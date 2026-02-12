Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Copa del ReyTren ToledoAlerta viento CatalunyaRachas de vientoPanequeEpsteinMinneapolisVan MorrisonChampions
instagramlinkedin

Crimen organizado

Decenas de detenidos en una operación contra una red de fraude "a gran escala" de venta de entradas del Louvre

Entre los detenidos hay agentes del propio museo y varios guías turísticos, que habían creado una red criminal de venta de entradas no oficiales desde verano de 2024

Una redada en el Louvre destapa un fraude de entradas y guías turísticas &quot;a gran escala&quot;

Una redada en el Louvre destapa un fraude de entradas y guías turísticas "a gran escala"

Leticia Fuentes

Leticia Fuentes

París
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Es un hecho que el Museo del Louvre no pasa por su mejor momento. Mientras intenta reponerse del robo histórico que le arrebato varias joyas de la colección de Napoleón el pasado 19 de octubre, este jueves la dirección del museo confirmó que una decena de policías llevaron a cabo esta semana una operación para desmantelar una red de fraude "a gran escala" de entradas para el museo más visitado del mundo.  

Esta operación se llevó a cabo después de que la propia institución presentase un informe a las autoridades, tras las sospechas “de la existencia de una red que organiza de fraude a gran escala” desde verano del 2024. Durante la operación policial, una decena de personas fueron detenidas, incluyendo agentes del propio museo y guías turísticos. Además “se incautaron tres vehículos, así como 130.000 euros en efectivo, casi 200.000 euros en cuentas bancarias y varias cajas de seguridad con la misma cantidad de dinero en efecto”, según informó una fuente policial para Le Parisien. 

Noticias relacionadas

Según el Louvre, desde hace tiempo, se enfrenta a un resurgimiento y diversificación del fraude de entradas y, en respuesta, ha implementado un plan de acción estructurado en colaboración con su personal y la policía. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pasajero que viajaba a Nicaragua acaba en Japón por un error de embarque en su vuelo
  2. Epstein en España: enamorado de Barcelona, crítico con el desfase de Ibiza y el 'machismo' de Madrid y fan de los zapatos de El Ganso
  3. Ghislaine Maxwell ofrece a Trump limpiar su nombre del caso Epstein, y el de Clinton, a cambio de un perdón
  4. Bruselas advierte a España de que 'un permiso de residencia no es un cheque en blanco”
  5. Epstein planeaba adquirir una mansión en España para reforzar las operaciones de su red de tráfico de mujeres
  6. El apartamento de los horrores de Epstein en París pone a Francia en el epicentro del escándalo
  7. Un congresista demócrata desvela los nombres de seis hombres que fueron borrados de los archivos de Epstein
  8. Rusia concede asilo político a un hacker español buscado por Europol

Decenas de detenidos en una operación contra una red de fraude "a gran escala" de venta de entradas del Louvre

Decenas de detenidos en una operación contra una red de fraude "a gran escala" de venta de entradas del Louvre

La falta de acuerdo aplaza la aprobación de la ley de amnistía para los presos políticos en Venezuela

DIRECTO CASO EPSTEIN | Dimite el secretario de gabinete de Starmer en pleno escándalo por papeles de Epstein

DIRECTO CASO EPSTEIN | Dimite el secretario de gabinete de Starmer en pleno escándalo por papeles de Epstein

DIRECTO UCRANIA | Ucrania logra 30.000 millones de euros en ayuda militar para 2026

DIRECTO UCRANIA | Ucrania logra 30.000 millones de euros en ayuda militar para 2026

DIRECTO TRUMP | Ultimátum de EEUU para que Irán acepte sus condiciones para un acuerdo

DIRECTO TRUMP | Ultimátum de EEUU para que Irán acepte sus condiciones para un acuerdo

DIRECTO GAZA | Netanyahu no acudirá a la reunión de la Junta de Paz en Washington la próxima semana

DIRECTO GAZA | Netanyahu no acudirá a la reunión de la Junta de Paz en Washington la próxima semana

Una nueva flotilla internacional viajará a Cuba en marzo con ayuda humanitaria

Una nueva flotilla internacional viajará a Cuba en marzo con ayuda humanitaria

Imputado el exprimer ministro noruego Thørbjorn Jagland por sus contactos con Epstein

Imputado el exprimer ministro noruego Thørbjorn Jagland por sus contactos con Epstein