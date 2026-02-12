En Directo
Red global
Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas
MULTIMEDIA | El infierno de Epstein: quién aparece en sus archivos y cuál era su grado de implicación en la trama del pederasta
Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa
A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.
La junta de Los Ángeles 2028 respalda a Wasserman tras vínculo con archivos de Epstein
El comité ejecutivo de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 anunció este miércoles que su presidente Casey Wasserman continuará en el cargo, tras una investigación que lo vinculó con la última ola de revelaciones sobre el fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein. Wasserman se ha enfrentado a crecientes peticiones de dimisión como director de los Juegos Olímpicos de 2028, luego de que salieran a la luz correos electrónicos de 2003 entre él y la expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, dentro de los archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicados el mes pasado. En un comunicado emitido este miércoles, el comité ejecutivo de LA28 declaró que Wasserman, quien no ha sido acusado de ningún delito penal, continuará en su cargo tras una revisión legal de la correspondencia por correo electrónico.
Los demócratas cargan contra la fiscala general de EEUU por el "encubrimiento" de 'vips' de los archivos de Epstein
Legisladores demócratas acusaron este miércoles a la fiscala general de Estados Unidos, Pam Bondi, del "encubrimiento" de posibles implicados 'vips' que aparecen en los archivos sobre Jeffrey Epstein y de convertir el Departamento de Justicia en un arma de represalia del presidente Donald Trump. Bondi fue increpada por congresistas durante una tensa audiencia en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, ante el cual la fiscala defendió la gestión que el Departamento ha hecho de los registros sobre el delincuente sexual. En la sesión estuvieron presentes varias de las víctimas de Epstein, quien murió en prisión en 2019 antes de ser juzgado por explotación sexual de menores. Más información, aquí.
Duras críticas a la fiscala general de EEUU, Pam Bondi, por el trato a los posibles cómplices de Epstein
Legisladores demócratas acusaron este miércoles a la fiscal general Pam Bondi de usar el Departamento de Justicia de EEUU para atacar a los enemigos del presidente Donald Trump y de obstaculizar la publicación de los archivos del desacreditado financiero Jeffrey Epstein durante una acalorada audiencia. "Han convertido al Departamento de Justicia del pueblo en el instrumento de venganza de Trump", dijo Jamie Raskin, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Buena parte de las críticas por parte de la bancada demócrata se han centrado en el hecho de haber publicado información sensible sobre las afectadas del caso Epstein y "proteger" los nombres de los "abusadores" en los archivos relacionados con el caso.
Francia no descarta que pueda haber más diplomáticos implicados en el caso Epstein
El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, declaró este miércoles que no descarta que pueda haber más diplomáticos franceses en el caso Epstein, tras mostrarse "consternado" e "indignado" por descubrir la presunta implicación de un alto cargo de su departamento, Fabrice Aidan, actualmente en excedencia. Entrevistado por la radio RTL sobre la posible presencia de otros casos de filtraciones de correos electrónicos en el Ministerio de Asuntos Exteriores en el caso Epstein, Barrot respondió: "No puedo descartarlo". "Nombres de diplomáticos parece que aparecen en los documentos sin que yo pueda sacar ninguna conclusión", matizó. El ministro señaló que los hechos que se le reprochan a Aidan son "extremadamente graves", por lo que la víspera, además de remitir el caso a la Fiscalía, abrió una investigación administrativa y un procedimiento disciplinario en su contra.
Policía y fiscalía británicas "en contacto" tras documentos comprometedores para Andrés
Nuevos documentos que parecen indicar que el expríncipe Andrés transmitió documentos confidenciales a Jeffrey Epstein salieron a la luz el miércoles, por lo que la fiscalía informó que está "en contacto" con la policía sobre esas sospechas. Según un correo electrónico dirigido al financiero y delincuente sexual estadounidense, fechado el 24 de diciembre de 2010, el expríncipe remitió "un informe confidencial" sobre oportunidades de inversión en Afganistán. El expríncipe, hoy apartado de la vida pública, era entonces representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, cargo que ocupó entre 2001 y 2011. El email se suma a otros documentos, también incluidos en los archivos Epstein, que sugieren que en 2010 el expríncipe Andrés envió al financiero informes sobre viajes de trabajo realizados a China, Singapur y Vietnam.
Así es la isla de Epstein: el lugar donde ocurrió todo
El magnate neoyorquino, condenado en 2019 por abusos y trata de menores con fines sexuales construyó en Little Saint James, en las Islas Vírgenes de EEUU, un 'resort' paradisiaco que se convirtió en el infierno de cientos de mujeres y menores. Más información, aquí.
Quién es Les Wexner, el magnate de Victoria's Secret controlado por Epstein
Los papeles del condenado traficante sexual Jeffrey Epstein han evidenciado la intención del Departamento de Justicia de EEUU de ocultar nombres ilustres. En concreto, legisladores estadounidenses han expresado preocupación por la eliminación de seis nombres. Uno de esos nombres que han sido ocultados es el de Les Wexner, exmáximo directivo de la firma de lencería Victoria's Secret. Ha sido llamado a declarar ante el Congreso de EEUU. Bajo la apariencia de un viejecillo bonacible, Wexner es uno de los aparentemente grandes cómplices de Epstein. En concreto, Wexner entregó a Epstein un poder notarial total sobre sus finanzas, permitiéndole manejar su fortuna y adquirir propiedades icónicas como una mansión en Manhattan. Demasiado regalo sin causa razonada. Más información, aquí.
Los archivos de Epstein salpican al sultan Ahmed bin Sulayem (DP World) con una referencia a "torturas"
El Fondo de Pensiones de Quebec anunció este martes que ha decidido suspender acuerdos con la firma DP World. El segundo fondo de pensiones más grande de Canadá ha decidido romper sus pactos de inversión con la firma tras conocerse presuntos vínculos entre el director ejecutivo de la compañía de Dubái, el sultán Ahmed bin Sulayem, y el financiero ya fallecido envuelto en una red sexual Jeffrey Epstein. En concreto, el representante republicano de Kentucky, Thomas Massie, nombró al empresario emiratí Sultan Ahmed bin Sulayem como el individuo al que Jeffrey Epstein le había enviado un correo electrónico sobre un "video de torturas". Más información, aquí.
El Gobierno francés anima a las mujeres víctimas de la trama Epstein a ir a la Justicia
El Gobierno francés animó este miércoles a las mujeres víctimas del pederasta convicto Jeffrey Epstein a denunciar ante la justicia, tras la supuesta implicación de un diplomático francés, ahora en excedencia. "Debe descubrirse toda la verdad en este caso atroz y de gran alcance", manifestó la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, al animar "a las mujeres que pudieron haber sido víctimas a buscar justicia". Este llamamiento coincide con la denuncia efectuada a la Fiscalía por el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, sobre el diplomático francés Fabrice Aidan, que intercambió decenas de correos con Epstein y su equipo sobre documentos diplomáticos y algunas transferencias financieras mientras trabajaba en Naciones Unidas.
El primer ministro británico se ve envuelto en nueva polémica por un nombramiento
El primer ministro británico, Keir Starmer, ya debilitado por el caso Epstein-Mandelson, tuvo que defenderse el miércoles en el Parlamento por la amistad de un antiguo colaborador suyo con un exdiputado condenado por posesión de imágenes pornográficas de menores. El director de comunicación de Starmer, hasta marzo de 2025, Matthew Doyle, a quien el primer ministro nombró miembro de la Cámara de los Lores en diciembre, fue suspendido del Partido Laborista esta semana tras revelarse sus vínculos con un antiguo cargo de dicha formación política, condenado en dos ocasiones por posesión de material pornográfico. Doyle había participado en la campaña electoral del escocés Sean Morton, en 2017, después de que el exdiputado fuera imputado en 2016 por dichos hechos.
- Un pasajero que viajaba a Nicaragua acaba en Japón por un error de embarque en su vuelo
- Arabia Saudí abandona sus megaproyectos futuristas
- Ghislaine Maxwell ofrece a Trump limpiar su nombre del caso Epstein, y el de Clinton, a cambio de un perdón
- Bruselas advierte a España de que 'un permiso de residencia no es un cheque en blanco”
- Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas
- Un congresista demócrata desvela los nombres de seis hombres que fueron borrados de los archivos de Epstein
- Rusia concede asilo político a un hacker español buscado por Europol
- Cuándo y cómo murió Jeffrey Epstein