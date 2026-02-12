La Administración Trump retira la presión migratoria de Minneapolis tras dos muertes y un mes de protestas

Tras meses de redadas, disparos y enfrentamientos en las calles, que han dejado dos muertes a manos de los agentes, la Casa Blanca anunció el fin del operativo migratorio masivo en Minnesota, una intervención federal que alteró la vida política y social del estado desde finales del año pasado. La corrección de rumbo llega después de semanas de presión ciudadana.

El designado como “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, compareció en Minneapolis para anunciar el inicio del repliegue y defender la actuación federal. La decisión de la retirada progresiva del extraordinario despliegue de 4.000 agentes responde a una mayor cooperación de las autoridades locales, justificó el enviado del presidente Donald Trump. Sin embargo, no detalló concesiones concretas.

"El repliegue significativo ya ha comenzado esta semana y continuará la próxima", afirmó Homan, quien aseguró haber alcanzado acuerdos para facilitar el acceso de agentes migratorios a presos indocumentados en cárceles del condado. Añadió que parte de los agentes serán enviados de regreso a sus bases o redistribuidos a otros puntos del país. Aun así, precisó que permanecerá en Minnesota “una pequeña huella de personal”.

También agradeció públicamente a funcionarios estatales que habían sido blanco de críticas desde Washington. "Minnesota es ahora un estado santuario menos para los criminales", declaró.

Dos muertes después

El anuncio marca un punto de inflexión en una operación que ha dejado a más de 4.000 personas fueron detenidas y tres resultaron tiroteadas, entre ellas Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que murieron en operativos distintos. El despliegue comenzó a finales del año pasado y movilizó a cerca de 3.000 agentes federales, una cifra superior a las plantillas policiales de Minneapolis y St. Paul juntas.

La operación ha abierto una grieta profunda entre Washington y los líderes demócratas del estado. Para muchos residentes, el repliegue supone un alivio. Para otros, apenas un gesto táctico en una política que no ha cambiado de rumbo.

Justificación del uso de fuerza

Homan vinculó la decisión a un supuesto cambio de actitud por parte de las autoridades locales. “Hemos visto un gran cambio aquí en las últimas semanas. Y son cambios positivos”, afirmó. También aseguró haber logrado mayores facilidades para que agentes migratorios accedan a personas indocumentadas en cárceles del condado, aunque no detalló los acuerdos alcanzados.

El responsable federal fue más allá al interpretar el impacto de la operación: “Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minnesota es ahora menos un estado santuario para criminales”. Y rechazó que el repliegue implique un giro en la política nacional: “El presidente Trump hizo una promesa de deportaciones masivas, y eso es lo que este país va a obtener”.

Escepticismo y tensiones

Las declaraciones fueron recibidas con cautela. “Lo creeré cuando lo vea”, señaló Elliott Payne, presidente del Concejo Municipal de Minneapolis, reflejando la desconfianza de parte de la dirigencia local.

Durante el operativo, vecinos de las Twin Cities organizaron redes de vigilancia ciudadana para alertar sobre la presencia de agentes federales. Las protestas derivaron en enfrentamientos puntuales. Las autoridades federales denunciaron obstrucción y presentaron cargos contra algunos activistas; estos, por su parte, acusaron a los agentes de emplear gas lacrimógeno y fuerza física contra manifestaciones mayoritariamente pacíficas.

Las muertes de Good y Pretti marcaron un punto de inflexión. La Administración federal defendió inicialmente que ambos representaban amenazas graves, una versión que fue cuestionada tras difundirse vídeos de los hechos. La polémica derivó en la salida del comandante de la Patrulla Fronteriza que dirigía el operativo y en el envío de Homan para asumir el control con un tono más conciliador.

Disputa institucional abierta

El choque entre Washington y Minnesota se ha centrado en las políticas que limitan la cooperación local en materia de inmigración civil. Aunque el estado no cuenta con una ley estatal amplia de “santuario”, el Gobierno federal ha criticado las restricciones en Minneapolis y St. Paul y las limitaciones para acceder a detenidos en cárceles de condado.

Homan aseguró que todos los responsables penitenciarios con los que se reunió aceptaron colaborar. Sin embargo, la oficina de la sheriff del condado de Hennepin confirmó que su política no ha cambiado y que sigue prohibiendo la cooperación en la aplicación de leyes migratorias civiles.

En paralelo, líderes estatales presentaron una demanda alegando que el despliegue vulneraba la soberanía de Minnesota, sin lograr que un juez suspendiera la operación. La controversia también ha tenido efectos dentro del sistema judicial federal: dimisiones de fiscales en protesta por la gestión de los casos y una escasez de personal que ha obligado a retirar varios procesos penales.

El repliegue cierra formalmente una fase de máxima tensión en Minnesota. Pero el mensaje final de Homan dejó claro que el episodio forma parte de una estrategia más amplia. La presencia se reduce; la política, de momento, no.