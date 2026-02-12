Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas

Francia no descarta que pueda haber más diplomáticos implicados en el caso Epstein

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, declaró este miércoles que no descarta que pueda haber más diplomáticos franceses en el caso Epstein, tras mostrarse "consternado" e "indignado" por descubrir la presunta implicación de un alto cargo de su departamento, Fabrice Aidan, actualmente en excedencia. Entrevistado por la radio RTL sobre la posible presencia de otros casos de filtraciones de correos electrónicos en el Ministerio de Asuntos Exteriores en el caso Epstein, Barrot respondió: "No puedo descartarlo". "Nombres de diplomáticos parece que aparecen en los documentos sin que yo pueda sacar ninguna conclusión", matizó. El ministro señaló que los hechos que se le reprochan a Aidan son "extremadamente graves", por lo que la víspera, además de remitir el caso a la Fiscalía, abrió una investigación administrativa y un procedimiento disciplinario en su contra.