciones en Ucrania mientras sigue la guerra no es "solución"

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, dijo este miércoles que celebrar elecciones en Ucrania mientras dura la guerra no sería una "buena solución" y aseguró que "la mayoría" de los Estados miembros de la UE excluye la posibilidad de unos comicios en pleno conflicto bélico. "Celebrar elecciones en guerra no es una buena solución", señaló Kallas a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Defensa. "La mayoría de países de la UE tiene en sus Constituciones disposiciones que dicen que las elecciones no se celebran en guerra", explicó la jefa de la diplomacia europea, que precisó que el motivo es que cuando existe un conflicto armado lo que hay que hacer es "concentrar los esfuerzos en contraatacar a los adversarios". A la vez, indicó que Rusia "no está ganando" en su agresión contra Kiev y se refirió en particular a las pérdidas de vidas en el lado ruso y al impacto económico que está teniendo para Moscú.