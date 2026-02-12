DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Presidente israelí dice que antisemitismo en Australia es "aterrador" El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó el jueves que el antisemitismo en Australia es "aterrador", pero que la mayoría de la gente quiere tener buenas relaciones con la comunidad judía, en el último día de su visita al país. Herzog llegó a Australia para una visita de cuatro días para ofrecer consuelo a la comunidad judía local tras el tiroteo de diciembre en la playa de Bondi, en Sídney, que dejó 15 muertos. Su presencia generó manifestaciones en varias ciudades, incluida Sídney, donde la policía utilizó gas pimienta contra participantes y miembros de los medios, entre ellos un fotógrafo de la AFP, durante enfrentamientos el lunes en el distrito financiero de la ciudad. Antes de visitar Melbourne el jueves, Herzog dijo al programa Sunrise de canal 7 que una "ola" de odio antijudío culminó en la matanza del 14 de diciembre en Bondi Beach.

Trump se reúne con Netanyahu y le dice que prefiere una solución negociada con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo este miércoles al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante su reunión en la Casa Blanca que sigue prefiriendo una solución negociada para limitar el programa nuclear de Irán. "Fue una reunión muy positiva; la excelente relación entre nuestros dos países continúa. No se llegó a ningún acuerdo definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuaran para ver si se puede concretar un acuerdo", detalló el presidente en la plataforma Truth Social. Trump reveló que durante el encuentro, que se prolongó por dos horas y media, le informó al primer ministro que su "preferencia" es alcanzar un acuerdo con Irán y que, de no ser posible, "simplemente tendremos que ver cuál es el resultado". El líder estadounidense acusó a la República Islámica de haber impedido un acuerdo nuclear en las negociaciones del año pasado y recordó que Estados Unidos llevó a cabo entonces la Operación Martillo de Medianoche, en la que bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes.

Netanyahu oficializa su adhesión a la Junta de Paz de Trump para Gaza El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha firmado este miércoles el documento para su incorporación a la Junta de Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para gestionar el alto el fuego en Gaza, después de las críticas iniciales al organismo alegando la composición diseñada por Washington. "Antes de su reunión con el presidente Trump en la Casa Blanca, el primer ministro Netanyahu se registró, en presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, como miembro de la Junta de Paz", ha informado la oficina del primer ministro de Israel en un mensaje en redes sociales.

Israel anuncia la muerte de "un terrorista de Hamás" al que acusa de un doble atentado en 2004 El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de "un terrorista de Hamás" al que acusa de estar detrás de un doble atentado suicida perpetrado en 2004 que dejó 16 muertos, en el marco de un bombardeo ejecutado la semana pasada contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025. Así, ha indicado que el hombre, identificado como Basam Hashem al Fatá Himoni, originario de Hebrón, "operaba desde 2004 como parte de un escuadrón que llevó a cabo ataques asesinos en Israel", incluido el citado atentado en Beersheba, que dejó 16 muertos y alrededor de cien heridos.

Turk afirma que el plan de competencias de Israel en Cisjordania "acelerará la desposesión de los palestinos" El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha advertido este miércoles de que la decisión del gabinete de seguridad de Israel de aprobar una reforma de la administración de Cisjordania, ampliando sus competencias en el territorio, supone "acelerar la desposesión de los palestinos". "Si se aplican estas decisiones, sin duda acelerarán la desposesión de los palestinos y su traslado forzoso, y conducirán a la creación de más asentamientos israelíes ilegales", ha dicho. "Esto también privará aún más a los palestinos de sus recursos naturales y restringirá el disfrute de otros Derechos Humanos", ha lamentado.

Abás pide una respuesta firme ante planes israelíes de ampliar su control en Cisjordania El presidente palestino, Mahmud Abás, pidió este miércoles en Oslo a la comunidad internacional una respuesta "firme" a las últimas medidas aprobadas por el Gobierno israelí para ampliar su control sobre Cisjordania. "Estas violaciones graves exigen una respuesta firma de la Administración estadounidense y de la comunidad internacional porque impiden el trabajo del presidente Donald Trump y constituyen una violación del derecho internacional", dijo en una rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, según recogió la agencia NTB.

Hamás tilda de "flagrante violación" la orden para deportar de Israel a árabes condenados El grupo islamista Hamás ha calificado este miércoles de "flagrante violación del derecho internacional" la ley, de la que hizo uso por primera vez ayer el Gobierno israelí, para ordenar la deportación y la revocación de la ciudadanía israelí a dos árabes condenados por terrorismo. "Esta política de expulsión representa una flagrante violación del derecho internacional, que exige que la comunidad internacional, la ONU y sus organismos, y las organizaciones de derechos humanos, tomen medidas urgentes para detenerla", ha urgido en un comunicado. Además, el grupo añade que esta es otra medida más de Israel ligada a sus planes de "judaización" de los territorios ocupados palestinos, basados en la expulsión de la población local.

Netanyahu planea viajar de nuevo a Estados Unidos la semana que viene El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prepara un viaje a Estados Unidos la semana que viene, además de la visita que mantiene en este momento a Washington para reunirse con el presidente, Donald Trump. Según recoge la Agencia EFE a través de un alto funcionario israelí, "por ahora" ese es el plan actual del mandatario israelí, pese a que en un principio iba a viajar a EEUU entre el 18 y el 22 de febrero para participar en la reunión de la Junta de Paz el día 19 y en la conferencia anual del lobby estadounidense y proisraelí AIPAC. Sin embargo, el mandatario decidió adelantar su viaje para reunirse hoy, miércoles, con Trump, con el objetivo de abordar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán que comenzaron el pasado viernes.

Bruselas condena las nuevas medidas de Israel para ampliar su control sobre Cisjordania La Comisión Europea ha condendado este miércoles las nuevas medidas de Israel para ampliar su control sobre Cisjordania, que dejan sin efecto la ley que limita la adquisición de inmuebles y el registro de propiedad, ya que "son contraproducentes e incompatibles con el derecho internacional" y "podrían socavar los esfuerzos internacionales en curso para la estabilización y el avance de los esfuerzos pacíficos en la región". En comunicado conjunto realizado por la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y las comisarias Hadja Lahbib y Dubravka Šuica, el Ejecutivo comunitario ha señalado que las nuevas normas, que agilizan los procedimientos de registro de tierras y adquisición de propiedades en Cisjordania, afectan a la aplicación del protocolo de Hebrón firmado entre ambas partes en 1997 y "pone en riesgo el delicado statu quo de los lugares religiosos".